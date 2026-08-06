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Sucesso de Hamilton interfere em futuro de jovem piloto da F1

Oliver Bearman projeta assumir vaga de piloto titular na Ferrari

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 11:34
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Lewis Hamilton no GP do Canadá de F1 2026 (Foto: Geoff Robins/ AFP)
Lewis Hamilton no GP do Canadá de F1 2026 (Foto: Geoff Robins/ AFP)

O mercado de pilotos da Fórmula 1 muda rapidamente. Basta uma temporada para um nome deixar de ser prioridade ou ganhar força nos bastidores. Depois de um primeiro ano abaixo das expectativas, Lewis Hamilton voltou a vencer corridas e retomou o protagonismo na Ferrari, cenário que praticamente elimina dúvidas sobre sua permanência na equipe. A consequência, porém, pode atingir um dos maiores talentos da academia italiana: Oliver Bearman.

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Cria da Ferrari, Bearman sempre foi apontado como um dos favoritos para vestir o macacão da escuderia no futuro. Sem espaço entre os titulares, o britânico precisou iniciar sua trajetória na Fórmula 1 pela Haas. Caso Hamilton mantivesse o desempenho de 2025, uma promoção já em um futuro próximo parecia possível. Com a reação do heptacampeão, entretanto, esse caminho ficou mais distante.

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Em entrevista ao podcast oficial da Fórmula 1, Beyond The Grid, Ollie admitiu que a boa fase do ídolo não favorece seus planos, mas garantiu não enxergar isso como um problema imediato. Aos 21 anos, ele acredita ter tempo suficiente para seguir evoluindo antes de pensar em um lugar na Ferrari.

— Como fã da F1 e também do Lewis, é muito legal vê-lo competindo novamente neste nível. Vê-lo no degrau mais alto do pódio em Barcelona foi um momento bastante especial para a Inglaterra em geral. É claro que, em termos do meu futuro, isso não é o ideal, mas ainda sou jovem. Tenho apenas 21 anos. Não estou com muita pressa e, para mim, permanecer na Haas por enquanto não é algo ruim. Ainda há muito a conquistar — afirmou.

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Mesmo com a concorrência, o sonho de defender a Ferrari permanece intacto. Bearman, porém, garante que não pretende passar os melhores anos da carreira esperando por uma oportunidade. O foco, segundo ele, é seguir evoluindo na Haas, provar seu valor na Fórmula 1 e, quando a chance aparecer, estar pronto para disputar o título mundial – seja pela Ferrari ou por qualquer outra equipe.

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A boa fase de Hamilton também se reflete na classificação do campeonato. O britânico ocupa atualmente a segunda colocação do Mundial de Pilotos, atrás apenas de Kimi Antonelli. Bearman, por sua vez, aparece em 13º lugar e segue em busca de consolidar seu espaço na Fórmula 1 antes de sonhar com uma promoção para a Ferrari.

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Oliver Bearman no GP do Japão pela F1 2026 (Foto: Toshifumi KITAMURA / AFP)
Oliver Bearman no GP do Japão pela F1 2026 (Foto: Toshifumi KITAMURA / AFP)

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