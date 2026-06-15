logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Torcida do Flamengo pede jogador destaque da Copa do Mundo: 'Precisamos'

Rubro-Negro conta com nove jogadores do elenco no Mundial

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 20:19
Favorite o Lance! no Google
José Boto, diretor de futebol do Flamengo (Foto: Rebeca Schumacker/Ofotográfico/Folhapress) ORG XMIT: Repórter Fotográfico
José Boto, diretor de futebol do Flamengo (Foto: Rebeca Schumacker/Ofotográfico/Folhapress)

O torcedor do Flamengo está ligado na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, competição que conta com 9 jogadores do elenco rubro-negro. Nas redes sociais, um jogador destaque da primeira rodada do Mundial chamou atenção de flamenguistas, que mandaram um recado a José Boto, diretor de futebol do clube carioca.

continua após a publicidade
  • Ronaldo Fenômeno falou sobre momento da CBF (Foto: Reprodução)

    Ronaldo Fenômeno é sincero sobre Endrick na Seleção Brasileira: ‘Eu acho’

    Fora de Campo
    Há 53 minutos
  • Lua de mel de Courtois

    Traição entre De Bruyne e Courtois causou tensão na Bélgica durante Copa do Mundo

    Fora de Campo
    Há 2 horas
  • Seleção da Espanha jogou contra Cabo Verde na Copa do Mundo

    Atuação de astro do Barcelona em Espanha x Cabo Verde gera revolta: ‘Insulto’

    Fora de Campo
    Há 4 horas

    • Nesta segunda-feira (15), o Cabo Verde fez história na sua primeira partida em Copas do Mundo. Com muita determinação, os estreantes buscaram um empate por 0 a 0 com a poderosa Espanha. O resultado histórico teve participação fundamental do goleiro Vozinha, e torcedores do Flamengo estavam de olho na partida.

    ➡️Atitude do Palmeiras com Danilo divide opiniões: 'Não é possível'

    Nas redes sociais, muitos flamenguistas sugeriram que a diretoria fosse atrás do arqueiro de 40 anos de Cabo Verde. Em momento de oscilação de Rossi, a torcida do Flamengo já está buscando alternativas na Copa do Mundo. Veja os comentários abaixo:

    continua após a publicidade
    Goleiro Vozinha foi o destaque de Cabo Verde x Espanha (Foto: Roberto Schmidt / AFP)
    Goleiro Vozinha foi o destaque de Cabo Verde x Espanha (Foto: Roberto Schmidt / AFP)

    Veja comentários da torcida do Flamengo

    Vozinha ganha 1 milhão de seguidores durante jogo da Copa

    Não é só a torcida do Flamengo que está de olho no goleiro. Durante a partida da Copa do Mundo entre Espanha x Cabo Verde, que acabou em 0 a 0, Vozinha, goleiro do time africano, ganhou mais de 950 mil seguidores enquanto o jogo acontecia. Tudo isso aconteceu porque a Cazé TV, que transmitia o jogo, incentivou seu chat a fazer um "mutirão".

    🤑 Aposte em jogos do Flamengo depois da Copa do Mundo! Clique aqui e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    continua após a publicidade

    O goleiro começou a partida com 50 mil seguidores no Instagram, às 13h (de Brasília), mas seu perfil já conta com mais de um milhão de fãs.

    Rossi durante a partida contra o Vitória (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
    Rossi vive momento de oscilação no Rubro-Negro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Lance!
    Torcida do Flamengo pede jogador destaque da Copa do Mundo: 'Precisamos'Há 1 minuto
    Muslera em ação durante Arábia Saudita e Uruguai. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
    Fora de CampoFalha de Muslera em Arábia Saudita x Uruguai viraliza: 'Não dá'Há 2 minutos
    Ausência de Neymar durante treino com bola da Seleção Brasileira repercute, (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Fora de CampoAusência de Neymar no treino da Seleção Brasileira divide opiniões: 'Sabemos'Há 40 minutos
    Ronaldo Fenômeno falou sobre momento da CBF (Foto: Reprodução)
    Fora de CampoRonaldo Fenômeno é sincero sobre Endrick na Seleção Brasileira: 'Eu acho'Há 53 minutos
    De Bruyne - Croácia x Bélgica
    Copa do MundoVeja gols e melhores momentos de Bélgica x Egito na Copa do MundoHá 1 hora
    Fora de CampoRamon Abatti Abel vira assunto em Bélgica x Egito na Copa: 'Não deixa'Há 2 horas

    Mais LANCE!

    Lua de mel de Courtois
    Traição entre De Bruyne e Courtois causou tensão na Bélgica durante Copa do Mundo
    Romulo Mendonça, narrador da Prime Vídeo (Foto: Reprodução)
    Rômulo Mendonça e Bulgarelli pedem desculpas a Alana Ambrósio após a polêmica
    Seleção da Espanha jogou contra Cabo Verde na Copa do Mundo
    Atuação de astro do Barcelona em Espanha x Cabo Verde gera revolta: 'Insulto'
    Lamine Yamal entrou no segundo tempo de Espanha x Cabo Verde (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)
    Espanhóis reagem ao empate com Cabo Verde na Copa do Mundo: 'Ridículo'
    Goleiro Vozinha e Dani Olmo durante Espanha e Cabo Verde na Copa do Mundo
    Veja melhores momentos do empate histórico entre Espanha e Cabo Verde na Copa
    De Ryan Reynolds a Lucas Tylty: a tendência que leva celebridades e empresários ao futebol
    Vozinha ganha 1 milhão de seguidores durante jogo da Copa
    logo da Globo e Casimiro Miguel, dono da Cazé TV
    Casimiro provoca Globo ao vivo em Espanha x Cabo Verde: 'Passa novela'
    Parceria visa cobrir Copa do Mundo de 2026 e Copa feminina de 2027 (Foto: Divulgação)
    CazéTV divulga números históricos da transmissão de Brasil x Marrocos
    Jerry de Jong defendeu as cores do Heerenveen, da Holanda (Foto: Divulgação/Heerenveen)
    Morre ex-jogador da seleção holandesa; filho está na Copa do Mundo
    Galvão Bueno
    SBT tem audiência histórica em estreia do Brasil na Copa
    Vozinha, goleiro de Cabo Verde, vira assunto em jogo contra a Espanha na Copa: 'Assustador'
    Promessa espanhola não foi convocada para a disputa da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução)
    Ansu Fati participa de transmissão da CazéTV em jogo da Copa do Mundo
    Cristiano Ronaldo virou assunto entre torcedores na partida entre Portugal e Costa Rica. (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)
    Jornal espanhol critica Cristiano Ronaldo antes da estreia de Portugal na Copa: 'Busca-se'