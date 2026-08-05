GP de São Paulo de F1 abre venda final de ingressos para Interlagos Com os demais ingressos esgotados, arquibancada da Porto Bank será a última opção para acompanhar a etapa brasileira da F1

Quem ainda sonha em acompanhar o GP de São Paulo de Fórmula 1 de 2026 em Interlagos terá uma última oportunidade. A Porto Bank anunciou que abrirá, no dia 27 de agosto, ao meio-dia, a venda de ingressos para sua arquibancada exclusiva. A comercialização será restrita aos portadores do cartão da instituição. A iniciativa representa a última chance de garantir presença no evento, já que todos os demais setores do Autódromo de Interlagos estão oficialmente esgotados.

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Clientes terão desconto e parcelamento

Os clientes do cartão Porto Bank poderão comprar os ingressos com 15% de desconto e parcelamento em até seis vezes. Com o benefício, a entrada inteira para os três dias do GP passa de R$ 2.500 para R$ 2.125, enquanto a meia-entrada cai de R$ 1.250 para R$ 1.062,50. Cada CPF poderá adquirir até dois ingressos para a arquibancada exclusiva da empresa.

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Gabriel Bortoleto em ação no GP da Hungria pela F1 2026 (Foto: Attila KISBENEDEK / POOL / AFP)

Venda para o GP de São Paulo será feita pela Eventim

Os ingressos estarão disponíveis exclusivamente na página oficial do GP de São Paulo na plataforma Eventim. A nova etapa de vendas contempla apenas a arquibancada da Porto Bank e não inclui qualquer outro setor do circuito. O GP de São Paulo de Fórmula 1 de 2026 será disputado entre os dias 6 e 8 de novembro, no Autódromo de Interlagos.

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