Renato Gaúcho vira assunto em Grêmio x Bolívar: 'Não vai melhorar'
Eliminação para o Bolívar aumenta a pressão sobre Luís Castro
A eliminação do Grêmio para o Bolívar nos playoffs da Copa Sul-Americana fez o nome de Renato Gaúcho voltar aos assuntos mais comentados entre os torcedores. Após a derrota por 1 a 0 na Arena, que confirmou o revés por 4 a 2 no placar agregado, parte da torcida passou a pedir o retorno do técnico.
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Luís Castro, que já vinha pressionado pelos resultados, foi alvo de vaias durante a partida e ouviu protestos após o apito final. O treinador português atravessa um momento delicado no comando da equipe, com quatro derrotas e dois empates nos últimos seis jogos.
➡️ Torcida do Grêmio manda recado a Luís Castro após eliminação
Renato Gaúcho, que recentemente deixou o comando do Vasco, voltou a ser citado como possível alternativa para assumir o Tricolor. O treinador tem uma história marcante no clube, onde conquistou títulos como a Copa Libertadores, a Copa do Brasil e diversos Campeonatos Gaúchos. Veja o vídeo:
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Momento em que a torcida grita o nome de Renato Portaluppi na Arena:— Soccer News Grêmio (@soccergfbpa) July 31, 2026
🎥 @fathiele pic.twitter.com/i0XIksfOJG
Embora muitos gremistas tenham defendido a volta de Renato, a possibilidade também gerou críticas. Parte da torcida acredita que um novo retorno do treinador representaria a repetição de um ciclo que não resolveria os problemas estruturais do clube.
Veja a repercussão:
tomara que venha e caiam com ele pra ver se aprende— joão 🇪🇪 (@jvsuris) July 31, 2026
Sempre o mesmo ciclo de voltar o Renato. Se o clube não mudar a estrutura e conseguir evoluir dessa etapa, não vai melhorar nunca.— Thiago Silveira (@Thiagoslds) July 31, 2026
a nossa torcida têm o menor qi do planeta— Jonas 🇪🇪 (@JonazZ_16) July 31, 2026
Torcedor não se ajuda mesmo, não adianta— Vinícius Lorensi (@viniciuskl1) July 31, 2026
Por mim que venha, eu já entendi que viramos uma espécie de Getafe mesmo, não vou mais sonhar com nada além de ficar sobrevivendo na série A daqui pra frente— Guilherme Boteco 🇪🇪 (@rock_gremio) July 31, 2026
Tem que cair e fundar de novo o clube, não é possível uma merda dessas— Goldhe (@matgoldhe) July 31, 2026
Números de Luís Castro no Grêmio
Desde que chegou ao clube, Luís Castro comandou o Grêmio em 40 partidas, com:
- 16 vitórias
- 11 empates
- 13 derrotas
Assim, o aproveitamento é de 49,2%.
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