Bortoleto garante top-10 nos dois treinos livres do GP de Mônaco

O saldo da sexta-feira foi positivo para Gabriel Bortoleto no GP de Mônaco. Apesar de enfrentar problemas no câmbio ao longo dos dois treinos livres disputados em Monte Carlo, o piloto brasileiro mostrou capacidade de reação e encerrou as duas sessões dentro do top 10, terminando em nono lugar tanto no TL1 quanto no TL2.

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Logo no primeiro treino do fim de semana, Bortoleto relatou dificuldades com o câmbio de seu carro. O problema comprometeu seu desempenho nas voltas iniciais e o deixou distante das primeiras posições. Mesmo assim, o brasileiro conseguiu evoluir ao longo da atividade, encontrando ritmo na reta final para registrar sua melhor volta e garantir a nona colocação.

A equipe trabalhou entre as sessões e informou que a falha havia sido corrigida para o segundo treino livre. No entanto, os problemas voltaram a incomodar o piloto durante a atividade da tarde.

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O piloto brasileiro da Audi, Gabriel Bortoleto, participa do segundo treino livre no circuito de rua de Mônaco, antes do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 (Foto: Andrej Isakovic / Afp)

Recuperação de Bortoleto após início difícil

No TL2, Bortoleto chegou a aparecer na liderança da tabela nos primeiros minutos, enquanto poucos pilotos haviam completado voltas rápidas. Com a evolução da pista e dos rivais, o brasileiro perdeu posições e passou a enfrentar uma sessão de altos e baixos.

Durante parte do treino, caiu para a 21ª colocação e voltou a reclamar do comportamento do câmbio. Mesmo assim, conseguiu reagir com uma sequência consistente de voltas rápidas, subindo para o oitavo lugar em determinado momento.

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A oscilação seguiu até os minutos finais, mas o piloto manteve o bom desempenho e garantiu novamente a nona posição ao término da sessão.

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Confiança para o restante do fim de semana

Em um circuito onde a classificação costuma ser decisiva para o resultado da corrida, terminar os dois treinos livres entre os dez primeiros representa um resultado animador para o brasileiro.

Com os ajustes da equipe previstos para o final de semana, a expectativa é de que Bortoleto possa buscar um desempenho ainda melhor no último treino livre e na sessão de classificação, que acontecem na manhã deste sábado (06). Nos últimos dois GPs, em Miami e no Canadá, o brasileiro terminou em 12.º e 13.º lugar, respectivamente.

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