Franclim Carvalho define escalação do Botafogo contra o Internacional

O Botafogo divulgou a escalação para enfrentar o Internacional neste sábado (25), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), pela 13ª rodada do Brasileirão. O técnico Franclim Carvalho promoveu mudanças em relação à equipe que venceu a Chapecoense pela Copa do Brasil.

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Alexander Barboza, Cristian Medina e Arthur Cabral voltam ao time titular. Assim, Bastos, Allan e Kadir, que iniciaram o duelo com a Chape no meio de semana, ficam no banco de reservas.

Escalações de Botafogo e Internacional

A escalação do Botafogo tem: Neto; Vitinho, Ferraresi, Barboza e Alex Telles; Cristian Medina, Danilo e Edenílson; Júnior Santos, Arthur Cabral e Matheus Martins.

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Por sua vez, o Internacional vai a campo com: Anthoni; Bruno Gomes, Victor Gabriel, Félix Torres e Bernabei; Villagra, Bruno Henrique e Allex; Vitinho, Carbonero e Alerrandro.

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Mais informações de Botafogo x Internacional

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X INTERNACIONAL

BRASILEIRÃO - 13ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 25 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília

🟨 Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles (PA)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu (PR) e Acácio Menezes Leao (PA)

🖥️ VAR: Heber Robertos Lopes (SC)

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