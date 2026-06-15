Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (15)?
Emissora transmite dois jogos nesta segunda-feira (15)
A Copa do Mundo de 2026 segue à todo vapor na Globo. Para esta segunda-feira (15), o canal irá transmitir duas partidas do torneio. A primeira acontece às 16h (de Brasília), entre Bélgica e Egito, em Seattle, posteriormente, às 19h (de Brasília), o segundo confronto transmitido será Uruguai x Arábia Saudita, às 19h (de Brasília), em Miami.
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Para o primeiro compromisso da emissora nesta segunda-feira (15), a narradora Renata Silveira transmite as emoções das ações dentro de campo. Ao lado dela, o ex-jogador Caio Ribeiro será o responsável por comentar o confronto entre Bélgica e Egito, pelo Grupo G da Copa do Mundo.
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No segundo jogo da emissora, entre Uruguai e Arábia Saudita, pelo Grupo H, o narrador será Paulo Andrade. Os ex-jogadores Richarlyson e Rafinha vão realizar os comentários.
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Jogos da Copa do Mundo já confirmados na Globo
16 de junho (terça-feira)
- França x Senegal - 16h
- Áustria x Jordânia - 1h
17 de junho (quarta-feira)
- Inglaterra x Croácia - 17h
- Uzbequistão x Colômbia - 23h
18 de junho (quinta-feira)
- Suíça x Bósnia - 16h
- México x Coreia do Sul - 22h
19 de junho (sexta-feira)
- Brasil x Haiti - 21h30
- Turquia x Paraguai - 0h
20 de junho (sábado)
- Alemanha x Costa do Marfim - 17h
- Tunísia x Japão - 23h
21 de junho (domingo)
- Uruguai x Cabo Verde - 19h
- Nova Zelândia x Egito - 22h
22 de junho (segunda-feira)
- Argentina x Áustria – 14h
- Noruega x Senegal - 21h
- Jordânia x Argélia - 0h
23 de junho (terça-feira)
- Inglaterra x Gana - 17h
- Colômbia x Congo - 23h
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