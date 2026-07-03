Portugal homenageia Diogo Jota após classificação às oitavas da Copa do Mundo
Ex-jogador de Portugal faleceu há um ano, em um acidente de carro com o irmão
A classificação de Portugal para as oitavas de final da Copa do Mundo, além de toda a emoção da partida, também contou com um forte simbolismo pelo lado português. Após o jogo, vencido de virada por Portugal, os jogadores fizeram uma homenagem em memória do ex-companheiro Diogo Jota, que faleceu há um ano em um acidente de carro. Os atletas posaram perfilados com a camisa 21, número de Jota na seleção.
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Diogo Jota morreu no dia 3 de julho de 2025, aos 28 anos, em um acidente automobilístico na província de Zamora, na Espanha. O irmão do atacante, André Silva, que atuava pelo Penafiel, também estava no veículo e não resistiu. A tragédia ocorreu poucos dias após Jota celebrar seu casamento com Rute Cardoso, com quem tinha três filhos.
O treinador Roberto Martínez dedicou a vitória e classificação a Diogo e André, e também ao pai de Ricardo Carvalho, que perdeu o pai esta semana. Roberto lembrou também que a Croácia foi a última equipe que Jota marcou com a camisa de Portugal, o que faz com que a conquista seja ainda mais simbólica.
— O jogo foi fantástico. Foi um dia feliz e de orgulho pelo significado do jogo. Honramos o Diogo Jota e o André, o pai do Ricardo Carvalho. A Croácia, última equipe pela qual Jota marcou pela Seleção. Dois a um, que é o 21 do Diogo Jota — e complementou.
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— Muitos sinais e merecemos a vitória. Sinais de uma força e energia daquilo que o Diogo Jota era na Seleção. Um foco de acreditar e temos uma responsabilidade pelo Diogo Jota de continuar a mostrar os valores da equipa que tivemos. É a nossa luz na Copa do Mundo — concluiu Roberto Martínez.
Cristiano Ronaldo se emocionou bastante após a partida e, vestindo a camisa 21 de Diogo Jota, apontou para o céu, dedicando o resultado ao amigo falecido. Além das homenagens em campo, Cristiano publicou em suas redes sociais comemorando a vitória e se referindo a Jota.
— Vencemos por nós, pelo Diogo (Jota) e por Portugal! Vamos!
Quem foi Diogo Jota?
Revelado pelo Paços de Ferreira, Diogo Jota construiu uma carreira de destaque no futebol europeu, passando por Atlético de Madrid, Porto, Wolverhampton e Liverpool, onde viveu seu melhor momento e conquistou títulos importantes. Pela seleção portuguesa, disputou 49 partidas, marcou 14 gols e foi campeão da Liga das Nações em 2019 e 2025, além de participar de Eurocopas e da Copa do Mundo de 2022 com a seleção.
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