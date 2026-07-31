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Torcedores do Corinthians criticam gramado da Neo Química Arena: 'Obrigação'

Jogadores deixaram a partida lesionados

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
31/07/2026 09:22
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Yuri Alberto, do Corinthians, no chão contra o Athletico-PR
Corinthians e Athletico-PR ficaram no empate (Foto: Alex Silva/Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

Corinthians e Athletico-PR se enfrentaram na última quinta-feira (30) em jogo válido pelo Brasileirão, e o estado do gramado da Neo Química Arena foi criticado nas redes sociais. Yuri Alberto e Zakaria Labyad deixaram a partida lesionados, e Fernando Diniz atribuiu ao gramado parte da culpa pelas baixas.

➡️Nova lesão de Yuri Alberto preocupa torcedores: 'Inacreditável'

O campo apresentou sinais de irregularidade e terra soltando ao longo do jogo, o que incomodou o treinador que afirmou ser o pior estado em que encontrou o gramado desde a inauguração do estádio. Márcio de Luna, gerente de operações, afirmou que a empresa responsável pela manutenção já foi devidamente contatada para resolver a questão.

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Veja algumas opiniões de torcedores:

Yuri Alberto, do Corinthians, saindo do gramado carregado em uma maca
Yuri Alberto deixou o jogo entre Corinthians e Athletico-PR machucado (Foto: Roberto Casimiro/Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

Como foi o jogo entre Corinthians e Athletico-PR no Brasileirão?

A primeira etapa foi muito disputada, mas com poucas chances reais de gol. Aos 23 minutos, o lateral Matheuzinho tentou de cabeça, mas parou no goleiro Santos. Antes do intervalo, os jogadores se desentenderam durante a cobrança de um lateral. A confusão resultou em quatro cartões amarelos para jogadores do Athletico-PR e um para o técnico do CorinthiansFernando Diniz.

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Corinthians voltou para o segundo tempo mais ligado e com as entradas dos titulares Yuri Alberto e Kaio César. O camisa 9 criou as duas principais oportunidades da equipe. Na primeira, arriscou um forte chute de longa distância e obrigou o goleiro Santos a fazer grande defesa. Na segunda, finalizou de dentro da área após bom passe, mas novamente parou no arqueiro do Athletico-PR. O Furacão respondeu rápido e quase abriu o placar, quando Viveros acertou a trave e levou perigo ao gol defendido pelo Corinthians.

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