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Seleção Feminina jogará no Brasil antes da Copa do Mundo de 2027

Treinador prevê ao menos uma Data Fifa em solo brasileiro até o Mundial

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
17/06/2026 21:05
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Seleção Feminina em campo na estreia da Fifa Series. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
Seleção Feminina em campo na estreia da Fifa Series. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

A Seleção Brasileira Feminina voltará a atuar em território nacional antes da disputa da Copa do Mundo de 2027. Durante o período de treinamentos realizado em Itu, o técnico Arthur Elias confirmou que a equipe fará amistosos no Brasil ao longo da reta final de preparação para o Mundial, que será disputado em casa.

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    • A seleção ainda terá mais duas janelas de Data Fifa em 2026: a primeira está prevista para o período entre 5 e 13 de outubro, enquanto a última ocorrerá entre 24 de novembro e 5 de dezembro.

    Segundo o treinador, ainda existem definições pendentes sobre o calendário das próximas Datas Fifa, mas a comissão técnica trabalha com a perspectiva de realizar pelo menos uma janela de jogos no país até a Copa. A expectativa de Arthur, no entanto, é que esse número seja ainda maior.

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    — Vai jogar no Brasil. Até o final da preparação para a Copa do Mundo jogaremos no Brasil. Esse ano está um pouquinho em aberto ainda, tem chance... Mas com certeza até a Copa do Mundo iremos fazer pelo menos uma Data Fifa, espero duas aqui no Brasil — disse ele.

    ➡️ Arthur Elias amplia observações em Itu e mantém abertas as disputas por vagas na Copa do Mundo de 2027

    Desde o início do ciclo para o Mundial de 2027, a CBF tem buscado aproximar a equipe dos torcedores brasileiros. Nos últimos meses, a Seleção Feminina disputou amistosos em diferentes regiões do país, incluindo os confrontos contra os Estados Unidos na Neo Química Arena, em São Paulo, e na Arena Castelão, em Fortaleza, também contra as estadunidenses. Em abril, disputou a Fifa Series em Cuiabá (MT).

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    A realização de novos amistosos em solo brasileiro também é vista pela comissão técnica como uma oportunidade de preparar a equipe para as condições que encontrará durante a Copa do Mundo. Além da adaptação a estádios e ambientes que poderão receber partidas do torneio, os jogos permitem uma aproximação maior entre a seleção e os torcedores em um momento decisivo do ciclo.

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    Enquanto trabalha o planejamento para os próximos compromissos, Arthur Elias segue utilizando o período de treinos em Itu para ampliar o leque de opções da equipe. O treinador convocou atletas experientes, jogadoras que retornaram ao radar da seleção e jovens promessas observadas de perto pela comissão técnica, todas com possibilidade de disputar uma vaga entre as 26 convocadas para a Copa do Mundo.

    — Todas elas estão no radar para a Copa do Mundo. O objetivo é dar oportunidade e observar jogadoras que vemos com potencial para estar entre as 26 jogadoras da Copa do Mundo do ano que vem. Elas estão trabalhando super bem, a integração está ótima — disse o treinador. A seleção permanece treinando em Itu até o fim de semana.

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