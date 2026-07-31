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Renato Gaúcho vira assunto em Grêmio x Bolívar: 'Não vai melhorar'

Eliminação para o Bolívar aumenta a pressão sobre Luís Castro

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
31/07/2026 06:10
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Renato Gaúcho está livre no mercado desde junho de 2026
Renato Gaúcho está livre no mercado desde junho de 2026 (Foto: François Nel / Getty Images North America / Getty Images via AFP)

A eliminação do Grêmio para o Bolívar nos playoffs da Copa Sul-Americana fez o nome de Renato Gaúcho voltar aos assuntos mais comentados entre os torcedores. Após a derrota por 1 a 0 na Arena, que confirmou o revés por 4 a 2 no placar agregado, parte da torcida passou a pedir o retorno do técnico.

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Luís Castro, que já vinha pressionado pelos resultados, foi alvo de vaias durante a partida e ouviu protestos após o apito final. O treinador português atravessa um momento delicado no comando da equipe, com quatro derrotas e dois empates nos últimos seis jogos.

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➡️ Torcida do Grêmio manda recado a Luís Castro após eliminação

Renato Gaúcho, que recentemente deixou o comando do Vasco, voltou a ser citado como possível alternativa para assumir o Tricolor. O treinador tem uma história marcante no clube, onde conquistou títulos como a Copa Libertadores, a Copa do Brasil e diversos Campeonatos Gaúchos. Veja o vídeo:

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Embora muitos gremistas tenham defendido a volta de Renato, a possibilidade também gerou críticas. Parte da torcida acredita que um novo retorno do treinador representaria a repetição de um ciclo que não resolveria os problemas estruturais do clube.

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Veja a repercussão:

Números de Luís Castro no Grêmio

Desde que chegou ao clube, Luís Castro comandou o Grêmio em 40 partidas, com:

  • 16 vitórias
  • 11 empates
  • 13 derrotas

Assim, o aproveitamento é de 49,2%.

Luís Castro na beira do campo em Grêmio x Bolívar na Copa Sul-Americana
Luís Castro na beira do campo em Grêmio x Bolívar na Copa Sul-Americana (Foto: SILVIO AVILA / AFP)

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