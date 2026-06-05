Hamilton lidera treino encerrado com bandeira vermelha em Mônaco
Freio do carro da Cadillac pega fogo e treino foi interrompido no final
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A Ferrari voltou a mostrar força nesta sexta-feira (5) e terminou o segundo treino livre do GP de Mônaco no topo da classificação. Após a dobradinha no TL1, Lewis Hamilton liderou a sessão em Monte Carlo, seguido por Charles Leclerc, enquanto Max Verstappen completou o grupo dos três mais rápidos. O treino terminou de forma antecipada após uma bandeira vermelha provocada por um pequeno incêndio nos freios do carro de Sergio Pérez, da Cadillac.
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A atividade começou com George Russell e Verstappen entre os primeiros a registrar voltas rápidas, enquanto Gabriel Bortoleto chegou a liderar momentaneamente a tabela nas voltas iniciais. No entanto, conforme os principais pilotos passaram a completar suas voltas rápidas, o brasileiro perdeu posições.
Ferrari e Verstappen disputam liderança
Logo nos primeiros minutos, Leclerc e Hamilton repetiram o desempenho do treino da manhã e assumiram as primeiras colocações. Verstappen respondeu pouco depois e chegou à liderança com uma volta em 1min13s4.
A disputa seguiu equilibrada durante toda a sessão. Hamilton registrou o melhor tempo do fim de semana até então e voltou à ponta, mesmo reclamando pelo rádio de superaquecimento dos pneus e falta de potência na última curva do circuito. Leclerc também mostrou ritmo forte ao trocar para os pneus macios e superou o companheiro de equipe por apenas 57 milésimos.
Na metade do treino, a Ferrari ocupava novamente as duas primeiras posições, com Leclerc à frente de Hamilton e Verstappen em terceiro. Mais tarde, Hamilton retomou a liderança definitiva e garantiu mais uma dobradinha da equipe italiana.
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Problemas durante o treino
A sessão teve interrupções. Ainda na primeira metade do treino, Lando Norris sofreu problemas mecânicos e precisou abandonar o carro na pista, provocando bandeira amarela e período de Safety Car Virtual. O britânico não voltou à atividade.
Outro destaque foi Kimi Antonelli. Líder do campeonato, o piloto da Mercedes reclamou de falta de previsibilidade do carro durante o segundo setor do circuito.
Bortoleto supera problemas e termina no top 10
Gabriel Bortoleto voltou à pista após a Audi informar que os problemas de câmbio registrados no primeiro treino haviam sido solucionados. Apesar disso, o brasileiro voltou a relatar dificuldades no equipamento ao longo da atividade.
O piloto oscilou bastante na tabela de tempos. Chegou a cair para a 21ª posição, subiu para oitavo após uma boa sequência de voltas rápidas, perdeu posições novamente e voltou ao top 10 na reta final.
Mesmo convivendo com as reclamações sobre o câmbio, Bortoleto encerrou o segundo treino livre na nona colocação, mostrando evolução em relação aos momentos mais difíceis da sessão.
Confira o resultado final:
|Pos.
|Piloto
|Equipe
|Tempo
1
Lewis Hamilton
Ferrari
1'13.026
2
Charles Leclerc
Ferrari
1'13.137
3
Max Verstappen
Red Bull / Red Bull Ford
1'13.194
4
George Russell
Mercedes
1'13.405
5
Kimi Antonelli
Mercedes
1'13.529
6
Isack Hadjar
Red Bull / Red Bull Ford
1'14.087
7
Oscar Piastri
McLaren / Mercedes
1'14.088
8
Nico Hülkenberg
Audi
1'14.094
9
Gabriel Bortoleto
Audi
1'14.359
10
Oliver Bearman
Haas / Ferrari
1'14.456
11
Pierre Gasly
Alpine / Mercedes
1'14.497
12
Carlos Sainz
Williams / Mercedes
1'14.512
13
Alexander Albon
Williams / Mercedes
1'14.600
14
Arvid Lindblad
Racing Bulls / Red Bull Ford
1'14.748
15
Franco Colapinto
Alpine / Mercedes
1'14.758
16
Liam Lawson
Racing Bulls / Red Bull Ford
1'14.785
17
Esteban Ocon
Haas / Ferrari
1'14.845
18
Sergio Pérez
Cadillac / Ferrari
1'15.116
19
Lando Norris
McLaren / Mercedes
1'15.274
20
Fernando Alonso
Aston Martin / Honda
1'15.294
21
Valtteri Bottas
Cadillac / Ferrari
1'15.759
22
Lance Stroll
Aston Martin / Honda
1'16.174
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