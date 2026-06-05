Leclerc comanda dobradinha da Ferrari no GP de Mônaco; Bortoleto entra no top 10
Treino foi marcado por bandeiras vermelhas e batida de Isack Hadjar
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A Ferrari começou o fim de semana do GP de Mônaco em alta. No primeiro treino livre realizado nesta sexta-feira (5), no tradicional circuito de Monte Carlo, Charles Leclerc foi o mais rápido da sessão, seguido pelo companheiro de equipe Lewis Hamilton. O líder da temporada, Kimi Antonelli, terminou em quarto lugar e o brasileiro, Gabriel Bortoleto, fechou na nona posição.
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O treino foi marcado por interrupções e bandeiras vermelhas, reflexo das dificuldades características das estreitas ruas de Mônaco. Logo nos minutos iniciais, Max Verstappen e Leclerc alternaram a liderança dos tempos, antes de Hamilton assumir momentaneamente a ponta. Pouco depois, Antonelli respondeu e chegou ao primeiro lugar por apenas três décimos de vantagem sobre o britânico da Ferrari.
Enquanto os favoritos brigavam pelas primeiras posições, Gabriel Bortoleto enfrentava dificuldades. O brasileiro reclamou de problemas no câmbio e chegou a ocupar baixas colocações. Aos poucos, porém, melhorou seu desempenho e avançou no pelotão, alcançando e finalizando na 9.ª posição após registrar sua melhor volta da sessão.
Acidente de Hadjar provoca interrupção
A primeira grande paralisação aconteceu a cerca de 20 minutos do fim. Isack Hadjar bateu a roda traseira no muro e provocou uma bandeira vermelha. O piloto da Red Bull não conseguiu retornar à pista após o incidente.
Depois da retomada, Antonelli voltou a liderar utilizando pneus médios, mas a disputa pela ponta seguiu intensa. George Russell superou Hamilton e entrou no top 3, enquanto Verstappen avançou para a terceira colocação.
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Ferrari domina reta final
Nos minutos decisivos, a Ferrari mostrou força. Hamilton melhorou sua marca e ultrapassou Antonelli, recolocando a equipe italiana entre os primeiros colocados. Em seguida, Leclerc cravou a melhor volta da sessão com tempo na casa de 1min13s, assumindo definitivamente a liderança.
Bortoleto também aproveitou o encerramento para subir posições e chegou a ocupar o oitavo lugar momentaneamente, antes de terminar na nona posição.
A sessão ainda teve uma nova bandeira amarela após Fernando Alonso espalhar detritos pela pista e, já nos instantes finais, uma última interrupção com bandeira vermelha encerrou o treino antes do cronômetro zerar.
No resultado final, a Ferrari confirmou a dobradinha com Leclerc em primeiro e Hamilton em segundo. Verstappen completou os três mais rápidos, enquanto Antonelli fechou o treino na quarta posição. A segunda sessão livre do GP de Mônaco acontece ainda nesta sexta-feira, 12h, e o Lance! acompanha em tempo real.
Confira o resultado final:
|Pos.
|Piloto
|Equipe
|Tempo
|Diferença
|Voltas
1
Charles Leclerc
Ferrari
1'13.978
—
31
2
Lewis Hamilton
Ferrari
1'14.204
+0.226
28
3
Max Verstappen
Red Bull / Red Bull Ford
1'14.491
+0.513
26
4
Kimi Antonelli
Mercedes
1'14.537
+0.559
31
5
George Russell
Mercedes
1'14.983
+1.005
29
6
Lando Norris
McLaren / Mercedes
1'15.291
+1.313
27
7
Nico Hülkenberg
Audi
1'15.343
+1.365
27
8
Oscar Piastri
McLaren / Mercedes
1'15.565
+1.587
29
9
Gabriel Bortoleto
Audi
1'15.750
+1.772
31
10
Pierre Gasly
Alpine / Mercedes
1'15.828
+1.850
32
11
Alexander Albon
Williams / Mercedes
1'15.989
+2.011
33
12
Carlos Sainz
Williams / Mercedes
1'16.041
+2.063
31
13
Isack Hadjar
Red Bull / Red Bull Ford
1'16.148
+2.170
14
14
Sergio Pérez
Cadillac / Ferrari
1'16.170
+2.192
28
15
Franco Colapinto
Alpine / Mercedes
1'16.189
+2.211
32
16
Oliver Bearman
Haas / Ferrari
1'16.292
+2.314
31
17
Esteban Ocon
Haas / Ferrari
1'16.333
+2.355
31
18
Arvid Lindblad
Racing Bulls / Red Bull Ford
1'16.389
+2.411
34
19
Liam Lawson
Racing Bulls / Red Bull Ford
1'16.431
+2.453
31
20
Fernando Alonso
Aston Martin / Honda
1'16.678
+2.700
21
21
Valtteri Bottas
Cadillac / Ferrari
1'17.460
+3.482
27
22
Lance Stroll
Aston Martin / Honda
1'17.556
+3.578
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