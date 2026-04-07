Luis Roberto se afasta de transmissões e está fora da Copa do Mundo; entenda

O narrador Luis Roberto vai se afastar das transmissões esportivas e não participará da cobertura da Copa do Mundo FIFA de 2026.

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Principal voz das transmissões esportivas da TV Globo após a saída de Galvão Bueno, Luis Roberto vinha sendo preparado para liderar a equipe da emissora durante o Mundial. A mudança, no entanto, altera o planejamento da cobertura e impacta diretamente a escala de narradores.

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O afastamento ocorre por motivos de saúde. O jornalista foi diagnosticado, após exames de rotina, com uma neoplasia localizada na região cervical, que ainda está em fase final de avaliação para definição do tratamento.

— Depois do susto, está tudo sob controle. Tenho ao meu lado o que a ciência tem de melhor. Melhores médicos, hospitais. Tenho uma família amorosa seguindo ao meu lado. Em quase 40 anos na Globo, aprendi que essa casa jamais desampara os seus. Estou plenamente amparado por todo nosso time. Ficar ausente por esse período que engloba a Copa é um desafio enorme, mas o maior de todos é vencer esta etapa. Esse é o meu foco. Com fé em Deus e na ciência, em breve estaremos de volta à vida normal. Obrigado a todos por tanto carinho e apoio — declarou Luis Roberto.

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Luis Roberto estará fora da cobertura da Copa do Mundo FIFA 2026 (Foto: Reprodução)

Com uma carreira consolidada no jornalismo esportivo, Luís Roberto construiu sua trajetória ao longo de décadas na Globo, participando da cobertura de grandes eventos e narrando partidas decisivas, incluindo finais de competições nacionais e internacionais.

Sua última transmissão pela emissora foi o confronto entre Flamengo e Santos, realizado no Maracanã, no último domingo (5).

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