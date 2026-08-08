Análise: Bortoleto supera dupla e vive melhor fase da carreira na F1 Brasileiro lidera a disputa interna na Audi contra Nico Hulkenberg na atual temporada

Como seu pai mesmo disse, Gabriel Bortoleto vive um dos momentos mais tranquilos na Fórmula 1, principalmente se comparado a alguns de seus adversários. Em meio a rumores da silly season, período conhecido no automobilismo como "temporada das especulações", o brasileiro se vê em destaque na Audi, tanto dentro quanto fora das pistas. Os números são menores, mas o momento vivido em 2026 leva vantagem sobre a última temporada. Ficou confuso? Calma, que eu já te conto o porquê.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Está bom, mas não tão bom?

Após o decepcionante desempenho da Sauber em 2024, a equipe decidiu iniciar de vez sua reestruturação, visando completar a transição para Audi em dois anos. Ainda com motores Ferrari, porém, a dupla recém-formada por Bortoleto e Nico Hulkenberg surpreendeu. No entanto, o foco se manteve com o alemão, que iniciou a temporada de 2025 com seis pontos no Mundial de Pilotos.

continua após a publicidade

A sequência de bons resultados do veterano lhe rendeu ainda seu primeiro pódio da carreira, com um terceiro lugar no GP da Inglaterra. Enquanto isso, Bortoleto sofria para se aproximar da zona de pontuação. Até que, na Áustria, o Brasil voltou a ver um piloto nacional conquistar pontos na elite do automobilismo mundial.

A partir daí, o brasileiro anotou mais 10 pontos nas três etapas seguintes, antes das tão aguardadas férias de verão. É verdade que Bortoleto era visto como um dos principais novatos da F1, com direito a elogios e grande destaque na mídia internacional. Na disputa interna, porém, o piloto tinha 23 pontos de desvantagem para Hulkenberg. A experiência podia, sim, ser levada em consideração, mas isso não impediu que as críticas e dúvidas chegassem.

continua após a publicidade

Virada de chave na Audi

A chegada da temporada de 2026 da F1 trouxe grandes mudanças para Gabriel Bortoleto. Além do novo regulamento técnico na categoria, o brasileiro se viu em uma "nova equipe" – de Sauber para Audi –, que produzia pela primeira vez sua própria unidade de potência. O cenário era desafiador, mas os resultados não demoraram para aparecer.

Como esperado, alguns problemas de confiabilidade do carro afetaram diretamente o desempenho da dupla ao longo da primeira metade do campeonato. Ainda assim, Bortoleto conseguiu se manter próximo da zona de pontuação em diversas etapas e passou a aparecer com mais frequência na disputa entre as equipes do pelotão intermediário.

continua após a publicidade

Hulkenberg, por outro lado, não conseguiu repetir o desempenho apresentado no ano anterior. O alemão chegou às férias de verão com apenas dois pontos, enquanto Bortoleto já havia somado 10. A diferença de oito pontos pode parecer pequena, principalmente quando comparada aos números de 2025, mas representa uma mudança importante dentro da própria equipe: desta vez, é o brasileiro quem chega à pausa à frente do companheiro.

E não é apenas a tabela do campeonato que mostra essa evolução. Bortoleto ainda aparece atrás de Hulkenberg em alguns momentos da temporada, especialmente quando o assunto é classificação, mas tem conseguido transformar a velocidade em resultados mais consistentes aos domingos. O duelo interno, portanto, apresenta um cenário bem diferente daquele visto um ano antes.

continua após a publicidade

Gabriel Bortoleto dando entrevista no GP Hungria da F1 2025 (Foto: Reprodução/Instagram: @gabrielbortoleto_)

De coadjuvante a líder da dupla

A comparação entre as duas temporadas ajuda a dimensionar a mudança de protagonismo. Antes das férias de verão de 2025, Hulkenberg tinha 37 pontos contra 14 de Bortoleto. O alemão abriu uma vantagem de 23 pontos sobre o companheiro e ainda carregava o peso da experiência para justificar o favoritismo dentro da equipe.

Um ano depois, a situação se inverteu. Bortoleto chega à pausa com 10 pontos, enquanto Hulkenberg soma apenas dois. Os números absolutos são modestos, mas a posição de cada piloto dentro da Audi mudou completamente. O brasileiro, que ainda buscava espaço e confiança em seu primeiro ano na categoria, agora é quem aparece à frente do companheiro mais experiente.

continua após a publicidade

Isso torna a evolução ainda mais significativa. Bortoleto não apenas ganhou experiência em seu segundo ano de Fórmula 1, como também conseguiu se adaptar a um carro e a uma equipe que passaram por mudanças profundas. Enquanto a Audi ainda constrói sua identidade dentro da categoria, o brasileiro começa a assumir um papel cada vez mais importante no projeto.

Contrato longo e foco no futuro na F1

A vantagem sobre Hulkenberg também ajuda a explicar por que Bortoleto atravessa um momento de maior tranquilidade dentro da Audi. O brasileiro tem um contrato de longo prazo com a equipe e, segundo Lincoln Oliveira, seu pai, não precisa deixar que as movimentações do mercado interfiram no trabalho. Com apenas 21 anos, Gabriel ainda tem tempo para desenvolver seu potencial dentro de um projeto que também está dando os primeiros passos como equipe de fábrica.

continua após a publicidade

Quando surgiram rumores sobre uma possível mudança na dupla da Audi, o nome de Carlos Sainz chegou a ser apontado como candidato a uma das vagas. A informação, porém, não colocava o espanhol no lugar de Bortoleto, mas, sim, como possível substituto de Hulkenberg. O cenário não passou de especulação, é claro, mas também ajuda a mostrar o espaço conquistado pelo brasileiro dentro da equipe: mesmo em meio às movimentações do mercado, seu nome não apareceu como alvo de uma eventual troca.

🏎️ Aposte no brasileiro Gabriel Bortoleto na F1

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.