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Treinador dispara contra estádio da Copa do Mundo e fala repercute: 'Não tem'

Caso aconteceu em jogo do Grupo A do Mundial

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 19:14
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Taça da Copa do Mundo
Taça da Copa do Mundo (Divulgação/Fifa)

A qualidade dos estádios da Copa do Mundo de 2026 virou assunto durante o início da segunda rodada da fase de grupos do torneio. Logo após o empate entre África do Sul e República Tchéquia, o técnico Hugo Broos, da seleção africana, disparou contra a estrutura do Mercedes-Benz Stadium.

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    Durante a coletiva de imprensa depois do confronto válido pela segunda rodada do Grupo A, o técnico Belga afirmou que o estádio não foi feito para se jogar futebol. A principal reclamação foi focado no fato do Mercedes-Benz Stadium ter o teto fechado.

    Nas redes sociais, torcedores não deixaram a fala de Hugo Broos passar despercebida e a criticaram. Contudo, teve também quem concordou com a declaração. Veja repercussão abaixo:

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    República Tchéquia x África do Sul pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    O que disse o técnico da África do Sul?

    — Para ser muito honesto, esse é um estádio fantástico, mas não é do futebol. Eu gosto de jogar em estádio aberto. Não sinto o ambiente nesse estádio quando comparamos com o Azteca, aquele sim é um estádio de futebol. Esses estádios são fantásticos para o público, mas gosto mais de estádio de futebol mesmo — disse Hugo Broos, treinador da África do Sul.

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    Com foi a partida?

    No Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Undios, África do Sul e República Tchéquia protagonizaram um empate em 1 a 1, pelo Grupo A da Copa do Mundo. A seleção europeia abriu o placar, mas viu a africana empatar na reta final do confronto de pênalti.

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    O resultado deixou as duas equipes empatadas com um ponto na classificação da chave inicial. Agora, elas vão precisar de uma combinação de resultados para sonharem com a classificação para a próxima fase do Mundial.

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