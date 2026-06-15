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Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (15)?

Emissora transmite dois jogos nesta segunda-feira (15)

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 05:10
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Time da transmissão da TV Globo na Copa do Mundo. (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOB)
Time da transmissão da TV Globo na Copa do Mundo. (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOB)

A Copa do Mundo de 2026 segue à todo vapor na Globo. Para esta segunda-feira (15), o canal irá transmitir duas partidas do torneio. A primeira acontece às 16h (de Brasília), entre Bélgica e Egito, em Seattle, posteriormente, às 19h (de Brasília), o segundo confronto transmitido será Uruguai x Arábia Saudita, às 19h (de Brasília), em Miami.

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    Para o primeiro compromisso da emissora nesta segunda-feira (15), a narradora Renata Silveira transmite as emoções das ações dentro de campo. Ao lado dela, o ex-jogador Caio Ribeiro será o responsável por comentar o confronto entre Bélgica e Egito, pelo Grupo G da Copa do Mundo.

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    No segundo jogo da emissora, entre Uruguai e Arábia Saudita, pelo Grupo H, o narrador será Paulo Andrade. Os ex-jogadores Richarlyson e Rafinha vão realizar os comentários.

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    Jogos da Copa do Mundo já confirmados na Globo

    16 de junho (terça-feira)

    • França x Senegal - 16h
    • Áustria x Jordânia - 1h

    17 de junho (quarta-feira)

      1.
    1. Inglaterra x Croácia - 17h
      2. 2.
    2. Uzbequistão x Colômbia - 23h

    18 de junho (quinta-feira)

    • Suíça x Bósnia - 16h
    • México x Coreia do Sul - 22h

    19 de junho (sexta-feira)

    • Brasil x Haiti - 21h30
    • Turquia x Paraguai - 0h

    20 de junho (sábado)

    • Alemanha x Costa do Marfim - 17h
    • Tunísia x Japão - 23h

    21 de junho (domingo)

    • Uruguai x Cabo Verde - 19h
    • Nova Zelândia x Egito - 22h

    22 de junho (segunda-feira)

    • Argentina x Áustria – 14h
    • Noruega x Senegal - 21h
    • Jordânia x Argélia - 0h

    23 de junho (terça-feira)

      1.
    1. Inglaterra x Gana - 17h
      2. 2.
    2. Colômbia x Congo - 23h

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