Torcida do Flamengo pede jogador destaque da Copa do Mundo: 'Precisamos'
Rubro-Negro conta com nove jogadores do elenco no Mundial
O torcedor do Flamengo está ligado na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, competição que conta com 9 jogadores do elenco rubro-negro. Nas redes sociais, um jogador destaque da primeira rodada do Mundial chamou atenção de flamenguistas, que mandaram um recado a José Boto, diretor de futebol do clube carioca.
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Nesta segunda-feira (15), o Cabo Verde fez história na sua primeira partida em Copas do Mundo. Com muita determinação, os estreantes buscaram um empate por 0 a 0 com a poderosa Espanha. O resultado histórico teve participação fundamental do goleiro Vozinha, e torcedores do Flamengo estavam de olho na partida.
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Nas redes sociais, muitos flamenguistas sugeriram que a diretoria fosse atrás do arqueiro de 40 anos de Cabo Verde. Em momento de oscilação de Rossi, a torcida do Flamengo já está buscando alternativas na Copa do Mundo. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários da torcida do Flamengo
@Flamengo já fechou com Vozinha?— Baby Dummie da BadMi (@Bastaship) June 15, 2026
@Flamengo contrata o vozinha— acervo flagirls e flagays (@acervoflagg) June 15, 2026
EU QUERO ESSE PAREDÃO NO FLAMENGO AGORA— Maria Júlia é TETRACAMPEÃ DA AMÉRICA 🏆🏆🏆🏆 (@majubraz3) June 15, 2026
"Ah mas ele já é velho"
NÃO QUERO SABER, FÁBIO TAMBÉM É E CONTINUA SENDO UM DOS MELHORES GOLEIROS DO BRASIL
Oferece 3 aninhos de contrato e a aposentadoria
MAS TRAZ O VOZINHA pic.twitter.com/RTsCO7rRZb
CONTRATA O VOZINHA FLAMENGO— alice (@merchamilton) June 15, 2026
preciso do vozinha no Flamengo agora mesmo https://t.co/Voqpfzj5vJ— elara ⋆˚࿔ (@lesyeuxcrf) June 15, 2026
Vozinha ganha 1 milhão de seguidores durante jogo da Copa
Não é só a torcida do Flamengo que está de olho no goleiro. Durante a partida da Copa do Mundo entre Espanha x Cabo Verde, que acabou em 0 a 0, Vozinha, goleiro do time africano, ganhou mais de 950 mil seguidores enquanto o jogo acontecia. Tudo isso aconteceu porque a Cazé TV, que transmitia o jogo, incentivou seu chat a fazer um "mutirão".
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O goleiro começou a partida com 50 mil seguidores no Instagram, às 13h (de Brasília), mas seu perfil já conta com mais de um milhão de fãs.