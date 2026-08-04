Fittipaldi cobra Russell e prevê disputa com Antonelli na F1 Ex-piloto diz que britânico precisa transformar pressão em motivação para superar o italiano, que soma seis vitórias na temporada

O ex-piloto Emerson Fittipaldi enviou um recado direto a George Russell: transformar a pressão em motivação ou assistir Kimi Antonelli conquistar o campeonato mundial de Fórmula 1 em 2026. A declaração foi dada em entrevista ao site oficial da categoria.

O contexto explica a urgência do alerta. Antonelli abriu 59 pontos de vantagem sobre Russell na classificação e já venceu seis corridas na temporada. O britânico, por sua vez, soma apenas duas vitórias, incluindo a etapa de abertura na Austrália.

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Russell chegou ao campeonato com status de favorito ao título, favorecido pela mudança do regulamento de unidades de potência. A vitória na abertura reforçou o otimismo inicial. O desempenho caiu nos meses seguintes, porém, afetado por problemas de confiabilidade e falta de ritmo do carro durante boa parte do primeiro semestre.

Kimi Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: JOHN THYS / AFP)

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Fittipaldi fala sobre Kimi Antonelli

O bicampeão mundial não poupou elogios ao jovem italiano de 19 anos, com quem mantém laços pessoais que antecedem a F1. Fittipaldi destacou que Antonelli vem fazendo um trabalho fantástico e mostrando todo o seu potencial.

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O ex-piloto lembrou que o conhece desde a época do kart e ressaltou a proximidade com a família do jovem. "Conheço muito bem Marco, seu pai, e toda a família. Marco inclusive treinou meu filho Emmo na F4. É uma grande família italiana de Bolonha, gente boa e ligada ao automobilismo", complementou.

O ex-piloto também avaliou o impacto da ascensão do italiano sobre a disputa interna na Mercedes, afirmando ser ótimo para a categoria ver um jovem de apenas 19 anos chegando com chances reais de título. Para Fittipaldi, a presença de Kimi coloca uma enorme pressão sobre George Russell, que precisará reagir.

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"Se George transformar essa pressão em algo positivo, como já demonstrou várias vezes que consegue fazer, o restante do campeonato será muito interessante para os fãs. Será uma verdadeira disputa até o fim", afirma. Apesar do favoritismo de Antonelli no momento, Fittipaldi mantém a avaliação de que Russell tem condições de reabrir a briga pelo título, desde que consiga reverter a dinâmica do segundo semestre.

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