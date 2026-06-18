Treinador dispara contra estádio da Copa do Mundo e fala repercute: 'Não tem'
Caso aconteceu em jogo do Grupo A do Mundial
A qualidade dos estádios da Copa do Mundo de 2026 virou assunto durante o início da segunda rodada da fase de grupos do torneio. Logo após o empate entre África do Sul e República Tchéquia, o técnico Hugo Broos, da seleção africana, disparou contra a estrutura do Mercedes-Benz Stadium.
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Durante a coletiva de imprensa depois do confronto válido pela segunda rodada do Grupo A, o técnico Belga afirmou que o estádio não foi feito para se jogar futebol. A principal reclamação foi focado no fato do Mercedes-Benz Stadium ter o teto fechado.
Nas redes sociais, torcedores não deixaram a fala de Hugo Broos passar despercebida e a criticaram. Contudo, teve também quem concordou com a declaração. Veja repercussão abaixo:
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Uma coisa não da pra negar: esse véio não tem papas na língua— Zampa ☭ⓟ💚 (@ZampaSEP) June 18, 2026
O teto é retrátil e tá fechado por conta tb do clima, é verão na América do Norte.— T-rex (@kobejr1224) June 18, 2026
CHATOOOOOO MUITOOO CHATOOO— ®️ Rava 🇧🇷 (@Ravalpas) June 18, 2026
RECLAMAR AGORA PQ O ESTÁDIO TEM TETO E É FECHADO KKKKKK
Infelizmente estão acabando com futebol, até na hora do jogo tem música .— PedrOliveira✝️🇻🇦 (@pedroliveiraMJ) June 18, 2026
Fechado demais, vira outro esporte.— GG bro (@BigupBTC) June 18, 2026
O que disse o técnico da África do Sul?
— Para ser muito honesto, esse é um estádio fantástico, mas não é do futebol. Eu gosto de jogar em estádio aberto. Não sinto o ambiente nesse estádio quando comparamos com o Azteca, aquele sim é um estádio de futebol. Esses estádios são fantásticos para o público, mas gosto mais de estádio de futebol mesmo — disse Hugo Broos, treinador da África do Sul.
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Com foi a partida?
No Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Undios, África do Sul e República Tchéquia protagonizaram um empate em 1 a 1, pelo Grupo A da Copa do Mundo. A seleção europeia abriu o placar, mas viu a africana empatar na reta final do confronto de pênalti.
O resultado deixou as duas equipes empatadas com um ponto na classificação da chave inicial. Agora, elas vão precisar de uma combinação de resultados para sonharem com a classificação para a próxima fase do Mundial.
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