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Red Bull quer cobrir cláusula para evitar saída de Verstappen

Acionista estaria disposta a desembolsar valor milionário pela permanência do piloto

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
19/06/2026 10:47
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O tetracampeão da F1, Max Verstappen, durante o GP de Barcelona-Catalunha
O tetracampeão da F1, Max Verstappen, durante o GP de Barcelona-Catalunha (Foto: Josep LAGO / AFP)

Vivendo um início de temporada abaixo das expectativas na Fórmula 1 (F1), a Red Bull luta pela permanência de Max Verstappen. Segundo informações do jornal alemão "Bild", representantes do alto escalão da equipe se reuniram com o tetracampeão para negociar a compra de rescisão contratual, com valores que chegariam à casa das dezenas de milhões de euros.

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    Segundo a reportagem, a reunião aconteceu no aeroporto de Salzburg, na Áustria, e contou com a presença do chefe de equipe Laurent Mekies, do diretor esportivo Oliver Mintzlaff, de Chalerm Yoovidhya, acionista majoritário da marca, e de Mark Mateschitz, herdeiro do fundador da empresa, Dietrich Mateschitz.

    O vínculo de Verstappen com a Red Bull se estende até 2028, com cláusulas de rescisão que dependem do desempenho da equipe na temporada. Em 2026, o acordo teria como meta que o tetracampeão fosse o segundo colocado do Mundial de Pilotos até a pausa do calendário, após o GP da Hungria, em julho. Caso o objetivo não for atingido, o piloto pode rescindir o contrato.

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    A quatro corridas das férias de meio de temporada, Verstappen é o sétimo colocado na classificação, 60 pontos atrás do vice-líder Lewis Hamilton, o que torna improvável o cumprimento da meta estabelecida.

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    O piloto Max Verstappen, da Red Bull, no circuito da Catalunha
    O piloto Max Verstappen, da Red Bull, no circuito da Catalunha (Foto: Manaure QUINTERO / AFP)

    Red Bull tem pressa na permanência de Verstappen

    A saída de Max Verstappen, principal ativo da Red Bull, seria uma grande dor de cabeça, e a equipe corre para garantir a permanência do tetracampeão, que tem até outubro para acionar a cláusula de rescisão. Segundo Raymond Vermeulen, empresário do piloto, acredita que a decisão pode ser tomada antes da pausa de meio de temporada.

    — Nós temos contrato até 2028. É claro, existem cláusulas de rescisão, sempre existiram. Mas nós nunca as acionamos, muito pelo contrário. Sempre nos mantivemos leais e continuaremos assim. Nós queremos continuar nossa jornada com a Red Bull, e o Max quer encerrar a carreira dele aqui; mas claro, com a oportunidade de vencer - disse, ao Bild.

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