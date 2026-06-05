A Ferrari começou o fim de semana do GP de Mônaco em alta. No primeiro treino livre realizado nesta sexta-feira (5), no tradicional circuito de Monte Carlo, Charles Leclerc foi o mais rápido da sessão, seguido pelo companheiro de equipe Lewis Hamilton. O líder da temporada, Kimi Antonelli, terminou em quarto lugar e o brasileiro, Gabriel Bortoleto, fechou na nona posição.

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➡️É tempo de Ferrari! Veja como foi o primeiro treino livre do GP de Mônaco

O treino foi marcado por interrupções e bandeiras vermelhas, reflexo das dificuldades características das estreitas ruas de Mônaco. Logo nos minutos iniciais, Max Verstappen e Leclerc alternaram a liderança dos tempos, antes de Hamilton assumir momentaneamente a ponta. Pouco depois, Antonelli respondeu e chegou ao primeiro lugar por apenas três décimos de vantagem sobre o britânico da Ferrari.

Enquanto os favoritos brigavam pelas primeiras posições, Gabriel Bortoleto enfrentava dificuldades. O brasileiro reclamou de problemas no câmbio e chegou a ocupar baixas colocações. Aos poucos, porém, melhorou seu desempenho e avançou no pelotão, alcançando e finalizando na 9.ª posição após registrar sua melhor volta da sessão.

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O piloto monegasco da Ferrari, Charles Leclerc, participa do primeiro treino livre no circuito de rua de Mônaco, antes do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 (Foto: Andrej Isakovic / Afp)

Acidente de Hadjar provoca interrupção

A primeira grande paralisação aconteceu a cerca de 20 minutos do fim. Isack Hadjar bateu a roda traseira no muro e provocou uma bandeira vermelha. O piloto da Red Bull não conseguiu retornar à pista após o incidente.

Depois da retomada, Antonelli voltou a liderar utilizando pneus médios, mas a disputa pela ponta seguiu intensa. George Russell superou Hamilton e entrou no top 3, enquanto Verstappen avançou para a terceira colocação.

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Ferrari domina reta final

Nos minutos decisivos, a Ferrari mostrou força. Hamilton melhorou sua marca e ultrapassou Antonelli, recolocando a equipe italiana entre os primeiros colocados. Em seguida, Leclerc cravou a melhor volta da sessão com tempo na casa de 1min13s, assumindo definitivamente a liderança.

Bortoleto também aproveitou o encerramento para subir posições e chegou a ocupar o oitavo lugar momentaneamente, antes de terminar na nona posição.

A sessão ainda teve uma nova bandeira amarela após Fernando Alonso espalhar detritos pela pista e, já nos instantes finais, uma última interrupção com bandeira vermelha encerrou o treino antes do cronômetro zerar.

No resultado final, a Ferrari confirmou a dobradinha com Leclerc em primeiro e Hamilton em segundo. Verstappen completou os três mais rápidos, enquanto Antonelli fechou o treino na quarta posição. A segunda sessão livre do GP de Mônaco acontece ainda nesta sexta-feira, 12h, e o Lance! acompanha em tempo real.

Confira o resultado final:

Pos. Piloto Equipe Tempo Diferença Voltas 1 Charles Leclerc Ferrari 1'13.978 — 31 2 Lewis Hamilton Ferrari 1'14.204 +0.226 28 3 Max Verstappen Red Bull / Red Bull Ford 1'14.491 +0.513 26 4 Kimi Antonelli Mercedes 1'14.537 +0.559 31 5 George Russell Mercedes 1'14.983 +1.005 29 6 Lando Norris McLaren / Mercedes 1'15.291 +1.313 27 7 Nico Hülkenberg Audi 1'15.343 +1.365 27 8 Oscar Piastri McLaren / Mercedes 1'15.565 +1.587 29 9 Gabriel Bortoleto Audi 1'15.750 +1.772 31 10 Pierre Gasly Alpine / Mercedes 1'15.828 +1.850 32 11 Alexander Albon Williams / Mercedes 1'15.989 +2.011 33 12 Carlos Sainz Williams / Mercedes 1'16.041 +2.063 31 13 Isack Hadjar Red Bull / Red Bull Ford 1'16.148 +2.170 14 14 Sergio Pérez Cadillac / Ferrari 1'16.170 +2.192 28 15 Franco Colapinto Alpine / Mercedes 1'16.189 +2.211 32 16 Oliver Bearman Haas / Ferrari 1'16.292 +2.314 31 17 Esteban Ocon Haas / Ferrari 1'16.333 +2.355 31 18 Arvid Lindblad Racing Bulls / Red Bull Ford 1'16.389 +2.411 34 19 Liam Lawson Racing Bulls / Red Bull Ford 1'16.431 +2.453 31 20 Fernando Alonso Aston Martin / Honda 1'16.678 +2.700 21 21 Valtteri Bottas Cadillac / Ferrari 1'17.460 +3.482 27 22 Lance Stroll Aston Martin / Honda 1'17.556 +3.578 16

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