Equipe de Bortoleto abre mão de evoluções no motor para mirar 2028 Audi prioriza o desenvolvimento do novo motor, enquanto mantém o chassi atual

A Audi definiu uma estratégia de longo prazo para a Fórmula 1. Equipe de Gabriel Bortoleto, a fabricante alemã decidiu não promover grandes evoluções na atual unidade de potência até o fim de 2026 e concentrará seus investimentos no desenvolvimento do motor que será utilizado a partir de 2028.

Além da decisão sobre o propulsor, a escuderia seguirá com o atual chassi também na temporada de 2027. A avaliação interna é de que a estrutura do carro ainda oferece desempenho suficiente para competir entre as principais equipes do grid, tornando desnecessária uma reformulação completa.

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Foco no motor de 2028

A prioridade da Audi passa a ser o desenvolvimento da próxima geração da unidade de potência. Por isso, o diretor de corridas Allan McNish confirmou que não estão previstas atualizações de hardware para o motor nas etapas restantes da temporada de 2026.

Com o orçamento voltado ao novo projeto, as mudanças no carro até o fim do campeonato ficarão restritas ao pacote aerodinâmico. Ao menos quatro atualizações estão previstas para a segunda metade da temporada, e todas também servirão como base para o carro de 2027.

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Gabriel Bortoleto em ação no GP da Hungria pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Chassi seguirá o mesmo

De acordo com o jornal alemão Auto Motor und Sport, a Audi manterá o atual chassi monocoque em 2027, realizando apenas pequenos ajustes por questões de custo e adaptação.

O gerente de projeto Mattia Binotto considera que a equipe possui um dos cinco melhores chassis do grid, o que reforçou a decisão de preservar a estrutura e concentrar os recursos no desenvolvimento do conjunto motopropulsor para os próximos ciclos técnicos.

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Atualizações da Audi até Las Vegas

As últimas novidades aerodinâmicas previstas para a temporada devem estrear até o GP de Las Vegas, marcado para 22 de novembro. Depois disso, a equipe passará a dedicar praticamente todos os esforços ao projeto de 2027 e, principalmente, ao motor planejado para 2028.

A Fórmula 1 retorna entre os dias 21 e 23 de agosto, com a disputa do GP da Holanda, a 12ª etapa da temporada de 2026.

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