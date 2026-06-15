Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (15)? Emissora transmite dois jogos nesta segunda-feira (15)

A Copa do Mundo de 2026 segue à todo vapor na Globo. Para esta segunda-feira (15), o canal irá transmitir duas partidas do torneio. A primeira acontece às 16h (de Brasília), entre Bélgica e Egito, em Seattle, posteriormente, às 19h (de Brasília), o segundo confronto transmitido será Uruguai x Arábia Saudita, às 19h (de Brasília), em Miami.

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Para o primeiro compromisso da emissora nesta segunda-feira (15), a narradora Renata Silveira transmite as emoções das ações dentro de campo. Ao lado dela, o ex-jogador Caio Ribeiro será o responsável por comentar o confronto entre Bélgica e Egito, pelo Grupo G da Copa do Mundo.

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No segundo jogo da emissora, entre Uruguai e Arábia Saudita, pelo Grupo H, o narrador será Paulo Andrade. Os ex-jogadores Richarlyson e Rafinha vão realizar os comentários.

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Jogos da Copa do Mundo já confirmados na Globo

16 de junho (terça-feira)

França x Senegal - 16h

Áustria x Jordânia - 1h

17 de junho (quarta-feira)

1 . Inglaterra x Croácia - 17h 2 . Uzbequistão x Colômbia - 23h

18 de junho (quinta-feira)

Suíça x Bósnia - 16h

México x Coreia do Sul - 22h

19 de junho (sexta-feira)

Brasil x Haiti - 21h30

Turquia x Paraguai - 0h

20 de junho (sábado)

Alemanha x Costa do Marfim - 17h

Tunísia x Japão - 23h

21 de junho (domingo)

Uruguai x Cabo Verde - 19h

Nova Zelândia x Egito - 22h

22 de junho (segunda-feira)

Argentina x Áustria – 14h

Noruega x Senegal - 21h

Jordânia x Argélia - 0h

23 de junho (terça-feira)

1 . Inglaterra x Gana - 17h 2 . Colômbia x Congo - 23h

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