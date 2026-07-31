Torcedores do Corinthians criticam gramado da Neo Química Arena: 'Obrigação' Jogadores deixaram a partida lesionados

Corinthians e Athletico-PR se enfrentaram na última quinta-feira (30) em jogo válido pelo Brasileirão, e o estado do gramado da Neo Química Arena foi criticado nas redes sociais. Yuri Alberto e Zakaria Labyad deixaram a partida lesionados, e Fernando Diniz atribuiu ao gramado parte da culpa pelas baixas.

➡️Nova lesão de Yuri Alberto preocupa torcedores: 'Inacreditável'

O campo apresentou sinais de irregularidade e terra soltando ao longo do jogo, o que incomodou o treinador que afirmou ser o pior estado em que encontrou o gramado desde a inauguração do estádio. Márcio de Luna, gerente de operações, afirmou que a empresa responsável pela manutenção já foi devidamente contatada para resolver a questão.

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Veja algumas opiniões de torcedores:

É OBRIGAÇÃO que diretoria ou os responsáveis pela Neo Química Arena ou a empresa responsável pelo gramado falem hoje sobre as condições do piso que sempre orgulhou o torcedor corinthiano.



O que aconteceu, prazo pra voltar a excelência etc....



... alguém precisa explicar!!! pic.twitter.com/WsI9HvHV4S — Vessoni (@Vessoni) July 31, 2026

A quantidade de areia que sobe a cada passo do Yuri é absurda, acabaram com nosso gramado https://t.co/ZhYch5eFnC — Gustavo Falcão (@gustavoFalcao_) July 31, 2026

Acabaram com o gramado exemplo 💔 pic.twitter.com/JJNGBlKTQ5 — Ronaldo Júnior (@10Junioor) July 30, 2026

O gramado visto por cima tá realmente muito feio.



A quantidade de areia é surreal, como que joga assim?



Não pode cair. pic.twitter.com/Zk6GAii067 — Crônica Alvinegra (@cronicaalvinegr) July 31, 2026

Prestes a jogar as oitavas de final da Copa do Brasil, o Corinthians perde dois jogadores importantes por lesões após pisadas no gramado da Neo Química Arena



Olha o que os caras conseguiram fazer com o melhor gramado do Brasil em um mês e meio de Copa. Inacreditável. pic.twitter.com/N4JTffGuKZ — Felipe Lúcio (@ofelipelucio) July 31, 2026

Yuri Alberto deixou o jogo entre Corinthians e Athletico-PR machucado (Foto: Roberto Casimiro/Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

Como foi o jogo entre Corinthians e Athletico-PR no Brasileirão?

A primeira etapa foi muito disputada, mas com poucas chances reais de gol. Aos 23 minutos, o lateral Matheuzinho tentou de cabeça, mas parou no goleiro Santos. Antes do intervalo, os jogadores se desentenderam durante a cobrança de um lateral. A confusão resultou em quatro cartões amarelos para jogadores do Athletico-PR e um para o técnico do Corinthians, Fernando Diniz.

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O Corinthians voltou para o segundo tempo mais ligado e com as entradas dos titulares Yuri Alberto e Kaio César. O camisa 9 criou as duas principais oportunidades da equipe. Na primeira, arriscou um forte chute de longa distância e obrigou o goleiro Santos a fazer grande defesa. Na segunda, finalizou de dentro da área após bom passe, mas novamente parou no arqueiro do Athletico-PR. O Furacão respondeu rápido e quase abriu o placar, quando Viveros acertou a trave e levou perigo ao gol defendido pelo Corinthians.

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