Dia dos Pais: Lincoln celebra 'missão cumprida' com Gabriel Bortoleto na F1 Piloto brasileiro está em sua segunda temporada na Fórmula 1 ao lado de Nico Hulkenberg

Aos olhos de quem acompanha a Fórmula 1, Gabriel Bortoleto vive um momento de afirmação em seu primeiro ano com a Audi. Para Lincoln Oliveira, porém, a satisfação é ainda maior. Pai do piloto brasileiro, ele acompanha de perto uma trajetória que começou no kart e chegou ao grid da principal categoria do automobilismo mundial – e admite que ver o filho feliz dentro da equipe transforma a experiência em algo difícil de explicar.

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Em entrevista ao Lance! antes do Dia dos Pais, Lincoln contou como tem sido acompanhar a temporada de Bortoleto. Além dos resultados, o que mais o deixa satisfeito é perceber a participação do filho no desenvolvimento do projeto da Audi e, principalmente, a confiança que a equipe deposita nele.

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E o empenho do piloto de 21 anos impressiona. Ele tem buscado estar próximo dos engenheiros e da fábrica, mesmo passando pouco tempo em Mônaco, onde mora. Segundo Lincoln, o piloto faz questão de acompanhar o trabalho da equipe na Suíça e na Alemanha, conversar com os profissionais e transmitir seu feedback sobre o carro.

— Ele está muito feliz, e a equipe também está muito feliz, porque ele está conseguindo auxiliar no desenvolvimento do carro. Ele quer ir à fábrica, quer conversar com os engenheiros, quer entender. Ele sabe que, estando mais próximo deles, consegue dar detalhes que muitas vezes são perdidos — contou Lincoln.

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A postura de Gabriel, segundo o pai, também tem recebido o respaldo dos principais nomes do projeto. Lincoln cita o trabalho de Mattia Binotto e do presidente global da Audi, Gernot Döllner, como exemplos de profissionais que apoiam a aproximação do brasileiro com os engenheiros.

O cenário também anima Lincoln para os próximos anos. O CEO da Stock Car reconhece que a Audi ainda não conseguirá transformar completamente o desempenho do carro nesta temporada, mas acredita que a evolução será gradual e que o projeto tem potencial para crescer nos próximos campeonatos.

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— Eles sabem que este ano não vai melhorar muito o motor, mas o carro é bom. Para o ano que vem, melhora um pouco, e 2028 vai ser um negócio maravilhoso, é o que eles acreditam, porque sabem o que precisa ser feito, mas isso leva tempo — afirmou.

Gabriel Bortoleto dando entrevista no GP Hungria da F1 2025 (Foto: Reprodução/Instagram: @gabrielbortoleto_)

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Para o pai, no entanto, o desempenho do carro é apenas uma parte pequena da história. O que realmente mexe com Lincoln hoje é perceber que o filho está feliz e que todo o caminho percorrido, do kart até a elite do automobilismo mundial, começa a fazer sentido.

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— Quando eu o vejo feliz, eu realmente fico com um sentimento de missão cumprida de ter levado ele desde o kart até a Fórmula 1. Então é muito legal isso — revelou.

A relação com Nico Hulkenberg também é vista com bons olhos. O brasileiro e o alemão formam a dupla da Audi, e o pai de Gabriel acredita que a experiência do companheiro pode ser importante para o desenvolvimento do filho. Lincoln conta ainda que, nos bastidores, o veterano conversa bastante com o brasileiro e compartilha experiências acumuladas ao longo de sua carreira.

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Opinião de pai vale? Com certeza! Entre as 11 duplas do grid, Lincoln considera a formada pela Audi uma das mais interessantes, justamente pela combinação entre experiência e juventude. Para ele, Bortoleto tem a oportunidade de aprender com um piloto que já viveu diferentes momentos na categoria enquanto constrói sua própria trajetória no automobilismo.

Mais do que os resultados ou as perspectivas para os próximos anos, porém, existe um sentimento que resume o momento para Lincoln: orgulho. Depois de tantos anos acompanhando Gabriel Bortoleto nas pistas, ver o filho feliz e integrado ao projeto da Audi transforma a chegada à F1 em algo que vai muito além da realização profissional. É, para o pai, a confirmação de que todo o caminho percorrido até aqui valeu a pena.

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