A Seleção Brasileira venceu o Panamá por 6 a 2, neste domingo (31), no Maracanã, em duelo válido por um amistoso antes da Copa do Mundo. Apesar da goleada, a atitude da torcida do Brasil com Virgínia Fonseca após o primeiro gol da partida, que foi marcado por Vinicius Júnior foi o que chamou atenção dos internautas. Em suas redes sociais, a influenciadora se pronunciou sobre o ocorrido.

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➡️Vini Jr sai em defesa de Virgínia após vitória da Seleção Brasileira

Com o cronometro marcando os 59 segundos apenas de bola rolando, Vini Jr marcou o primeiro gol. O camisa 7 arrancou pelo meio e bateu de fora da área, superando o goleiro panamenho. No entanto, aos 14 minutos, Amir Murillo empatou de falta. A bola desviou em Matheus Cunha, que estava na barreira, e acabou atrapalhando Alisson, que não chegou a tempo.

Após o gol, torcedores que estavam presentes nas arquibancadas do Maracanã vaiaram a influenciadora, e depois proferiram gritos ofensivos. Assim que a partida encerrou, o camisa 7 foi à suas redes sociais defender a influenciadora e pedir que não repitam a atitude, a Virgínia, repostou a publicação e agradeceu.

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➡️Veja os gols da vitória do Brasil sobre o Panamá no Maracanã

Nesta segunda-feira (01), a influenciadora fez uma publicação se pronunciando sobre o ocorrido. Confira:

Assessoria de Vini Jr se pronuncia após término com Virgínia

Vini Jr e Virgínia terminaram seu relacionamento amoroso, que durou cerca de seis meses, na tarde do último dia 15. De acordo com o portal Léo Dias, o craque do Real Madrid teria contratado o serviço de acompanhantes brasileiras e as levado do Brasil até a Espanha, junto com Éder Militão. De acordo com a assessoria do camisa sete dos merengues, isso não aconteceu.

➡️Virginia vira assunto em gol de Vini Jr contra Panamá

A assessoria do camisa 7, no entanto, negou as informações e afirmou que o episódio não aconteceu. Segundo o estafe do jogador, os rumores que circulam nas redes sociais e em portais estão distorcidos.

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Virgínia e Vini Jr durante o namoro. (Foto: Reprodução)

Confira o que disse a defesa de Vini Jr:

"Eu só gostaria de dizer que vocês estão seguindo uma linha muito errada sobre as meninas. Elas pagaram toda a viagem, estão hospedadas no próprio hotel e estão até assustadas."

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De acordo com a defesa de Vini Jr, as mulheres custearam toda a viagem, estão hospedadas em hotel próprio e ficaram assustadas com a repercussão do caso. O estafe ainda reforçou que elas viajavam acompanhadas de amigas pessoais de Vini Jr. e Éder Militão, e não foram para a Espanha a convite dos atletas.

Além disso, a assessoria ressaltou que não houve qualquer tipo de contratação de serviços por parte dos jogadores.

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