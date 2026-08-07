Leclerc admite que gostaria de formar dupla com Verstappen na F1 Piloto da Ferrari elogia o tetracampeão mundial e afirma que não teria problemas em dividir equipe com o holandês

Charles Leclerc afirmou que não veria obstáculos em formar dupla com Max Verstappen na Ferrari no futuro. O piloto da escuderia italiana elogiou o talento do tetracampeão mundial e disse que uma eventual parceria teria um significado especial pela longa história que os dois construíram desde os tempos do kart.

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Os dois competem entre si desde a base do automobilismo e, segundo Leclerc, a relação nem sempre foi amistosa. Em entrevista à Sky Italia, o monegasco revelou que ambos tinham uma imagem negativa um do outro no início da carreira, mas destacou que essa percepção mudou com o passar dos anos.

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— Nossa relação amadureceu ao longo dos anos. Eu estava convencido de que ele era uma má pessoa, e ele pensava o mesmo de mim. Hoje, isso mudou — afirmou.

Leclerc elogia Verstappen

Embora Verstappen seja apontado constantemente como alvo de especulações no mercado da Fórmula 1, Leclerc garantiu que não teria receio de dividir a garagem com o holandês. O piloto da Ferrari lembrou que já trabalhou ao lado de nomes de peso na categoria, como Sebastian Vettel, Carlos Sainz e, atualmente, Lewis Hamilton.

— Ele é um piloto extraordinário e conquistou quatro títulos mundiais. Já tive grandes companheiros de equipe ao longo da carreira, então isso não seria um problema se acontecesse um dia — declarou.

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Rivalidade desde o kart

Leclerc também destacou que uma possível união entre os dois na Ferrari teria um valor simbólico. Os pilotos começaram a competir um contra o outro ainda em 2010 e seguiram dividindo pistas durante toda a trajetória nas categorias de base.

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— Seria uma grande história, porque crescemos competindo juntos desde o kart — comentou.

Apesar da possibilidade alimentar especulações, o piloto ressaltou que seu foco está no presente e na parceria com Lewis Hamilton, recém-chegado à equipe italiana.

— Por enquanto, vamos aproveitar o Lewis — completou.

Charles Leclerc comemora vitória no GP da Inglaterra pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

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