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Exclusivo: pai de Bortoleto revela bastidores de dupla na Audi e futuro na F1

Lincoln Oliveira detalha a relação entre Gabriel e Nico Hulkenberg fora das pistas

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 16:18
Atualizado há 0 minutos
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Gabriel Bortoleto no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)
Gabriel Bortoleto no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)

Os rumores sobre o mercado de pilotos voltaram a movimentar os bastidores da Fórmula 1, mas Gabriel Bortoleto não parece ter motivos para se preocupar. Com contrato de longo prazo com a Audi, o brasileiro segue fora das principais especulações. Em entrevista exclusiva ao Lance!, Lincoln Oliveira, pai do piloto, comentou o futuro do filho na equipe e destacou a parceria com Nico Hulkenberg.

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Com contrato de longo prazo com a Audi, Gabriel Bortoleto atravessa um dos momentos mais tranquilos da carreira na Fórmula 1. Em destaque, Lincoln revelou que o vínculo do brasileiro com a equipe garante estabilidade para as próximas temporadas e destacou que, além do ambiente dentro da Audi, o filho construiu uma boa relação com outros pilotos do grid, especialmente Nico Hulkenberg.

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— O contrato dele é longo. Eu diria que o Gabriel é um dos pilotos que tem mais tranquilidade no grid. Ele gosta muito do Hulkenberg. Na verdade, ele tem vários pilotos com quem é amigo, troca ideias e conversa bastante, como o Oliver Bearman. Tem até o Verstappen. Eles já brincaram e falaram: "Um dia a gente tem que andar juntos", para competir lado a lado.

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Em meio aos rumores, principalmente sobre uma possível chegada de Carlos Sainz, a atual dupla entre Bortoleto e Hulkenberg foi exaltada pelo chefe da Audi, Mattia Binotto. Para o dirigente italiano, a principal qualidade dos pilotos não está apenas na combinação entre juventude e experiência, mas, sim, na velocidade de ambos. Segundo Lincoln, no entanto, a sintonia entre os dois também faz diferença nos bastidores e contribui para a evolução do brasileiro na categoria.

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— Eu diria que ele e o Nico se dão super bem. O Nico tem muito a ensinar ao Gabriel. É um piloto muito rápido, e o Gabriel gosta muito dele. Ter um companheiro como o Nico é muito bom para o desenvolvimento dele, porque ele tem muita experiência e conversa bastante com o Gabriel. Quando um vai bem e o outro não, eles trocam ideias. Ele conta experiências da carreira, e o Gabriel vai absorvendo e aprendendo com isso. Acho que a Audi tem uma dupla muito legal, uma das melhores do grid.

Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg, durante evento de lançamento da Audi
Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg, durante evento de lançamento da Audi (Foto: Reprodução/ Instagram)

A boa relação entre os dois também ajuda a explicar por que a Audi não demonstra pressa para alterar sua formação de pilotos. Enquanto rumores seguem movimentando o mercado da Fórmula 1, Bortoleto chega à segunda metade da temporada com respaldo da equipe e de um companheiro que, além da experiência, se tornou uma importante referência em sua adaptação à categoria.

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Sobre o campeonato, a Audi deixou para trás o início complicado de temporada e passou a aparecer com mais frequência na disputa pelas primeiras posições do pelotão intermediário. Na Hungria, Nico Hulkenberg terminou em nono, enquanto Bortoleto ficou próximo de somar mais pontos para a equipe. Ao todo, o time soma 12 pontos: 10 do brasileiro e dois do alemão.

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