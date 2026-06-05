menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Leclerc comanda dobradinha da Ferrari no GP de Mônaco; Bortoleto entra no top 10

Treino foi marcado por bandeiras vermelhas e batida de Isack Hadjar

Joanna Colaço
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 05/06/2026
10:09
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
O piloto britânico da Ferrari, Lewis Hamilton, participa do primeiro treino livre no circuito de rua de Mônaco, antes do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 (Foto: Gabriel Bouys / Afp)
imagem cameraO piloto britânico da Ferrari, Lewis Hamilton, participa do primeiro treino livre no circuito de rua de Mônaco, antes do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 (Foto: Gabriel Bouys / Afp)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Ferrari começou o fim de semana do GP de Mônaco em alta. No primeiro treino livre realizado nesta sexta-feira (5), no tradicional circuito de Monte Carlo, Charles Leclerc foi o mais rápido da sessão, seguido pelo companheiro de equipe Lewis Hamilton. O líder da temporada, Kimi Antonelli, terminou em quarto lugar e o brasileiro, Gabriel Bortoleto, fechou na nona posição.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️É tempo de Ferrari! Veja como foi o primeiro treino livre do GP de Mônaco

O treino foi marcado por interrupções e bandeiras vermelhas, reflexo das dificuldades características das estreitas ruas de Mônaco. Logo nos minutos iniciais, Max Verstappen e Leclerc alternaram a liderança dos tempos, antes de Hamilton assumir momentaneamente a ponta. Pouco depois, Antonelli respondeu e chegou ao primeiro lugar por apenas três décimos de vantagem sobre o britânico da Ferrari.

Enquanto os favoritos brigavam pelas primeiras posições, Gabriel Bortoleto enfrentava dificuldades. O brasileiro reclamou de problemas no câmbio e chegou a ocupar baixas colocações. Aos poucos, porém, melhorou seu desempenho e avançou no pelotão, alcançando e finalizando na 9.ª posição após registrar sua melhor volta da sessão.

continua após a publicidade
O piloto monegasco da Ferrari, Charles Leclerc, participa do primeiro treino livre no circuito de rua de Mônaco, antes do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 (Foto: Andrej Isakovic / Afp)
O piloto monegasco da Ferrari, Charles Leclerc, participa do primeiro treino livre no circuito de rua de Mônaco, antes do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 (Foto: Andrej Isakovic / Afp)

Acidente de Hadjar provoca interrupção

A primeira grande paralisação aconteceu a cerca de 20 minutos do fim. Isack Hadjar bateu a roda traseira no muro e provocou uma bandeira vermelha. O piloto da Red Bull não conseguiu retornar à pista após o incidente.

Depois da retomada, Antonelli voltou a liderar utilizando pneus médios, mas a disputa pela ponta seguiu intensa. George Russell superou Hamilton e entrou no top 3, enquanto Verstappen avançou para a terceira colocação.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Ferrari domina reta final

Nos minutos decisivos, a Ferrari mostrou força. Hamilton melhorou sua marca e ultrapassou Antonelli, recolocando a equipe italiana entre os primeiros colocados. Em seguida, Leclerc cravou a melhor volta da sessão com tempo na casa de 1min13s, assumindo definitivamente a liderança.

Bortoleto também aproveitou o encerramento para subir posições e chegou a ocupar o oitavo lugar momentaneamente, antes de terminar na nona posição.

A sessão ainda teve uma nova bandeira amarela após Fernando Alonso espalhar detritos pela pista e, já nos instantes finais, uma última interrupção com bandeira vermelha encerrou o treino antes do cronômetro zerar.

No resultado final, a Ferrari confirmou a dobradinha com Leclerc em primeiro e Hamilton em segundo. Verstappen completou os três mais rápidos, enquanto Antonelli fechou o treino na quarta posição. A segunda sessão livre do GP de Mônaco acontece ainda nesta sexta-feira, 12h, e o Lance! acompanha em tempo real.

Confira o resultado final:

Pos.PilotoEquipeTempoDiferençaVoltas

1

Charles Leclerc

Ferrari

1'13.978

31

2

Lewis Hamilton

Ferrari

1'14.204

+0.226

28

3

Max Verstappen

Red Bull / Red Bull Ford

1'14.491

+0.513

26

4

Kimi Antonelli

Mercedes

1'14.537

+0.559

31

5

George Russell

Mercedes

1'14.983

+1.005

29

6

Lando Norris

McLaren / Mercedes

1'15.291

+1.313

27

7

Nico Hülkenberg

Audi

1'15.343

+1.365

27

8

Oscar Piastri

McLaren / Mercedes

1'15.565

+1.587

29

9

Gabriel Bortoleto

Audi

1'15.750

+1.772

31

10

Pierre Gasly

Alpine / Mercedes

1'15.828

+1.850

32

11

Alexander Albon

Williams / Mercedes

1'15.989

+2.011

33

12

Carlos Sainz

Williams / Mercedes

1'16.041

+2.063

31

13

Isack Hadjar

Red Bull / Red Bull Ford

1'16.148

+2.170

14

14

Sergio Pérez

Cadillac / Ferrari

1'16.170

+2.192

28

15

Franco Colapinto

Alpine / Mercedes

1'16.189

+2.211

32

16

Oliver Bearman

Haas / Ferrari

1'16.292

+2.314

31

17

Esteban Ocon

Haas / Ferrari

1'16.333

+2.355

31

18

Arvid Lindblad

Racing Bulls / Red Bull Ford

1'16.389

+2.411

34

19

Liam Lawson

Racing Bulls / Red Bull Ford

1'16.431

+2.453

31

20

Fernando Alonso

Aston Martin / Honda

1'16.678

+2.700

21

21

Valtteri Bottas

Cadillac / Ferrari

1'17.460

+3.482

27

22

Lance Stroll

Aston Martin / Honda

1'17.556

+3.578

16

🏎️ Aposte na posição do brasileiro Gabriel Bortoleto no GP de Mônaco
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias