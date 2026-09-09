Torcida do Botafogo reage à convocação de Danilo: 'Ninguém explica'
Treinador anuncia grupo para amistosos com Austrália e Índia
O volante Danilo, do Botafogo, foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti nesta quarta-feira (9) para os amistosos da Seleção Brasileira contra Austrália e Índia, na próxima superdata Fifa, na Oceania e na Ásia.
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Danilo já havia sido o único representante do Botafogo na Copa do Mundo realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. O meio-campista participou de quatro jogos na campanha do Brasil, que terminou na 11ª colocação geral.
No entanto, após o seu retorno ao time principal, o jogador não teve o mesmo desempenho que estava tendo - além das negociações frustradas com o Palmeiras, que causaram um incomodo com parte da torcida.
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Veja a repercussão:
Danilo sendo convocado é igual o Mister M, ninguém explica!— ً (@bttouz) September 9, 2026
Não tem feito nada para merecer tal convocação.— Alessandro Freitas★彡 (@AFreitas3110) September 9, 2026
Jogando nada...— Douglas Monteiro (DG) (@douglasrngs66) September 9, 2026
Milagre ser convocado com a preguiça que ele tá— De IAlbaFogo 🔥⭐️🇲🇽 (@___Thiag0) September 9, 2026
Que traga o futebol que deixou la na última convocação— Pedro (@Pedrorusso_21) September 9, 2026
Esqueceu o futebol dele lá na seleção— CAMPEÃO DA AMÉRICA 2024 🏆 (@AdeiltonMedeir3) September 9, 2026
Essa é a primeira lista do italiano após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 para a Noruega. O Brasil vai enfrentar a Austrália duas vezes, no dia 25 de setembro, em Townsville, e 29, em Brisbane, enquanto o amistoso contra a Índia ocorre em 3 de outubro, em Calcutá.
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26 nomes convocados por Ancelotti
Goleiros
- Hugo Souza (Corinthians)
- Pedro Morisco (Coritiba)
- Otávio (Cruzeiro)
Defensores
- Arthur Dias (Athletico-PR);
- Douglas Santos (Zenit);
- Gabriel Magalhães (Arsenal);
- Jair (Nottingham Forest);
- Marquinhos (PSG);
- Matheuzinho (Corinthians);
- Mauro Júnior (PSV);
- Vitor Reis (Manchester City);
- Wesley (Roma).
Meio-campistas
- Andrey Santos (Manchester United);
- Breno Bidon (Corinthians);
- Bruno Guimarães (Arsenal);
- Danilo (Botafogo);
- Douglas Luiz (Juventus);
- Gabriel Bontempo (Santos);
Atacantes
- Endrick (Real Madrid);
- Estêvão (Chelsea);
- João Pedro (Chelsea);
- Pedro (Flamengo);
- Raphinha (Barcelona);
- Rayan (Bournemouth);
- Samuel Lino (Flamengo);
- Vini Jr (Real Madrid).
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