Veja gol em Cienciano x Atlético-MG: Galo sai perdendo no primeiro tempo
Galo pode se complicar em caso de derrota
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O Altlético-MG visita o Cienciano, no Peru, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Aos 28 da primeira etapa, o time de Cusco marcou e largou na frente na partida, complicando a vida do Galo na competição.
Atlético-MG está escalado para enfrentar o Cienciano pela Sul-Americana
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Veja o gol sofrido pelo Galo:
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Com a vitória, o time peruano chega a sete pontos e alcança a liderança do grupo, se isolando na posição.
A equipe mineira, no entanto, não deve contar mais com Hulk em seu elenco. O ídolo atleticano está próximo de assinar uma rescisão com o time Alvinegro para chegar ao Fluminense.
No início de 2026, o jogador quase foi negociado com o Tricolor das Laranjeiras, mas a transferência acabou parando em uma barreira que dividia Hulk dos donos da SAF do Atlético Mineiro. Na última partida do Brasileirão, contra o Flamengo, as partes acordaram que o atleta não jogaria seu 13° jogo pelo time no ano, para que uma negociação ainda fosse possível.
Confira as informações e as escalações de Cienciano e Atlético-MG
Cienciano x Atlético-MG
3° rodada - Fase de grupos - Sul-Americana
📆 Data e horário: quarta-feira 28 de Abril às 23h (horário de Brasília)
📍 Local: Estádio Isla Garcilaso (Cusco, Peru)
👁️ Onde assistir: Paramount+ (streaming). Clique aqui para assistir ao vivo.
🟨 Arbitragem: Yael Falcón Pérez (ARG)
🚩 Assistentes: Facundo Rodríguez (ARG) e Jose Savorani (ARG)
📺 VAR: Hernan Mastrangelo (ARG)
⚽ ESCALAÇÕES
Cienciano (Técnico: Horácio Melgarejo)
Espinoza, Nuñez, Amondarain, Becerra e Martinich; Barreto, Robles, Hohberg e Souza; Bandiera e Garcés.
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Preciado, Alonso, Ivan Román e Pascini; Tomás Perez, Alexsander e Igor Gomes; Gustavo Scarpa Dudu, e Reinier
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