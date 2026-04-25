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Franclim Carvalho define escalação do Botafogo contra o Internacional

Equipes se enfrentam pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro

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Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/04/2026
17:38
Franclim Carvalho, técnico do Botafogo
imagem cameraFranclim Carvalho, técnico do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
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O Botafogo divulgou a escalação para enfrentar o Internacional neste sábado (25), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), pela 13ª rodada do Brasileirão. O técnico Franclim Carvalho promoveu mudanças em relação à equipe que venceu a Chapecoense pela Copa do Brasil.

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➡️ Botafogo busca vitória para tranquilizar 'campo e bola' em meio à crise na SAF

Alexander Barboza, Cristian Medina e Arthur Cabral voltam ao time titular. Assim, Bastos, Allan e Kadir, que iniciaram o duelo com a Chape no meio de semana, ficam no banco de reservas.

Escalações de Botafogo e Internacional

A escalação do Botafogo tem: Neto; Vitinho, Ferraresi, Barboza e Alex Telles; Cristian Medina, Danilo e Edenílson; Júnior Santos, Arthur Cabral e Matheus Martins.

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Por sua vez, o Internacional vai a campo com: Anthoni; Bruno Gomes, Victor Gabriel, Félix Torres e Bernabei; Villagra, Bruno Henrique e Allex; Vitinho, Carbonero e Alerrandro.

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Mais informações de Botafogo x Internacional

✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X INTERNACIONAL 
BRASILEIRÃO - 13ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 25 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília 
🟨 Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles (PA) 
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu (PR) e Acácio Menezes Leao (PA) 
🖥️ VAR: Heber Robertos Lopes (SC)

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Mané Garrincha recebe o clássico entre Vasco e Botafogo (Foto: Sergio Lima/AFP)
Mané Garrincha recebe duelo entre Botafogo e Internacional pelo Brasileirão, e a escalação de cada time está definida (Foto: Sergio Lima/AFP)

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