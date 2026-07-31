Ídolo do Corinthians detona gramado da Neo Química: 'O fim' Timão enfrentou o Athletico-PR na última quinta-feira (30)

Corinthians e Athletico-PR protagonizaram um empate sem gols, na última quinta-feira (30), na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um confronto sem muitas emoções, foi a péssima qualidade do gramado que chamou atenção.

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Durante o programa "Jogo Aberto", desta sexta-feira (31), o ex-goleiro Ronaldo Giovanelli detonou as condições de jogo. O ídolo do Corinthians chamou atenção para a mudança drástica da qualidade do gramado da Neo Química, que era considerado um dos melhores do Brasil no passado.

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— Olha o que vocês (diretoria) fizeram com o gramado. É um monte de cara mandando para todos os lados. Acabaram com o melhor gramado do mundo. Estão acabando com o clube, com a nossa paciência, ontem foi o fim. Porque o jogo foi horrível — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

— Quem que foi o idiota que colocou a mão no gramado? Tem que mandar essa cara embora. Manda para o inferno. E já machucou gente aí. Vocês estão de brincadeira. O cara que fez isso, tem que está na rua. Acabou com dois jogadores ontem (Yuri Alberto e Zakaria Labyad) — concluiu.

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Zakaria Labyad, meia do Corinthians, sofre grave torção no fim do primeiro tempo - (Foto: divulgação/ CazéTV).

Lesões na partida do Corinthians

O gramado abaixo das condições ideais custou caro para o Timão. Os atacantes Yuri Alberto e Zakaria Labyad deixaram o gramado lesionados.

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O jogador marroquino foi o primeiro a deixar o gramado. A lesão aconteceu durante o primeiro tempo. Em uma tentativa de drible, Zakaria Labyad prendeu o próprio pé no gramado, e assim, teve uma lesão no joelho. O atleta saiu da partida de forma imediata com auxílio de uma maca.

No segundo tempo, Yuri Alberto, que estava sendo preservado para a partida, entrou no confronto e com poucos minutos em campo sentiu uma lesão. O problema muscular aconteceu após uma disputa de bola com o adversário.

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Após a partida, O técnico Fernando Diniz fez críticas ao novo gramado da Neo Química Arena. Ele entrelaçou as lesões dos atletas a péssima condição da partida.

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— O Yuri (Alberto), em 20 minutos, teve uma lesão muscular. Teve outros fatores que impactam no futebol. O Labyad provavelmente tem muito a ver com o campo, infelizmente — disse Fernando Diniz.

— É frustrante. Eu sempre joguei aqui como adversário, e sempre foi uma arma para o Corinthians. Eu não sou especialista em campo. Mas esse gramado é o pior desde que foi inaugurado. E, se o campo for ficar dessa forma, tinham que avisar. Ia estar perigoso, pode prender, ralar o joelho, machucar. A diretoria está cobrando, fazendo o melhor. As pessoas do campo precisam se mexer. Precisam se movimentar para ter o campo da forma que sempre teve — completou.