Modric dispara contra o VAR: 'Não foi criado para isso'
Eliminação da Croácia encerra a trajetória de Modric em Copas
O epílogo de Luka Modric em Copas do Mundo ganhou contornos de drama e indignação. Aos 40 anos, o lendário camisa 10 croata despediu-se dos gramados do Mundial após a eliminação da Croácia para Portugal, por 2 a 1, na segunda fase. O adeus, contudo, ficou marcado pela revolta com a tecnologia. No BMO Field, em Toronto, o craque soltou o verbo contra a arbitragem de vídeo devido a um gol anulado de Gvardiol nos últimos segundos da partida.
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A Croácia contesta ferozmente duas intervenções decisivas do VAR no segundo tempo. Aos 19 minutos, o árbitro norueguês Espen Eskas assinalou pênalti de Vlasic em Renato Veiga após revisar um agarrão na área. O estopim da fúria croata, porém, ocorreu no apagar das luzes: a tecnologia da bola acusou um leve desvio de cabeça de Matanovic, o que configurou o impedimento de Pasalic no lance que daria o empate aos croatas.
— As decisões da arbitragem nos prejudicaram. Se tivesse acontecido ao contrário, eles estariam na mesma situação. O pênalti é um lance em que os dois estão se agarrando. Existem muitas jogadas assim. Também não está claro que Matanovic tenha tocado na bola com o cabelo no gol anulado — disse Modric na zona mista, em declarações reproduzidas pelo As.
— O VAR não foi criado para isso, mas para corrigir erros claros — completou o capitão.
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A explicação tecnológica da Fifa
Diante dos protestos, a Fifa utilizou suas redes sociais para respaldar a equipe de arbitragem, comandada por Eskas e auxiliada por Jarred Gillett na cabine de vídeo. A entidade publicou uma nota técnica para explicar o funcionamento da Connected Ball Technology, presente no coração do espetáculo.
— De acordo com os dados fornecidos pela Connected Ball Technology alojada dentro da Trionda, a bola oficial da partida da Copa do Mundo, foi comprovado que houve contato feito por Igor Matanović, da Croácia, na construção do gol contra Portugal, permitindo que o árbitro determinasse corretamente o impedimento e anulasse o gol — diz o começo do texto.
— Os sensores IMU alojados dentro da bola Trionda são capazes de detectar qualquer contato leve, exibido aos espectadores na transmissão como um 'gráfico de batimento cardíaco', e permitindo que os oficiais tenham um nível sem precedentes de dados para tomar decisões rápidas e precisas — completa a publicação.
According to the data provided by Connected Ball Technology housed within the @adidasfootball Trionda, the official match ball of the @FIFAWorldCup, it was proven that contact was made by Croatia's #20 Igor Matanović in the build up to the goal against Portugal, allowing the… pic.twitter.com/AyBz11N3wV— FIFA Media (@fifamedia) July 3, 2026
Como funciona a tecnologia de chip na bola na Copa?
A Trionda, a bola oficial desenvolvida pela Adidas para a Copa, possui algumas novidades diferentes de modelos convencionais. A versão utilizada pelos jogadores profissionais carrega um sensor de movimento de alta performance embutido em uma camada interna de um de seus painéis.
A tecnologia é diferente dos modelos de sensores de movimentos usados anteriormente, quando o aparelho ficava 'suspenso' no centro da bola. Agora, o aparelho fica preso em uma das camadas internas. Desenvolvido em parceria com a empresa Kinexon, o chip é capaz de coletar e transmitir informações 500 vezes por segundo, que são recebidas pelo sistema do VAR em tempo real.
Essa rápida frequência permite que os árbitros saibam o momento exato em que a bola foi tocada, oferecendo uma precisão milimétrica que as câmeras de vídeo comuns nem sempre conseguem captar sozinhas.
Fim de linha para Modric
Polêmicas à parte, o confronto em solo canadense crava o fim da linha para um dos maiores meio-campistas deste século. Modric encerra sua trajetória pela seleção croata com números impressionantes: 202 jogos oficiais e a marca de 5º maior artilheiro da história do país, com 29 gols (empatado com Eduardo da Silva).
Após defender o Milan na última temporada, o atleta não renovou seu vínculo e está sem clube. Com o futuro indefinido, o revés para os portugueses pode significar não apenas o adeus à camisa xadrez, mas a última exibição da brilhante carreira do craque de 40 anos.
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