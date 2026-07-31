Roberto Carlos se desculpa com torcida do Palmeiras por passagem no Corinthians Ex-lateral atuou no rival em sua volta ao Brasil

Em entrevista ao Palmeiras Cast, podcast oficial do clube, Roberto Carlos pediu desculpas por não retornar ao time em que fez sucesso na década de 1990. Quando deixou a Europa e retornou ao Brasil, atuou no Corinthians entre 2010 e 2011. O ex-lateral disse ter procurado o Alviverde à época, mas a negociação não deu certo.

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Pelo Palmeiras, Roberto Carlos conquistou duas edições do Campeonato Brasileiro, um Torneio Rio-São Paulo e dois Campeonatos Paulistas. O defensor esteve no clube entre os anos de 1993 e 1995, antes de deixar o futebol brasileiro rumo à Inter de Milão.

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– Eu só peço desculpas. Quando voltei para o Brasil, o primeiro clube que busquei foi o Palmeiras. Por mais que eu fosse (torcedor) de outro clube na infância, o primeiro clube com que negociei foi o Palmeiras, mas, infelizmente, não deu certo. Aí conversei com o meu clube de infância (Santos), por causa do meu pai, e ficamos no quase. Aí o Ronaldo (Fenômeno) me chamou – afirmou.

Roberto Carlos atuou no Corinthians entre 2010 e 2011 (Foto: Piervi Fonseca/Agif/Folhapress)

Gratidão ao Palmeiras

Mesmo com a carreira estrelada jogando em equipes do mais alto nível, como Real Madrid, Inter de Milão e Fenerbahçe, e conquistando a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, o jogador disse que o Palmeiras foi fundamental para que pudesse traçar sua trajetória pessoal no esporte. Além disso, revelou que seu pai ainda o cobra por não ter voltado ao clube.

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– Eu sou muito agradecido à torcida do Palmeiras. Tudo que eu vivi naquela época foi maravilhoso e nada vai apagar esses dois anos e meio em que vesti essa camisa. Nas concentrações, olhava para o escudo e falava: "Meu Deus, estou no Palmeiras, isso é um sonho se tornando realidade". O Palmeiras me deu a possibilidade de fazer uma história muito bonita no futebol.

– Outro dia, a gente estava vendo um jogo do Palmeiras e ele (pai) ficou torrando a minha paciência: "Tá vendo, por que você não voltou para jogar lá?". E eu: "Mas, pai, foi o primeiro clube que busquei, que eu queria ir" – complementou o ex-lateral.

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