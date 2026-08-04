GP do Bahrein na Malásia: F1 confirma prova diurna; entenda Realocação da etapa, devido a conflitos no Oriente Médio, encerra especulações sobre corrida noturna; disputa será às 15h locais

A Federação Internacional do Automobilismo (FIA) confirmou nesta terça-feira (4) que o GP do Bahrein, realocado para a Malásia, será uma prova diurna. A corrida ocorre no dia 4 de outubro, no Circuito Internacional de Sepang, em Kuala Lumpur.

A definição encerra as especulações geradas por informações exibidas no aplicativo oficial da Fórmula 1, que levantaram dúvidas sobre o formato da etapa. O GP do Bahrein é tradicionalmente disputado à noite, mas a nova pista não possui a estrutura de iluminação exigida para corridas noturnas.

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Programação do GP do Bahrein na Malásia

A prova está marcada para as 15h no horário da Malásia. Para o público brasileiro, a largada será às 4h da manhã de domingo, 4 de outubro, o mesmo horário das últimas edições do GP da Malásia, disputado pela última vez na F1 em 2017, com vitória de Max Verstappen.

Azhan Shafriman Hanif, diretor-executivo do Circuito de Sepang, afastou qualquer ambiguidade sobre o formato. "A corrida será realizada de tarde, não à noite", declarou. A programação completa do fim de semana, em horário de Brasília, é a seguinte:

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Sexta-feira, 2 de outubro: Treino Livre 1 às 1h30; Treino Livre 2 às 5h00

Sábado, 3 de outubro: Treino Livre 3 às 1h30; Classificação às 5h00

Domingo, 4 de outubro: Corrida às 4h00

GP do Bahrein de 2019, no circuito de Sakhir (Foto: Andrej Isakovic / AFP)

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F1 no Oriente Médio

O GP do Bahrein estava originalmente previsto para 12 de abril. A etapa foi suspensa em razão dos conflitos bélicos no Oriente Médio, que envolvem Estados Unidos, Irã e Israel e se estendem por todo o Golfo Pérsico.

A Fórmula 1 optou por manter a prova no calendário e transferi-la para Sepang, motivo pelo qual a etapa recebe o nome oficial de GP do Bahrein na Malásia. A corrida foi encaixada entre os GPs do Azerbaijão e de Singapura.

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O mesmo conflito que forçou a realocação do GP do Bahrein agora coloca em risco as duas últimas corridas do campeonato: o GP do Catar e o GP de Abu Dhabi. Além de Bahrein, o GP da Arábia Saudita, outra prova de abril, foi impedido pela guerra. Caso não seja possível realizar as etapas nas pistas originais, a F1 planeja encerrar o campeonato de 2026 na Europa.

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