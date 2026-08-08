Rafael Câmara comenta possível ida à F1: 'Sonho está próximo' Apesar das especulações, o brasileiro prefere manter o foco na disputa pelo título da F2

Em busca do título da Fórmula 2, o brasileiro Rafael Câmara está ciente das especulações envolvendo sua possível ida à principal categoria do automobilismo. Apesar disso, o piloto de 21 anos, que compete pela Invicta Racing, prefere concentrar seus esforços no desfecho da temporada 2026.

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Durante a pausa no calendário para as férias de verão, momento em que pilotos e equipes iniciam os planejamentos para a próxima temporada, o nome de Câmara tem sido cotado em equipes da Fórmula 1 (F1), como Haas e Cadillac.

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— É bom ver isso (as especulações). Você realmente não sabe no momento, mas é bom ter isso e ver que o sonho está próximo. ao mesmo tempo, não quero me precipitar muito nisso, porque ainda estou em um campeonato muito importante, e se eu me sair bem, provavelmente terei uma chance. Então, da minha parte, estou me concentrando apenas neste ano - declarou, em entrevista à F2.

Atualmente, o brasileiro é o terceiro colocado da classificação, com 145 pontos e está na briga direta pelo título da F2. Rafael Câmara tem duas vitórias na temporada, conquistadas no GP de Barcelona e da Bélgica, em junho e julho. Ele também subiu ao pódio com a terceira posição no GP da Hungria.

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— Poucas pessoas têm essa oportunidade, especialmente estando em uma equipe que é uma das melhores da Fórmula 2 e tendo a chance de lutar pelo campeonato. Então, eu só quero aproveitar ao máximo e garantir que curta cada momento - completou.

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O piloto brasileiro Rafael Câmara corre pela Invicta Racing na Fórmula 2 (Foto: Fórmula 2)

Experiência com a Ferrari

Integrante da Ferrari Driver Academy desde 2022, Rafael Câmara teve, neste ano, a oportunidade de pilotar o carro de F! da escuderia italiana, o que considerou, simultaneamente, um sonho realizado e uma responsabilidade.

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— É algo que você sempre quer experimentar, pilotar um carro de F1. Você tenta aproveitar ao máximo, mas ainda precisa fazer um bom trabalho. Mas foi uma experiência muito boa saber como eles trabalham na F1. Obviamente, eu já estive lá algumas vezes durante os fins de semana de corrida, mas é outra coisa quando você é o piloto. Aprendi muito trabalhando com eles - concluiu.

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