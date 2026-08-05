GP de São Paulo de F1 abre venda final de ingressos para Interlagos
Com os demais ingressos esgotados, arquibancada da Porto Bank será a última opção para acompanhar a etapa brasileira da F1
Quem ainda sonha em acompanhar o GP de São Paulo de Fórmula 1 de 2026 em Interlagos terá uma última oportunidade. A Porto Bank anunciou que abrirá, no dia 27 de agosto, ao meio-dia, a venda de ingressos para sua arquibancada exclusiva. A comercialização será restrita aos portadores do cartão da instituição. A iniciativa representa a última chance de garantir presença no evento, já que todos os demais setores do Autódromo de Interlagos estão oficialmente esgotados.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Clientes terão desconto e parcelamento
Os clientes do cartão Porto Bank poderão comprar os ingressos com 15% de desconto e parcelamento em até seis vezes. Com o benefício, a entrada inteira para os três dias do GP passa de R$ 2.500 para R$ 2.125, enquanto a meia-entrada cai de R$ 1.250 para R$ 1.062,50. Cada CPF poderá adquirir até dois ingressos para a arquibancada exclusiva da empresa.
➡️ Opinião: com Bortoleto, novatos sobressaem em disputas internas na F1
Venda para o GP de São Paulo será feita pela Eventim
Os ingressos estarão disponíveis exclusivamente na página oficial do GP de São Paulo na plataforma Eventim. A nova etapa de vendas contempla apenas a arquibancada da Porto Bank e não inclui qualquer outro setor do circuito. O GP de São Paulo de Fórmula 1 de 2026 será disputado entre os dias 6 e 8 de novembro, no Autódromo de Interlagos.
➡️ Punições da F1 tiram pontos de Lewis Hamilton em 2026
➡️ Verstappen coloca futuro na F1 com a Red Bull em dúvida
🏎️ Aposte no brasileiro Gabriel Bortoleto na F1 2026
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Fórmula 1
Bortoleto recebe apoio de Verstappen após crítica à F1 2026Há 44 minutos
Fórmula 1
Exclusivo: pai de Bortoleto, Lincoln Oliveira rebate acusações sobre gestão da Stock CarHá 2 horas
Fórmula 1
Chefe da Audi fala sobre possível troca de Bortoleto e dupla na F1Há 17 horas
Fórmula 1
Fittipaldi cobra Russell e prevê disputa com Antonelli na F1Há 18 horas
Fórmula 1
GP do Bahrein na Malásia: F1 confirma prova diurna; entendaHá 19 horas
Fórmula 1
Punições da F1 tiram pontos de Lewis Hamilton em 2026Há 1 dia
Mais LANCE!