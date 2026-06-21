Técnico do Irã critica logística da Copa e diz que seleção teve preparação reduzida contra Bélgica Bélgica e Irã se enfrentam neste domingo (21), às 16h (de Brasília), em Los Angeles

O Irã entra em campo neste domingo (21), diante da Bélgica, às 16h (de Brasília), em Los Angeles, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo.

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O técnico do Irã, Amir Ghalenoei, fez duras críticas às condições impostas pela logística da competição nos Estados Unidos. Segundo o treinador, a seleção iraniana teve sua preparação significativamente prejudicada por conta das restrições de deslocamento e do tempo reduzido de treino.

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Em entrevista à agência Reuters, Ghalenoei afirmou que a equipe teve menos tempo do que o planejado para ajustar os últimos detalhes antes da partida deste domingo. O treinador destacou que a nova programação encurtou de forma importante a rotina de trabalho da seleção.

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— Conseguimos realizar apenas cerca de metade do tempo habitual de treinamento. A ideia era ter uma preparação física e tática adequada, mas isso não foi possível nas condições em que fomos colocados - disse o técnico.

O Irã na Copa do Mundo:

O Irã está concentrado em Tijuana, no México, e precisa cruzar a fronteira para atuar em solo norte-americano, em meio às tensões políticas entre os países. De acordo com Ghalenoei, essa dinâmica de deslocamento tem impactado diretamente o planejamento da equipe durante o Mundial.

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O treinador também comparou a preparação para a segunda rodada com a da estreia, quando o Irã empatou por 2 a 2 com a Nova Zelândia. Segundo ele, naquele momento a equipe teve cerca de um dia inteiro para se preparar, enquanto agora o intervalo foi ainda menor.

— Na primeira partida tivemos aproximadamente 24 horas para organizar tudo. Agora, antes do segundo jogo, o tempo de preparação foi ainda mais reduzido - afirmou.

Ghalenoei ainda relatou que, para o terceiro compromisso da fase de grupos, a comissão técnica conseguiu maior autonomia para definir a logística de viagem, algo que não teria ocorrido nas duas primeiras rodadas.

Apesar das críticas, o treinador fez questão de reconhecer o trabalho da organização do torneio e da Fifa, citando o presidente da entidade, Gianni Infantino, de forma positiva, ao afirmar que há esforço para garantir o funcionamento da competição.

O comandante iraniano também chamou atenção para o contraste em relação à Bélgica, adversária da rodada. Segundo ele, enquanto sua equipe enfrenta limitações de deslocamento e tempo de treino, os belgas teriam chegado com antecedência e realizado uma preparação mais completa para o confronto.

— Eles chegaram ao meio-dia e conseguiram treinar normalmente. É uma seleção muito forte, respeitada, e sabemos da dificuldade do jogo. Mas também temos nossos jogadores e acreditamos no nosso potencial - completou.

Técnico do Irã, Amir Ghalenoei, durante a disputa da Copa do Mundo. (Foto: Reuters/Folhapress)

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