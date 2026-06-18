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Gol de Mokoena encerra jejum de 16 anos da África do Sul em Copas

Últimos gols da seleção haviam sido marcados em 2010, contra a França

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 15:02
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Comemoração de Mokoena, da África do Sul (Foto: Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Comemoração de Mokoena, da África do Sul (Foto: Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O gol de pênalti de Mokoena aos 37 minutos do segundo tempo contra a Tchéquia, na segunda do grupo A, pela Copa do Mundo de 2026, marcou o fim do jejum da seleção da África do Sul de quase duas décadas. Desde 2010, ano em que a seleção sul-africana sediou e disputou pela última vez a Copa do Mundo, os Bafana Bafana não marcavam na competição. O camisa 4 da seleção, que não conteve a emoção antes do início da partida, além de marcar seu primeiro gol em Copas na carreira, também devolveu a esperança aos africanos por uma classificação inédita ao mata-mata do torneio.

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    Relembre o feito de 2010

    Os últimos gols, há quase 16 anos, marcaram uma grande vitória da África do Sul contra a França, vice-campeã mundial em 2006, ainda na fase de grupos da competição. Na época comandada por Carlos Alberto Parreira, a vitória por 2 a 1 sobre os franceses, na última rodada, representou a despedida honrosa da então anfitriã África do Sul do torneio.

    Gol de Mokoena, para a África do Sul contra a Tchéquia (Foto: Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Gol de Mokoena, para a África do Sul contra a Tchéquia, na Copa do Mundo (Foto: Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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    Precisando de um milagre para avançar às oitavas, os Bafana Bafana fizeram uma grande atuação em Bloemfontein e conquistaram seu último triunfo em Mundiais com gols de Khumalo e Mphela. O jogo também marcou a primeira vitória de Parreira no comando da África do Sul

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    Situação no grupo

    O empate no fim, além do primeiro ponto na competição, deu esperança à África do Sul no grupo A. A seleção ainda dependerá de uma vitória a qualquer custo contra a Coreia do Sul, na última rodada (que acontecerá no dia 24 de junho), para sonhar com uma inédita classificação para a fase eliminatória. 

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