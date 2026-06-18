Treinador dispara contra estádio da Copa do Mundo e fala repercute: 'Não tem' Caso aconteceu em jogo do Grupo A do Mundial

A qualidade dos estádios da Copa do Mundo de 2026 virou assunto durante o início da segunda rodada da fase de grupos do torneio. Logo após o empate entre África do Sul e República Tchéquia, o técnico Hugo Broos, da seleção africana, disparou contra a estrutura do Mercedes-Benz Stadium.

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Durante a coletiva de imprensa depois do confronto válido pela segunda rodada do Grupo A, o técnico Belga afirmou que o estádio não foi feito para se jogar futebol. A principal reclamação foi focado no fato do Mercedes-Benz Stadium ter o teto fechado.

Nas redes sociais, torcedores não deixaram a fala de Hugo Broos passar despercebida e a criticaram. Contudo, teve também quem concordou com a declaração. Veja repercussão abaixo:

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Uma coisa não da pra negar: esse véio não tem papas na língua — Zampa ☭ⓟ💚 (@ZampaSEP) June 18, 2026

O teto é retrátil e tá fechado por conta tb do clima, é verão na América do Norte. — T-rex (@kobejr1224) June 18, 2026

CHATOOOOOO MUITOOO CHATOOO



RECLAMAR AGORA PQ O ESTÁDIO TEM TETO E É FECHADO KKKKKK — ®️ Rava 🇧🇷 (@Ravalpas) June 18, 2026

Infelizmente estão acabando com futebol, até na hora do jogo tem música . — PedrOliveira✝️🇻🇦 (@pedroliveiraMJ) June 18, 2026

Fechado demais, vira outro esporte. — GG bro (@BigupBTC) June 18, 2026

República Tchéquia x África do Sul pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O que disse o técnico da África do Sul?

— Para ser muito honesto, esse é um estádio fantástico, mas não é do futebol. Eu gosto de jogar em estádio aberto. Não sinto o ambiente nesse estádio quando comparamos com o Azteca, aquele sim é um estádio de futebol. Esses estádios são fantásticos para o público, mas gosto mais de estádio de futebol mesmo — disse Hugo Broos, treinador da África do Sul.

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Com foi a partida?

No Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Undios, África do Sul e República Tchéquia protagonizaram um empate em 1 a 1, pelo Grupo A da Copa do Mundo. A seleção europeia abriu o placar, mas viu a africana empatar na reta final do confronto de pênalti.

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O resultado deixou as duas equipes empatadas com um ponto na classificação da chave inicial. Agora, elas vão precisar de uma combinação de resultados para sonharem com a classificação para a próxima fase do Mundial.

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