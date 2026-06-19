Quando é a próxima etapa da Fórmula 1? Saiba horário e data Não terá atividade na pista entre os dias 19 e 21 de junho

A Fórmula 1 entra em pausa por um fim de semana após duas etapas seguidas, os GPs de Mônaco e de Barcelona-Catalunha. Com isso, os pilotos e os fãs terão os dias 19 a 21 de junho de "folga", fora das ações na pista. Na sequência, a categoria retorna para a terceira das nove etapas que antecedem as férias de verão na Europa.

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Qual será a próxima etapa da F1?

Para dar sequência à temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no GP da Áustria durante os dias 26 a 28 de junho. A prova é realizada no Red Bull Ring, em Spielberg, que receberá a oitava etapa do calendário. Essa será a terceira de uma sequência de nove corridas com transmissão na Globo.

Na liderança desde o GP do Japão, Kimi Antonelli se isola no topo do Mundial de Pilotos com 156 pontos conquistados. Com a queda de George Russell, Lewis Hamilton assume a segunda posição com 115. O britânico da Mercedes, então, aparece em terceiro com 106 pontos.

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E os horários do GP da Áustria?

SEXTA-FEIRA, 26 DE JUNHO

🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília)

SÁBADO, 27 DE JUNHO

🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

DOMINGO, 28 DE JUNHO

🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)

Charles Leclerc em ação no GP de Barcelona na F1 2026 (Foto: Josep LAGO / AFP)

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