Rivais debocham de novo uniforme do Flamengo: 'Fusão' Rubro-Negro anunciou terceira camisa nesta sexta-feira (31)

O Flamengo, em parceria com a Adidas, anunciou o terceiro uniforme do clube para a atual temporada de 2026. Diante da novidade, alguns torcedores rivais ao Rubro-Negro aproveitaram o momento para debocharem da novidade.

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O novo uniforme do clube carioca é predominantemente vermelho e carrega a marca d'água do escudo do remo da instituição. Além disso, a forma de caracterizar o Flamengo também está presente ao lado esquerdo do peito da camisa, substituindo a forma tradicional.

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Nas redes sociais, a novidade viralizou entre torcedores rivais do clube, que não perderam a oportunidade de realizar provocações. Algumas manifestações compararam o uniforme com os do Internacional, América-RJ e Náutico. O Corinthians também foi citado nas provocações. Veja abaixo:

Fizeram a fusão do Inter com o Corinthians... — Winchester (@WinX1O0) July 24, 2026

Me lembrou o América. O futebol q o time vem apresentando tbm me lembra pic.twitter.com/sShs6nCgvQ — Yuri Abreu (@YuriDovahkiin94) July 31, 2026

Lembra mais o internacional que o flamengo — Leo Pretto (@Le0Pretto) July 31, 2026

NAO VO ZOAR

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NAO VO ZOAR pic.twitter.com/DZFbIfqHOs — 𝐒𝐞𝐦𝐗𝐨𝐫𝐚𝐡 ◤✠◢ 🌩 SKYPIEA ARC (@barandinoO4) July 31, 2026

Parece do Internacional — Tatacita ★彡 | 💎Botafoguense, Sonsa y Caprichosa! (@QueimaGzus) July 31, 2026

Detalhes do lançamento do Flamengo

O Flamengo lançou nesta sexta-feira (31) a terceira camisa da temporada 2026, produzido em parceria com a Adidas Originais. A peça já está disponível para compra nas lojas físicas e no e-commerce oficial do clube, com preço a partir de R$ 449,99 para o modelo adulto.

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Batizado de Manto 3, o novo uniforme chega acompanhado da campanha "Segue o Mengo", que celebra a influência do clube na formação do futebol brasileiro e da cultura em torno do esporte.

O design é predominantemente vermelho, em tom mais claro do que o do uniforme tradicional rubro-negro. Grafismos do escudo do clube percorrem toda a peça em direções opostas. A gola é branca, com acabamentos em vermelho e preto; a mesma combinação de cores aparece nas mangas. Nos ombros, as três listras características da Adidas estão em preto. A camisa traz ainda o Trefoil da Adidas Originais e o escudo do remo. Confira:

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