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Portugal homenageia Diogo Jota após classificação às oitavas da Copa do Mundo

Ex-jogador de Portugal faleceu há um ano, em um acidente de carro com o irmão

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 09:25
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Cristiano Ronaldo (nº 7 de Portugal) e seus companheiros de equipe celebram com uma camisa em homenagem ao colega Diogo Jota.
Cristiano Ronaldo e seus companheiros de equipe celebram com uma camisa em homenagem ao colega Diogo Jota (Foto: Mattia Ozbot / AFP)

A classificação de Portugal para as oitavas de final da Copa do Mundo, além de toda a emoção da partida, também contou com um forte simbolismo pelo lado português. Após o jogo, vencido de virada por Portugal, os jogadores fizeram uma homenagem em memória do ex-companheiro Diogo Jota, que faleceu há um ano em um acidente de carro. Os atletas posaram perfilados com a camisa 21, número de Jota na seleção. 

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    Diogo Jota morreu no dia 3 de julho de 2025, aos 28 anos, em um acidente automobilístico na província de Zamora, na Espanha. O irmão do atacante, André Silva, que atuava pelo Penafiel, também estava no veículo e não resistiu. A tragédia ocorreu poucos dias após Jota celebrar seu casamento com Rute Cardoso, com quem tinha três filhos. 

    O treinador Roberto Martínez dedicou a vitória e classificação a Diogo e André, e também ao pai de Ricardo Carvalho, que perdeu o pai esta semana. Roberto lembrou também que a Croácia foi a última equipe que Jota marcou com a camisa de Portugal, o que faz com que a conquista seja ainda mais simbólica.

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    — O jogo foi fantástico. Foi um dia feliz e de orgulho pelo significado do jogo. Honramos o Diogo Jota e o André, o pai do Ricardo Carvalho. A Croácia, última equipe pela qual Jota marcou pela Seleção. Dois a um, que é o 21 do Diogo Jota — e complementou.

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    — Muitos sinais e merecemos a vitória. Sinais de uma força e energia daquilo que o Diogo Jota era na Seleção. Um foco de acreditar e temos uma responsabilidade pelo Diogo Jota de continuar a mostrar os valores da equipa que tivemos. É a nossa luz na Copa do Mundo — concluiu Roberto Martínez.

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    Cristiano Ronaldo se emocionou bastante após a partida e, vestindo a camisa 21 de Diogo Jota, apontou para o céu, dedicando o resultado ao amigo falecido. Além das homenagens em campo, Cristiano publicou em suas redes sociais comemorando a vitória e se referindo a Jota.

    Cristiano Ronaldo (nº 7 de Portugal) comemora com uma camisa em homenagem ao seu companheiro de equipe Diogo Jota após a vitória por 2 a 1 na partida da segudna fase da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Portugal e Croácia.
    Cristiano Ronaldo aponta dedo para o céu, dedicando vitória e classificação ao ex-companheiro, Diogo Jota (Foto: Buda Mendes / AFP)

    — Vencemos por nós, pelo Diogo (Jota) e por Portugal! Vamos!

    Quem foi Diogo Jota?

    Revelado pelo Paços de Ferreira, Diogo Jota construiu uma carreira de destaque no futebol europeu, passando por Atlético de Madrid, Porto, Wolverhampton e Liverpool, onde viveu seu melhor momento e conquistou títulos importantes. Pela seleção portuguesa, disputou 49 partidas, marcou 14 gols e foi campeão da Liga das Nações em 2019 e 2025, além de participar de Eurocopas e da Copa do Mundo de 2022 com a seleção.

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