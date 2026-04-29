Atlético Mineiro

Atlético-MG está escalado para enfrentar o Cienciano pela Sul-Americana

Bola rola às 21h30 pela 3° rodada da fase de grupos

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 29/04/2026
20:28
Atualizado há 1 minutos
Camisa Atlético Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Camisa Atlético Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)
O Atlético está escalado para enfrentar o Cienciano, do Peru pela 3° rodada da Sul-Americana. A bola rola nesta quarta-feira (29) às 21h30 no Estádio Isla Garcilaso, em Cusco no Peru.


Como chegam as equipes?

O Cienciano chega para o confronto após empatar por 2 a 2 com o Cajamarca pelo Campeonato Peruano. Na última partida pela Copa Sul-Americana, a equipe venceu o Puerto Cabello por 2 a 0 e assumiu a liderança do Grupo B, com quatro pontos.

Já o Atlético vive um momento mais delicado. A equipe foi goleada por 4 a 0 pelo Flamengo na Arena MRV e enfrenta um ambiente conturbado também fora de campo. Pela Sul-Americana, no último compromisso, o time venceu o Juventud por 2 a 1 e ocupa atualmente a terceira colocação do grupo, com três pontos.

Confira as informações e as escalações de Cienciano e Atlético-MG

Cienciano x Atlético-MG
3° rodada - Fase de grupos - Sul-Americana
📆 Data e horário: quarta-feira 28 de Abril às 23h (horário de Brasília)
📍 Local: Estádio Isla Garcilaso (Cusco, Peru)
👁️ Onde assistir: Paramount+ (streaming)Clique aqui para assistir ao vivo.
🟨 Arbitragem: Yael Falcón Pérez (ARG)
🚩 Assistentes: Facundo Rodríguez (ARG) e Jose Savorani (ARG)
📺 VAR: Hernan Mastrangelo (ARG)

⚽ ESCALAÇÕES

Cienciano (Técnico: Horácio Melgarejo)
Espinoza, Nuñez, Amondarain, Becerra e Martinich; Barreto, Robles, Hohberg e Souza; Bandiera e Garcés.

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Preciado, Alonso, Ivan Román e Pascini; Tomás Perez, Alexsander e Igor Gomes; Gustavo Scarpa Dudu, e Reinier

Camisa do Atlético contra o Cienciano (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Camisa do Atlético contra o Cienciano (Foto: Pedro Souza / Atlético)

