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Menos da metade do grid da F1 já correu em nova etapa de 2026

Fernando Alonso, Lewis Hamilton e Max Verstappen foram os únicos a vencer em Sepang

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 16:09
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Fernando Alonso pensativo em coletiva de imprensa na Hungria
Fernando Alonso pensativo em coletiva de imprensa na Hungria (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)

O calendário da Fórmula 1 segue sofrendo com mudanças na temporada de 2026. Depois do cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita por causa do conflito no Oriente Médio, a categoria anunciou o retorno do Circuito de Sepang, na Malásia. Sem corridas no local desde 2017, então, apenas poucos nomes no atual grid estão familiarizados com a pista.

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A ideia da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) é manter o nome "GP do Bahrein", mesmo que bem longe de casa. A mudança, então, passa a "favorecer" veteranos como Fernando Alonso. O espanhol é o piloto que mais vezes correu em Sepang, com 16 largadas – cerca de cinco a mais que o segundo colocado, Lewis Hamilton.

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Para fechar o "pódio", Nico Hulkenberg correu no circuito da Malásia em sete oportunidades. Essa conquista pode ser um diferencial para Gabriel Bortoleto, que, assim como outros jovens pilotos, nunca esteve na pista de Sepang. Como dupla, o alemão e o brasileiro fazem um trabalho positivo na atual temporada, segundo o chefe de equipe da Audi, Mattia Binotto.

Pilotos da F1 2026 que já correram em Sepang

  1. Fernando Alonso (16)
  2. Lewis Hamilton (11)
  3. Nico Hulkenberg (7)
  4. Sergio Perez (6)
  5. Valtteri Bottas (5)
  6. Max Verstappen (3)
  7. Carlos Sainz (3)
  8. Esteban Ocon (2)
  9. Lance Stroll (1)
  10. Pierre Gasly (1)

➡️ Sucesso de Hamilton interfere em futuro de jovem piloto da F1

Entre os jogadores experientes, apenas Alonso, Hamilton e Verstappen subiram ao lugar mais alto do pódio em Sepang. Enquanto o espanhol se destaca com três triunfos, os outros campeões anotam apenas uma vitória cada um. O último a vencer, porém, foi o piloto da Red Bull, que levou a melhor na última vez que o circuito esteve no calendário da Fórmula 1.

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O GP do Bahrein estava marcado para os dias 10 e 12 de abril, mas, como foi cancelado junto com a etapa da Arábia Saudita devido à instabilidade no Oriente Médio, um "encaixe" no calendário precisou ser feito. Assim, os pilotos terão de enfrentar mais uma rodada tripla em 2026. A etapa em Sepang acontecerá nos dias 2 a 4 de outubro, entre os GPs do Azerbaijão e de Singapura.

Circuito de Sepang, na Malásia, que recebeu a F1 entre 1999 e 2017
Circuito de Sepang, na Malásia, que recebeu a F1 entre 1999 e 2017 (Foto: Acervo Lance!)

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