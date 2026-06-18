Cazé TV triplica alcance em relação à Copa do Mundo de 2022; veja números Resultados de audiência da primeira fase são muito positivos

A Cazé TV registrou crescimento expressivo de audiência digital na Copa do Mundo de 2026 em comparação com a edição anterior do torneio. De acordo com dados divulgados pela plataforma, a primeira rodada da competição alcançou 64 milhões de dispositivos únicos, número quase três vezes superior aos 22,2 milhões registrados no mesmo estágio da Copa do Mundo de 2022.

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O desempenho também ultrapassou o alcance total obtido pela emissora durante todo o Mundial disputado no Catar. Naquela edição, o canal havia alcançado 55 milhões de dispositivos ao longo de toda a competição, marca superada já nos primeiros jogos do torneio de 2026.

Nas redes sociais, onde a Cazé TV detém os direitos para utilização das imagens da Copa do Mundo, a repercussão também foi significativa. Segundo os dados apresentados, o conteúdo relacionado à competição alcançou 131,3 milhões de contas até o encerramento da primeira rodada.

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Parceria visa cobrir Copa do Mundo de 2026 e Copa feminina de 2027 (Foto: Divulgação)

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Os números de audiência simultânea também chamaram atenção. Um terço das partidas disputadas na rodada inicial registrou picos superiores ao recorde mundial anterior da plataforma. Oito jogos ultrapassaram a marca de 6,9 milhões de dispositivos conectados ao mesmo tempo, índice que havia sido estabelecido durante a Copa de 2022.

O maior pico de audiência até o momento foi registrado na estreia da seleção brasileira. O empate entre Brasil e Marrocos reuniu 12,6 milhões de dispositivos simultaneamente conectados, estabelecendo um novo recorde para transmissões esportivas no YouTube.

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Na sequência aparecem a estreia da Argentina, impulsionada pela atuação de Lionel Messi, com 11,5 milhões de dispositivos simultâneos, e o primeiro jogo de Portugal, que atingiu 10,6 milhões de aparelhos conectados ao mesmo tempo. Esses resultados reforçam o crescimento do consumo de eventos esportivos por meio de plataformas digitais.