Raphinha vira assunto em jogo do Barcelona na Champions: 'Inacreditável'
Jogador é capitão do time
Durante o primeiro tempo da partida entre Barcelona e Feyenoord nesta quarta-feira (9), uma grande jogada de Raphinha repercutiu nas redes sociais. O atacante abriu o placar no confronto válido pela fase de liga da Champions League ao deixar dois marcadores no chão antes de finalizar colocado para balançar as redes.
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Fora da lista dos 30 indicados à Bola de Ouro divulgada pela revista France Football, o brasileiro é o atual capitão do Barcelona e marcou seu primeiro gol nesta edição do torneio europeu.
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Veja alguns comentários:
É inacreditável que tenha ficado fora do top-30— Ala ziyech (@onesixcules) September 9, 2026
O Raphinha saiu de ser criticado e quase vendido pra ser o brasileiro mais decisivo da Champions. Esse golaço é só mais um capítulo. Hoje ele é mais importante pro Barça que muito craque que custou 100 milhões. Realidade.— Romerio SRN (@Romerio29) September 9, 2026
Dribles assim fica ainda mais bonito quando tá chovendo— Raunirᶜʳᶠ (@sraunir) September 9, 2026
A estética é outra
Economizou futebol e ta gastando tudo nessa temporada. Incrível— Renan Vinicius (@Re_Carva_) September 9, 2026
Melhor jogador da Europa no momento— jovem fla (@Flamenga17) September 9, 2026
Lesões explicam ausência de Raphinha na lista da Bola de Ouro
A não-presença de Raphinha na lista dos 30 candidatos à Bola de Ouro, anunciada nesta terça-feira (8), repercutiu no Brasil e no mundo. Justa ou não, a ausência do brasileiro certamente passa por um fator decisivo: as lesões. Em 2025/26, quando esteve em campo, o astro do Barcelona repetiu individualmente o desempenho que o colocou como um dos favoritos ao prêmio no ano anterior. Contudo, múltiplas lesões na coxa tiraram o atacante de alguns dosjogos mais decisivos da temporada.
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Ao fim do ano complicado fisicamente, a Copa do Mundo representava a chance de reviravolta para o jogador de 29 anos. No entanto, a participação no torneio também terminou cedo, após apenas dois jogos disputados, em decorrência de outra contusão.
A lesão do Mundial foi a quinta de Raphinha entre agosto de 2025 e julho de 2026, período de análise do desempenho dos jogadores para a Bola de Ouro — quatro foram na coxa direita e uma na coxa esquerda. Ao todo, o brasileiro perdeu 27 jogos devido aos problemas físicos. Entre as partidas estiveram confrontos decisivos para o Barça, que foi campeão espanhol e da Supercopa da Espanha, mas caiu na Champions League e Copa do Rei.
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Com o atacante em campo, o time catalão venceu o Real Madrid duas vezes. Sem ele, teve a única derrota em "El Clásico" da temporada. O meia-atacante desfalcou o elenco nos jogos de ida e volta das quartas de final da Champions League, culminando na eliminação para o Atlético de Madri. Diante do mesmo rival, ficou fora da partida de ida da semifinal da Copa do Rei, quando o Barcelona foi goleado por 4 a 0. Após seu retorno, o Barça venceu a volta por 3 a 0.
Os números comprovam a relevância de Raphinha na campanha da equipe comandada por Hansi Flick: o aproveitamento caiu de 90% com o brasileiro para 64% sem ele.
Lesões x números: calendário de Raphinha na temporada
- 16/08/2025: início da temporada europeia
- Três jogos pelo Barcelona, com um gol, uma assistência e 66,6% de aproveitamento
- Dois jogos pela Seleção Brasileira, sem gols ou assistências, com 50% de aproveitamento
- Quatro jogos pelo Barcelona, com dois gols, uma assistência e 100% de aproveitamento
- 26/09/2025 a 21/11/2025: primeira lesão na coxa tira Raphinha de 13 jogos
- 12 jogos pelo Barcelona, com oito gols, três assistências e 91,6% de aproveitamento
- 15/01/2026 a 20/01/2026: segunda lesão na coxa tira Raphinha de um jogo
- Quatro jogos pelo Barcelona, com dois gols e 100% de aproveitamento
- 02/02/2026 a 14/02/2026: terceira lesão na coxa tira Raphinha de três jogos
- Nove jogos pelo Barcelona, com seis gols, duas assistências e 81,4% de aproveitamento
- Um jogo pela Seleção Brasileira, sem gols ou assistências, com 0% de aproveitamento
- 28/03/2026 a 30/04/2026: quarta lesão na coxa tira Raphinha de sete jogos
- Três jogos pelo Barcelona, com dois gols e 100% de aproveitamento
- Quatro jogos pela Seleção Brasileira, com uma assistência e 75% de aproveitamento
- 19/06/2026: Raphinha tem quinta lesão na coxa
Na temporada anterior, Raphinha foi considerado um dos favoritos à Bola de Ouro, vencida por Ousmane Dembelé. Em 2025/26, os números individuais não ficaram muito atrás e o aproveitamento coletivo foi ainda melhor. No entanto, as ausências em confrontos tão importantes tiraram o apelo de nova campanha para o brasileiro ser um dos melhores jogadores do planeta.
Raphinha pelo Barcelona em 24/25:
- 57 jogos (53 como titular)
- 34 gols
- 22 assistências
- 76% de aproveitamento
Raphinha pelo Barcelona em 25/26:
- 33 jogos (27 como titular)
- 21 gols
- 7 assistências
- 90% de aproveitamento
Agora, o brasileiro começa 2026/27 em altíssimo nível novamente: atuando como falso 9, soma seis gols e uma assistência em quatro jogos de La Liga. Nesta quarta-feira (9), às 13h45 (de Brasília), o astro da Seleção Brasileira estreia na nova edição da Champions League, quando o Barcelona recebe o Feyenoord, da Holanda, na 1ª rodada da fase de liga.
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