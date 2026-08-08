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Futuro de Hamilton na Ferrari afeta Rafael Câmara, segundo Montoya

Ex-piloto aponta brasileiro como talento que pode entrar no radar da escuderia italiana

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
08/08/2026 09:37
Atualizado há 2 minutos
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Rafa Câmara comemora conquista na Fórmula 2
Rafa Câmara comemora conquista na Fórmula 2 (Foto: Reprodução/Instagram/F2)

O futuro de Rafael Câmara na Fórmula 1 pode ser impactado diretamente pelas decisões da Ferrari nos próximos anos. Ao analisar a permanência de Lewis Hamilton na equipe italiana, Juan Pablo Montoya citou o brasileiro como um exemplo de jovem talento que pode entrar no radar da escuderia e disputar espaço com pilotos já ligados ao projeto.

Para Montoya, Hamilton ainda tem condições de permanecer na Fórmula 1 por mais duas ou três temporadas. O colombiano mudou sua previsão anterior após observar a evolução do heptacampeão em 2026 e acredita que, enquanto o britânico continuar competitivo e a Ferrari mantiver o bom momento, uma aposentadoria não deve acontecer tão cedo.

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Em entrevista ao podcast AS Colombia, Montoya foi direto ao projetar a permanência do britânico.

— Hamilton não vai embora por pelo menos dois ou três anos. Se a Ferrari continuar como está e Hamilton continuar tendo esse desempenho, Hamilton não vai se aposentar.

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Rafael Câmara pode entrar na disputa

A continuidade de Hamilton, porém, pode criar um cenário complicado para os jovens que buscam espaço na Ferrari. Montoya destacou que o surgimento de novos talentos pode mudar rapidamente a hierarquia da equipe, principalmente quando uma oportunidade de titularidade estiver disponível.

Foi nesse contexto que o colombiano mencionou Rafael Câmara. O brasileiro é apontado como um dos nomes que podem buscar espaço na Fórmula 1 e, segundo Montoya, poderia se tornar uma opção para a Ferrari caso consiga chamar mais atenção da equipe no momento certo.

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O exemplo também envolve Ollie Bearman, piloto ligado à Ferrari e que já teve experiência na Fórmula 1. Para Montoya, a disputa por uma vaga não depende apenas do talento apresentado por cada competidor, mas também do momento em que a oportunidade aparece.

— Se você tem Hamilton por dois ou três anos, o problema é que, mais cedo ou mais tarde, alguém ainda mais legal vai aparecer para a Ferrari.

Na avaliação do ex-piloto, caso Câmara seja considerado uma alternativa mais atraente pela Ferrari quando uma vaga estiver disponível, Bearman poderia acabar perdendo espaço.

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Rafael Câmara vence GP da Espanha de F3; Brasileiro é líder do campeonato (Foto: Reprodução / FIA Formula 3)
Rafael Câmara vence GP da Espanha de F3; Brasileiro é líder do campeonato (Foto: Reprodução / FIA Formula 3)

➡️ Sucesso de Hamilton interfere em futuro de jovem piloto da F1

O fator Hamilton

A possível permanência do heptacampeão torna esse cenário ainda mais complexo. Enquanto Hamilton ocupar uma das vagas da Ferrari, os jovens talentos precisam esperar por uma oportunidade ou buscar espaço em outra equipe antes de receber uma chance na escuderia italiana.

Montoya, por isso, considera o timing um fator decisivo na carreira dos pilotos. O colombiano entende que a percepção da equipe sobre cada talento no momento em que uma vaga surgir pode pesar tanto quanto os resultados obtidos nas categorias de base.

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— Tudo se resume a timing. Tudo se resume a quão atraente você é e como as pessoas te enxergam naquele momento.

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