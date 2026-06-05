A Ferrari voltou a mostrar força nesta sexta-feira (5) e terminou o segundo treino livre do GP de Mônaco no topo da classificação. Após a dobradinha no TL1, Lewis Hamilton liderou a sessão em Monte Carlo, seguido por Charles Leclerc, enquanto Max Verstappen completou o grupo dos três mais rápidos. O treino terminou de forma antecipada após uma bandeira vermelha provocada por um pequeno incêndio nos freios do carro de Sergio Pérez, da Cadillac.

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➡️É tempo de Ferrari! Veja como foi o primeiro treino livre do GP de Mônaco

A atividade começou com George Russell e Verstappen entre os primeiros a registrar voltas rápidas, enquanto Gabriel Bortoleto chegou a liderar momentaneamente a tabela nas voltas iniciais. No entanto, conforme os principais pilotos passaram a completar suas voltas rápidas, o brasileiro perdeu posições.

Ferrari e Verstappen disputam liderança

Logo nos primeiros minutos, Leclerc e Hamilton repetiram o desempenho do treino da manhã e assumiram as primeiras colocações. Verstappen respondeu pouco depois e chegou à liderança com uma volta em 1min13s4.

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A disputa seguiu equilibrada durante toda a sessão. Hamilton registrou o melhor tempo do fim de semana até então e voltou à ponta, mesmo reclamando pelo rádio de superaquecimento dos pneus e falta de potência na última curva do circuito. Leclerc também mostrou ritmo forte ao trocar para os pneus macios e superou o companheiro de equipe por apenas 57 milésimos.

Na metade do treino, a Ferrari ocupava novamente as duas primeiras posições, com Leclerc à frente de Hamilton e Verstappen em terceiro. Mais tarde, Hamilton retomou a liderança definitiva e garantiu mais uma dobradinha da equipe italiana.

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O piloto monegasco da Ferrari, Charles Leclerc, reage na garagem enquanto olha para os resultados após participar do primeiro treino livre no circuito de rua de Mônaco, antes do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 (Foto: Gabriel Bouys / Afp)

Problemas durante o treino

A sessão teve interrupções. Ainda na primeira metade do treino, Lando Norris sofreu problemas mecânicos e precisou abandonar o carro na pista, provocando bandeira amarela e período de Safety Car Virtual. O britânico não voltou à atividade.

Outro destaque foi Kimi Antonelli. Líder do campeonato, o piloto da Mercedes reclamou de falta de previsibilidade do carro durante o segundo setor do circuito.

Bortoleto supera problemas e termina no top 10

Gabriel Bortoleto voltou à pista após a Audi informar que os problemas de câmbio registrados no primeiro treino haviam sido solucionados. Apesar disso, o brasileiro voltou a relatar dificuldades no equipamento ao longo da atividade.

O piloto oscilou bastante na tabela de tempos. Chegou a cair para a 21ª posição, subiu para oitavo após uma boa sequência de voltas rápidas, perdeu posições novamente e voltou ao top 10 na reta final.

Mesmo convivendo com as reclamações sobre o câmbio, Bortoleto encerrou o segundo treino livre na nona colocação, mostrando evolução em relação aos momentos mais difíceis da sessão.

Confira o resultado final:

Pos. Piloto Equipe Tempo 1 Lewis Hamilton Ferrari 1'13.026 2 Charles Leclerc Ferrari 1'13.137 3 Max Verstappen Red Bull / Red Bull Ford 1'13.194 4 George Russell Mercedes 1'13.405 5 Kimi Antonelli Mercedes 1'13.529 6 Isack Hadjar Red Bull / Red Bull Ford 1'14.087 7 Oscar Piastri McLaren / Mercedes 1'14.088 8 Nico Hülkenberg Audi 1'14.094 9 Gabriel Bortoleto Audi 1'14.359 10 Oliver Bearman Haas / Ferrari 1'14.456 11 Pierre Gasly Alpine / Mercedes 1'14.497 12 Carlos Sainz Williams / Mercedes 1'14.512 13 Alexander Albon Williams / Mercedes 1'14.600 14 Arvid Lindblad Racing Bulls / Red Bull Ford 1'14.748 15 Franco Colapinto Alpine / Mercedes 1'14.758 16 Liam Lawson Racing Bulls / Red Bull Ford 1'14.785 17 Esteban Ocon Haas / Ferrari 1'14.845 18 Sergio Pérez Cadillac / Ferrari 1'15.116 19 Lando Norris McLaren / Mercedes 1'15.274 20 Fernando Alonso Aston Martin / Honda 1'15.294 21 Valtteri Bottas Cadillac / Ferrari 1'15.759 22 Lance Stroll Aston Martin / Honda 1'16.174

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