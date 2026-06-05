AO VIVO: acompanhe o segundo treino livre do GP de Mônaco

O GP de Mônaco da Fórmula 1 continua nesta sexta-feira (5) com o segundo treino livre no tradicional circuito de Monte Carlo. A sessão tem início às 12h (de Brasília) e dá sequência à preparação das equipes para a sexta etapa da temporada. Acompanhe tudo em tempo real com o Lance!

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Após dominar a primeira sessão do dia, a Ferrari chega embalada com a dobradinha de Charles Leclerc e Lewis Hamilton, enquanto o líder da temporada, Kimi Antonelli, busca melhorar o desempenho após terminar o primeiro treino livre na quarta colocação.

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ACOMPANHE O SEGUNDO TREINO LIVRE DO GP DE MÔNACO:

FIM DO TREINO! Com o fogo nos freios do carro da Cadillac, o treino foi interrompido faltando 2 minutos para o fim

Bandeira vermelha! Os freios de Sérgio Pérez pegam fogo

Grande favorita para Mônaco? Ferrari fez dobradinha no primeiro treino e mantém liderança no segundo

Faltam 10 minutos para o fim do treino! Hamilton, Leclerc e Verstappen continuam montando o pódio

Bortoleto cai uma colocação e está em nono lugar

Hadjar chega à sexta posição, mesmo largando depois por problemas no carro

Nico Hülkenberg faz sua melhor volta até então, com 1.068s de diferença para o líder, Hamilton

Bortoleto sobe para oitava posição! O piloto continua reclamando de problema com o câmbio

Hamilton assume a liderança e Ferrari volta com dobradinha no topo

Kimi Antonelli sobre carro no setor dois: "Está imprevisível".

Leclerc trocou para pneus macios, faz boa volta e lidera por 57 milésimos

Piastri faz boa volta e aparece na sexta posição

Ferrari continua com pneus médios, enquanto a Mercedes já está usando pneus macios

Colapinto supera tempo de Bortoleto. Brasileiro cai para décimo segundo lugar

Lando Norris se mantém fora da pista, após problema mecânico

Russel entra para a segunda posição

Hamilton tem sofrido na última curva do circuito. Segundo ele, falta potência no motor

Mesmo reclamando do funcionamento dos freios pelo rádio, Nico Hülkenberg conseguiu registrar uma boa volta e aparece na quinta colocação

Boa volta de Bortoleto! Brasileiro sobre para oitava posição

Verstappen fecha volta com 1.13.4s e lidera classificação

Antonelli e Russel com pneus macios

Bortoleto cai para a última posição

Sainz solicitou checagem na parte da frente do carro

Chegamos à metade do treino! Leclerc, Hamilton e Verstappen montam o pódio, respectivamente

Pilotos estão com pneus médios em Mônaco

Bortoleto cai, vai para 21.ª colocação e só está na frente de Hadjar, que largou 10 minutos depois

Hamilton reclama de superaquecimento dos pneus após 15 minutos de corrida

Bandeira amarela e Safety Car virtual! Lando Norris deixa o carro após problemas mecânicos

Hadjar na pista! Os mecânicos finalizaram o trabalho no carro após batida no primeiro treino

Hamilton faz melhor tempo dos dois treinos com 13.7s e assume a diferença.

Verstappen assume a liderança e Antonelli vai para terceiro lugar

Kimi Antonelli está em sexto e pilota com pneus médios

Leclerc e Hamilton assumem a liderança, repetindo o pódio do primeiro treino, e Bortoleto cai para 19.º lugar.

Segunda volta com Bortoleto liderando!

Russel e Verstappen largam na frente

COMEÇOU!

No primeiro treino, Gabriel Bortoleto reclamou de problemas no câmbio do carro. Segundo a Audi, a falha foi corrigida, e o brasileiro terá a oportunidade de avaliar o funcionamento do equipamento durante o segundo treino livre.

Após o acidente no primeiro treino livre, os mecânicos da Red Bull trabalham intensamente nos boxes para reparar o carro de Hadjar antes do início da segunda sessão

Torcida da Ferrari está em Mônaco aguardando o início do segundo treino:

Torcedores da Ferrari vibram com uma bandeira gigante que exibe o logotipo da escuderia durante o primeiro treino livre no circuito de rua de Mônaco, antes do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 (Foto: Gabriel Bouys / Afp)

Faltam 30 minutos para começar o treinamento

Como foi o primeiro treino livre?

A Ferrari começou o GP de Mônaco em alta nesta sexta-feira (5). No primeiro treino livre, Charles Leclerc liderou a sessão, seguido por Lewis Hamilton. O líder do campeonato, Kimi Antonelli, foi o quarto colocado, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto terminou em nono.

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➡️É tempo de Ferrari! Veja como foi o primeiro treino livre do GP de Mônaco

A atividade teve interrupções e bandeiras vermelhas, comuns nas estreitas ruas de Monte Carlo. Bortoleto enfrentou problemas no câmbio no início, mas conseguiu se recuperar e garantir um lugar entre os dez primeiros.

O piloto italiano da Mercedes, Kimi Antonelli, no primeiro treino livre do GP de Mônaco de Fórmula 1 (Foto: Gabriel Bouys / Afp)

Onde assistir ao treino do GP de Mônaco?

Treino Livre 2 – 12h (de Brasília)

Transmissão: Sportv3, Globoplay e F1TV

🏎️ Aposte na posição do brasileiro Gabriel Bortoleto no GP de Mônaco

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