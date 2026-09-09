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Torcida do Botafogo reage à convocação de Danilo: 'Ninguém explica'

Treinador anuncia grupo para amistosos com Austrália e Índia

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 18:45
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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Danilo, volante do Botafogo, foi convocado para os amistosos com a Seleção Brasileira
Danilo, volante do Botafogo, foi convocado para os amistosos com a Seleção Brasileira (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

O volante Danilo, do Botafogo, foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti nesta quarta-feira (9) para os amistosos da Seleção Brasileira contra Austrália e Índia, na próxima superdata Fifa, na Oceania e na Ásia.

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Danilo já havia sido o único representante do Botafogo na Copa do Mundo realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. O meio-campista participou de quatro jogos na campanha do Brasil, que terminou na 11ª colocação geral.

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No entanto, após o seu retorno ao time principal, o jogador não teve o mesmo desempenho que estava tendo - além das negociações frustradas com o Palmeiras, que causaram um incomodo com parte da torcida.

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Veja a repercussão:

Essa é a primeira lista do italiano após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 para a Noruega. O Brasil vai enfrentar a Austrália duas vezes, no dia 25 de setembro, em Townsville, e 29, em Brisbane, enquanto o amistoso contra a Índia ocorre em 3 de outubro, em Calcutá.

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Depois da Copa, Ancelotti faz convocação para início de novo ciclo na Seleção Brasileira
Depois da Copa, Ancelotti faz convocação para início de novo ciclo na Seleção Brasileira (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

26 nomes convocados por Ancelotti

Goleiros

  • Hugo Souza (Corinthians)
  • Pedro Morisco (Coritiba)
  • Otávio (Cruzeiro)

Defensores

  • Arthur Dias (Athletico-PR);
  • Douglas Santos (Zenit);
  • Gabriel Magalhães (Arsenal);
  • Jair (Nottingham Forest);
  • Marquinhos (PSG);
  • Matheuzinho (Corinthians);
  • Mauro Júnior (PSV);
  • Vitor Reis (Manchester City);
  • Wesley (Roma).

Meio-campistas

  • Andrey Santos (Manchester United);
  • Breno Bidon (Corinthians);
  • Bruno Guimarães (Arsenal);
  • Danilo (Botafogo);
  • Douglas Luiz (Juventus);
  • Gabriel Bontempo (Santos);

Atacantes

  • Endrick (Real Madrid);
  • Estêvão (Chelsea);
  • João Pedro (Chelsea);
  • Pedro (Flamengo);
  • Raphinha (Barcelona);
  • Rayan (Bournemouth);
  • Samuel Lino (Flamengo);
  • Vini Jr (Real Madrid).

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