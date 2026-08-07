Piloto argentino da F1 ironiza roubo sofrido na Europa: 'Quem diria' Franco Colapinto ocupa a 12ª colocação no Mundial, à frente de Gabriel Bortoleto

Franco Colapinto passou por uma situação nada agradável durante esta semana. Enquanto aproveitava as férias da Fórmula 1 na Itália, o argentino foi vítima de um grande assalto e perdeu todos os seus pertences. Apesar do susto, foi em tom bem-humorado que Colapinto compartilhou o ocorrido nas redes sociais.

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— Quem diria que os europeus roubariam tudo de um latino. Por favor, eles nem deixaram a cuia de mate, cara. Tenho certeza de que eles não vão gostar de mate — escreveu Franco Colapinto.

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Em outra publicação, uma sequência de fotos em que aparece aproveitando o país europeu foi acompanhada de uma pequena lista dos itens roubados. Além do tradicional mate argentino, os assaltantes também levaram as roupas do piloto. Mais detalhes sobre o ocorrido, porém, não foram divulgados por Colapinto.

— Últimas fotos destas roupas, do mate, etc. Espero que quem ficou com elas aproveite! — escreveu o piloto de 23 anos.

Duas semanas é tudo o que Franco tem para relaxar das obrigações na Fórmula 1. De volta das férias, o argentino inicia a preparação para o Grande Prêmio da Holanda, que acontece entre os dias 21 e 23 de agosto. Entre os latino-americanos, aliás, é Colapinto quem leva a melhor no Mundial de Pilotos: soma 19 pontos e ocupa a 12ª posição, enquanto Gabriel Bortoleto aparece em 15º, com 10.

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Franco Colapinto chega ao GP de Las Vegas, nos EUA (Foto: Hector Vivas/Getty Images/AFP)

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