Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Roberto Carlos se desculpa com torcida do Palmeiras por passagem no Corinthians

Ex-lateral atuou no rival em sua volta ao Brasil

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
31/07/2026 11:14
Favorite o Lance! no Google
Roberto Carlos no sorteio da Copa do Mundo
Robrto Carlos foi campeão do mundo com a Seleção Brasileira (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

Em entrevista ao Palmeiras Cast, podcast oficial do clube, Roberto Carlos pediu desculpas por não retornar ao time em que fez sucesso na década de 1990. Quando deixou a Europa e retornou ao Brasil, atuou no Corinthians entre 2010 e 2011. O ex-lateral disse ter procurado o Alviverde à época, mas a negociação não deu certo.

➡️Palmeiras iguala maior distância para o Flamengo no Brasileirão e mostra força como visitante

Pelo Palmeiras, Roberto Carlos conquistou duas edições do Campeonato Brasileiro, um Torneio Rio-São Paulo e dois Campeonatos Paulistas. O defensor esteve no clube entre os anos de 1993 e 1995, antes de deixar o futebol brasileiro rumo à Inter de Milão.

continua após a publicidade

➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!

– Eu só peço desculpas. Quando voltei para o Brasil, o primeiro clube que busquei foi o Palmeiras. Por mais que eu fosse (torcedor) de outro clube na infância, o primeiro clube com que negociei foi o Palmeiras, mas, infelizmente, não deu certo. Aí conversei com o meu clube de infância (Santos), por causa do meu pai, e ficamos no quase. Aí o Ronaldo (Fenômeno) me chamou – afirmou.

Roberto Carlos jogando pelo Corinthians
Roberto Carlos atuou no Corinthians entre 2010 e 2011 (Foto: Piervi Fonseca/Agif/Folhapress)

Gratidão ao Palmeiras

Mesmo com a carreira estrelada jogando em equipes do mais alto nível, como Real Madrid, Inter de Milão e Fenerbahçe, e conquistando a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, o jogador disse que o Palmeiras foi fundamental para que pudesse traçar sua trajetória pessoal no esporte. Além disso, revelou que seu pai ainda o cobra por não ter voltado ao clube.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

– Eu sou muito agradecido à torcida do Palmeiras. Tudo que eu vivi naquela época foi maravilhoso e nada vai apagar esses dois anos e meio em que vesti essa camisa. Nas concentrações, olhava para o escudo e falava: "Meu Deus, estou no Palmeiras, isso é um sonho se tornando realidade". O Palmeiras me deu a possibilidade de fazer uma história muito bonita no futebol.

– Outro dia, a gente estava vendo um jogo do Palmeiras e ele (pai) ficou torrando a minha paciência: "Tá vendo, por que você não voltou para jogar lá?". E eu: "Mas, pai, foi o primeiro clube que busquei, que eu queria ir" – complementou o ex-lateral.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em jogos do Brasileirão! Clique e saiba mais!
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

Tudo sobre
Sugerida para você!
Franco Baresi foi multicampeão pelo Milan

Fora de Campo

Internautas lamentam falecimento de Franco Baresi, do Milan: 'Lenda'

Há 1 hora
Yuri Alberto, do Corinthians, no chão contra o Athletico-PR

Fora de Campo

Torcedores do Corinthians criticam gramado da Neo Química Arena: 'Obrigação'

Há 1 hora
Renato Gaúcho está livre no mercado desde junho de 2026

Fora de Campo

Renato Gaúcho vira assunto em Grêmio x Bolívar: 'Não vai melhorar'

Há 5 horas
Fernando Diniz, técnico do Corinthians

Fora de Campo

Após empate, torcedores do Corinthians mandam recado a Diniz: 'Errou tudo'

Há 13 horas
Yuri Alberto voltou a falar sobre possível saída (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Fora de Campo

Nova lesão de Yuri Alberto preocupa torcedores: 'Inacreditável'

Há 13 horas
Luís Castro na beira do campo em Grêmio x Bolívar na Copa Sul-Americana

Fora de Campo

Torcida do Grêmio manda recado a Luís Castro após eliminação

Há 14 horas
Mais LANCE!
Meia Zakaria Labyad antes da possível lesão

Torcedores do Corinthians lamentam lesão de Labyad: 'Rezar'

Paulo Cesar Zanovelli é o árbitro de Palmeiras x Sport (Foto: Cesar Greco/SE Palmeiras)

Arbitragem de Corinthians x Athletico vira alvo nas redes: 'Desesperadora'

Jogadores do Bolívar e Grêmio em ação durante partida da Copa Sul-Americana

Gol perdido em Grêmio x Bolívar choca torcedores: 'Inacreditável'

Rodrigo Garro jogador do Corinthians durante partida na Neo Química Arena

Torcida do Corinthians reage à defesa contra o Athletico: 'Meu Deus'

Robson Conceição vai disputar o cinturão no boxe

Combate transmite disputa de cinturão e semifinais do Fight do Milhão

Desimpain no mundial de clubes da Kings League (Foto: Divulgação/Kings League)

Desimpain entra em campo para decisão no Mundial da Kings League

Davi Gabriel vai representar o Brasil no Mundial de Atletismo Sub-20, nos EUA

Davi Gabriel é convocado para representar o Brasil no Mundial

Sede Fluminense

Ventos no Rio causam danos à sede do Fluminense em Laranjeiras

Neymar com a camisa da Seleção Brasileira no jogo entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo 2026

Programa da ESPN debate futuro do futebol brasileiro; confira

Busto de Neymar na Vila Belmiro

Busto em homenagem a Neymar na Vila Belmiro repercute: 'Herói'

Milton Neves durante programa da Band

Palmeiras ou Flamengo? Milton Neves crava campeão brasileiro

Varela em ação pelo Flamengo

Resposta de Varela alerta torcida do Flamengo: 'O único com coragem'

Fernando Nardini - ESPN

Narrador da CazéTV fará Inter x Corinthians na Amazon; saiba o motivo