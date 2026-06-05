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AO VIVO: acompanhe o segundo treino livre do GP de Mônaco

Pilotos voltam à pista às 12h; acompanhe volta a volta do segundo treino livre

Joanna Colaço
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 05/06/2026
11:30
Atualizado há 2 minutos
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O piloto monegasco da Ferrari, Charles Leclerc, participa do primeiro treino livre no circuito de rua de Mônaco, antes do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 (Foto: Andrej Isakovic / Afp)
imagem cameraO piloto monegasco da Ferrari, Charles Leclerc, participa do primeiro treino livre no circuito de rua de Mônaco, antes do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 (Foto: Andrej Isakovic / Afp)
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O GP de Mônaco da Fórmula 1 continua nesta sexta-feira (5) com o segundo treino livre no tradicional circuito de Monte Carlo. A sessão tem início às 12h (de Brasília) e dá sequência à preparação das equipes para a sexta etapa da temporada. Acompanhe tudo em tempo real com o Lance!

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Após dominar a primeira sessão do dia, a Ferrari chega embalada com a dobradinha de Charles Leclerc e Lewis Hamilton, enquanto o líder da temporada, Kimi Antonelli, busca melhorar o desempenho após terminar o primeiro treino livre na quarta colocação.

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ACOMPANHE O SEGUNDO TREINO LIVRE DO GP DE MÔNACO:

FIM DO TREINO! Com o fogo nos freios do carro da Cadillac, o treino foi interrompido faltando 2 minutos para o fim

  • Bandeira vermelha! Os freios de Sérgio Pérez pegam fogo
  • Grande favorita para Mônaco? Ferrari fez dobradinha no primeiro treino e mantém liderança no segundo
  • Faltam 10 minutos para o fim do treino! Hamilton, Leclerc e Verstappen continuam montando o pódio
  1. Bortoleto cai uma colocação e está em nono lugar
  • Hadjar chega à sexta posição, mesmo largando depois por problemas no carro
  1. Nico Hülkenberg faz sua melhor volta até então, com 1.068s de diferença para o líder, Hamilton
  1. Bortoleto sobe para oitava posição! O piloto continua reclamando de problema com o câmbio
  1. Hamilton assume a liderança e Ferrari volta com dobradinha no topo
  • Kimi Antonelli sobre carro no setor dois: "Está imprevisível".
  1. Leclerc trocou para pneus macios, faz boa volta e lidera por 57 milésimos
  1. Piastri faz boa volta e aparece na sexta posição
  • Ferrari continua com pneus médios, enquanto a Mercedes já está usando pneus macios
  1. Colapinto supera tempo de Bortoleto. Brasileiro cai para décimo segundo lugar
  • Lando Norris se mantém fora da pista, após problema mecânico
  • Russel entra para a segunda posição
  • Hamilton tem sofrido na última curva do circuito. Segundo ele, falta potência no motor
  1. Mesmo reclamando do funcionamento dos freios pelo rádio, Nico Hülkenberg conseguiu registrar uma boa volta e aparece na quinta colocação
  1. Boa volta de Bortoleto! Brasileiro sobre para oitava posição
  1. Verstappen fecha volta com 1.13.4s e lidera classificação
  • Antonelli e Russel com pneus macios
  1. Bortoleto cai para a última posição
  1. Sainz solicitou checagem na parte da frente do carro
  • Chegamos à metade do treino! Leclerc, Hamilton e Verstappen montam o pódio, respectivamente
  • Pilotos estão com pneus médios em Mônaco
  1. Bortoleto cai, vai para 21.ª colocação e só está na frente de Hadjar, que largou 10 minutos depois
  • Hamilton reclama de superaquecimento dos pneus após 15 minutos de corrida
  • Bandeira amarela e Safety Car virtual! Lando Norris deixa o carro após problemas mecânicos
  • Hadjar na pista! Os mecânicos finalizaram o trabalho no carro após batida no primeiro treino
  • Hamilton faz melhor tempo dos dois treinos com 13.7s e assume a diferença.
  • Verstappen assume a liderança e Antonelli vai para terceiro lugar
  • Kimi Antonelli está em sexto e pilota com pneus médios
  1. Leclerc e Hamilton assumem a liderança, repetindo o pódio do primeiro treino, e Bortoleto cai para 19.º lugar.
  1. Segunda volta com Bortoleto liderando!
  • Russel e Verstappen largam na frente

COMEÇOU!

  1. No primeiro treino, Gabriel Bortoleto reclamou de problemas no câmbio do carro. Segundo a Audi, a falha foi corrigida, e o brasileiro terá a oportunidade de avaliar o funcionamento do equipamento durante o segundo treino livre.
  • Após o acidente no primeiro treino livre, os mecânicos da Red Bull trabalham intensamente nos boxes para reparar o carro de Hadjar antes do início da segunda sessão
  • Torcida da Ferrari está em Mônaco aguardando o início do segundo treino:
Torcedores da Ferrari vibram com uma bandeira gigante que exibe o logotipo da escuderia durante o primeiro treino livre no circuito de rua de Mônaco, antes do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 (Foto: Gabriel Bouys / Afp)
Torcedores da Ferrari vibram com uma bandeira gigante que exibe o logotipo da escuderia durante o primeiro treino livre no circuito de rua de Mônaco, antes do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 (Foto: Gabriel Bouys / Afp)
  • Faltam 30 minutos para começar o treinamento

Como foi o primeiro treino livre?

A Ferrari começou o GP de Mônaco em alta nesta sexta-feira (5). No primeiro treino livre, Charles Leclerc liderou a sessão, seguido por Lewis Hamilton. O líder do campeonato, Kimi Antonelli, foi o quarto colocado, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto terminou em nono.

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➡️É tempo de Ferrari! Veja como foi o primeiro treino livre do GP de Mônaco

A atividade teve interrupções e bandeiras vermelhas, comuns nas estreitas ruas de Monte Carlo. Bortoleto enfrentou problemas no câmbio no início, mas conseguiu se recuperar e garantir um lugar entre os dez primeiros.

O piloto italiano da Mercedes, Kimi Antonelli, no primeiro treino livre do GP de Mônaco de Fórmula 1 (Foto: Gabriel Bouys / Afp)
O piloto italiano da Mercedes, Kimi Antonelli, no primeiro treino livre do GP de Mônaco de Fórmula 1 (Foto: Gabriel Bouys / Afp)

Onde assistir ao treino do GP de Mônaco?

Treino Livre 2 – 12h (de Brasília)
Transmissão: Sportv3, Globoplay e F1TV

🏎️ Aposte na posição do brasileiro Gabriel Bortoleto no GP de Mônaco
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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