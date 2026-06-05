AO VIVO: acompanhe o segundo treino livre do GP de Mônaco
Pilotos voltam à pista às 12h; acompanhe volta a volta do segundo treino livre
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O GP de Mônaco da Fórmula 1 continua nesta sexta-feira (5) com o segundo treino livre no tradicional circuito de Monte Carlo. A sessão tem início às 12h (de Brasília) e dá sequência à preparação das equipes para a sexta etapa da temporada. Acompanhe tudo em tempo real com o Lance!
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Após dominar a primeira sessão do dia, a Ferrari chega embalada com a dobradinha de Charles Leclerc e Lewis Hamilton, enquanto o líder da temporada, Kimi Antonelli, busca melhorar o desempenho após terminar o primeiro treino livre na quarta colocação.
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ACOMPANHE O SEGUNDO TREINO LIVRE DO GP DE MÔNACO:
FIM DO TREINO! Com o fogo nos freios do carro da Cadillac, o treino foi interrompido faltando 2 minutos para o fim
- Bandeira vermelha! Os freios de Sérgio Pérez pegam fogo
- Grande favorita para Mônaco? Ferrari fez dobradinha no primeiro treino e mantém liderança no segundo
- Faltam 10 minutos para o fim do treino! Hamilton, Leclerc e Verstappen continuam montando o pódio
- Bortoleto cai uma colocação e está em nono lugar
- Hadjar chega à sexta posição, mesmo largando depois por problemas no carro
- Nico Hülkenberg faz sua melhor volta até então, com 1.068s de diferença para o líder, Hamilton
- Bortoleto sobe para oitava posição! O piloto continua reclamando de problema com o câmbio
- Hamilton assume a liderança e Ferrari volta com dobradinha no topo
- Kimi Antonelli sobre carro no setor dois: "Está imprevisível".
- Leclerc trocou para pneus macios, faz boa volta e lidera por 57 milésimos
- Piastri faz boa volta e aparece na sexta posição
- Ferrari continua com pneus médios, enquanto a Mercedes já está usando pneus macios
- Colapinto supera tempo de Bortoleto. Brasileiro cai para décimo segundo lugar
- Lando Norris se mantém fora da pista, após problema mecânico
- Russel entra para a segunda posição
- Hamilton tem sofrido na última curva do circuito. Segundo ele, falta potência no motor
- Mesmo reclamando do funcionamento dos freios pelo rádio, Nico Hülkenberg conseguiu registrar uma boa volta e aparece na quinta colocação
- Boa volta de Bortoleto! Brasileiro sobre para oitava posição
- Verstappen fecha volta com 1.13.4s e lidera classificação
- Antonelli e Russel com pneus macios
- Bortoleto cai para a última posição
- Sainz solicitou checagem na parte da frente do carro
- Chegamos à metade do treino! Leclerc, Hamilton e Verstappen montam o pódio, respectivamente
- Pilotos estão com pneus médios em Mônaco
- Bortoleto cai, vai para 21.ª colocação e só está na frente de Hadjar, que largou 10 minutos depois
- Hamilton reclama de superaquecimento dos pneus após 15 minutos de corrida
- Bandeira amarela e Safety Car virtual! Lando Norris deixa o carro após problemas mecânicos
- Hadjar na pista! Os mecânicos finalizaram o trabalho no carro após batida no primeiro treino
- Hamilton faz melhor tempo dos dois treinos com 13.7s e assume a diferença.
- Verstappen assume a liderança e Antonelli vai para terceiro lugar
- Kimi Antonelli está em sexto e pilota com pneus médios
- Leclerc e Hamilton assumem a liderança, repetindo o pódio do primeiro treino, e Bortoleto cai para 19.º lugar.
- Segunda volta com Bortoleto liderando!
- Russel e Verstappen largam na frente
COMEÇOU!
- No primeiro treino, Gabriel Bortoleto reclamou de problemas no câmbio do carro. Segundo a Audi, a falha foi corrigida, e o brasileiro terá a oportunidade de avaliar o funcionamento do equipamento durante o segundo treino livre.
- Após o acidente no primeiro treino livre, os mecânicos da Red Bull trabalham intensamente nos boxes para reparar o carro de Hadjar antes do início da segunda sessão
- Torcida da Ferrari está em Mônaco aguardando o início do segundo treino:
- Faltam 30 minutos para começar o treinamento
Como foi o primeiro treino livre?
A Ferrari começou o GP de Mônaco em alta nesta sexta-feira (5). No primeiro treino livre, Charles Leclerc liderou a sessão, seguido por Lewis Hamilton. O líder do campeonato, Kimi Antonelli, foi o quarto colocado, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto terminou em nono.
➡️É tempo de Ferrari! Veja como foi o primeiro treino livre do GP de Mônaco
A atividade teve interrupções e bandeiras vermelhas, comuns nas estreitas ruas de Monte Carlo. Bortoleto enfrentou problemas no câmbio no início, mas conseguiu se recuperar e garantir um lugar entre os dez primeiros.
Onde assistir ao treino do GP de Mônaco?
Treino Livre 2 – 12h (de Brasília)
Transmissão: Sportv3, Globoplay e F1TV
🏎️ Aposte na posição do brasileiro Gabriel Bortoleto no GP de Mônaco
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