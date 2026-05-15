A influenciadora digital Virginia Fonseca e o atacante Vini Jr., do Real Madrid, não estão mais juntos. Virginia divulgou um comunicado nas redes sociais nesta sexta-feira (15) informando o término do relacionamento. A influenciadora declarou que optou por encerrar a relação quando esta deixou de fazer sentido. Com essa divulgação, internautas tocam no assunto Copa do Mundo e disparam opiniões.

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Término de Vini Jr e Virginia

Como foi o anúncio do fim do relacionamento

O anúncio foi publicado poucas horas depois de Virginia comparecer ao estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha. A influenciadora assistiu à partida de Vinicius Jr. pelo Real Madrid na noite de quinta-feira (14). Durante o evento, ela usou uma jaqueta com o rosto do atacante estampado na peça.

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No comunicado, Virginia afirmou que se dedicou ao relacionamento. A influenciadora explicou que aprendeu a não negociar aquilo que considera inegociável em sua vida.

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Publicação de Virgnia comunicando término com Vini Jr (Foto: Reprodução/Instagram)

O relacionamento entre Virginia e Vinicius Jr. começou cerca de dois meses após a separação da influenciadora de Zé Felipe. No final de julho, Vini Jr. realizou uma festa de aniversário. Surgiram rumores de que Virginia teria ficado com o jogador durante a celebração, embora sem confirmação na época.

Em setembro, os rumores se intensificaram. Virginia passou a fazer viagens frequentes para Madri. A influenciadora mostrava sua rotina na capital espanhola nas redes sociais. Ela não revelava o motivo das viagens. Em menos de um mês, ela viajou três vezes para a cidade. Durante essas visitas, Virginia gravou diversos stories na casa do atacante, incluindo imagens do closet dele.

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Antes de oficializarem o relacionamento, Virginia e Vinicius Jr. enfrentaram uma crise. Prints de conversas do jogador com outras mulheres começaram a circular. A influenciadora decidiu encerrar a relação que ainda não havia sido assumida publicamente.

Vini Jr. buscou reconquistar Virginia. O jogador fez um pedido de desculpas público. Ele enviou um buquê de rosas vermelhas com um bilhete romântico para a influenciadora. Em outubro, Virginia e Vinicius decidiram tornar o namoro público. Os dois publicaram a novidade em seus perfis nas redes sociais. As postagens incluíam um urso gigante e buquês de rosas vermelhas.

Após a oficialização, o relacionamento foi marcado por demonstrações públicas de afeto. Virginia realizou dezenas de viagens a Madri para conciliar o namoro com sua vida profissional e com a maternidade.