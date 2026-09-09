Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Raphinha vira assunto em jogo do Barcelona na Champions: 'Inacreditável'

Jogador é capitão do time

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 15:26
Favorite o Lance! no Google
Raphinha falando com o juiz em jogo do Barcelona
Raphinha marcou na Champions League (Foto: Lluis GENE / AFP)

Durante o primeiro tempo da partida entre Barcelona e Feyenoord nesta quarta-feira (9), uma grande jogada de Raphinha repercutiu nas redes sociais. O atacante abriu o placar no confronto válido pela fase de liga da Champions League ao deixar dois marcadores no chão antes de finalizar colocado para balançar as redes.

➡️Gabriel Jesus desabafa e conta detalhes de sua ida ao Barcelona: 'De repente'

Fora da lista dos 30 indicados à Bola de Ouro divulgada pela revista France Football, o brasileiro é o atual capitão do Barcelona e marcou seu primeiro gol nesta edição do torneio europeu.

continua após a publicidade

➡️Raphinha vira assunto após divulgação dos indicados à Bola de Ouro: 'Bizarro'

Veja alguns comentários:

Raphinha celebra o belo gol marcado pelo Barcelona sobre o Feyenoord pela Champions
Raphinha abriub o placar para o Barcelona contra o  Feyenoord (Foto: Lluis Gene / AFP)

Lesões explicam ausência de Raphinha na lista da Bola de Ouro

A não-presença de Raphinha na lista dos 30 candidatos à Bola de Ouro, anunciada nesta terça-feira (8), repercutiu no Brasil e no mundo. Justa ou não, a ausência do brasileiro certamente passa por um fator decisivo: as lesões. Em 2025/26, quando esteve em campo, o astro do Barcelona repetiu individualmente o desempenho que o colocou como um dos favoritos ao prêmio no ano anterior. Contudo, múltiplas lesões na coxa tiraram o atacante de alguns dosjogos mais decisivos da temporada.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Ao fim do ano complicado fisicamente, a Copa do Mundo representava a chance de reviravolta para o jogador de 29 anos. No entanto, a participação no torneio também terminou cedo, após apenas dois jogos disputados, em decorrência de outra contusão.

continua após a publicidade

A lesão do Mundial foi a quinta de Raphinha entre agosto de 2025 e julho de 2026, período de análise do desempenho dos jogadores para a Bola de Ouro — quatro foram na coxa direita e uma na coxa esquerda. Ao todo, o brasileiro perdeu 27 jogos devido aos problemas físicos. Entre as partidas estiveram confrontos decisivos para o Barça, que foi campeão espanhol e da Supercopa da Espanha, mas caiu na Champions League e Copa do Rei.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Com o atacante em campo, o time catalão venceu o Real Madrid duas vezes. Sem ele, teve a única derrota em "El Clásico" da temporada. O meia-atacante desfalcou o elenco nos jogos de ida e volta das quartas de final da Champions League, culminando na eliminação para o Atlético de Madri. Diante do mesmo rival, ficou fora da partida de ida da semifinal da Copa do Rei, quando o Barcelona foi goleado por 4 a 0. Após seu retorno, o Barça venceu a volta por 3 a 0.

continua após a publicidade

Os números comprovam a relevância de Raphinha na campanha da equipe comandada por Hansi Flick: o aproveitamento caiu de 90% com o brasileiro para 64% sem ele.

Lesões x números: calendário de Raphinha na temporada

    1.
  1. 16/08/2025: início da temporada europeia
    2. 2.
  2. Três jogos pelo Barcelona, com um gol, uma assistência e 66,6% de aproveitamento
    3. 3.
  3. Dois jogos pela Seleção Brasileira, sem gols ou assistências, com 50% de aproveitamento
    4. 4.
  4. Quatro jogos pelo Barcelona, com dois gols, uma assistência e 100% de aproveitamento
    5. 5.
  5. 26/09/2025 a 21/11/2025: primeira lesão na coxa tira Raphinha de 13 jogos
    6. 6.
  6. 12 jogos pelo Barcelona, com oito gols, três assistências e 91,6% de aproveitamento
    7. 7.
  7. 15/01/2026 a 20/01/2026: segunda lesão na coxa tira Raphinha de um jogo
    8. 8.
  8. Quatro jogos pelo Barcelona, com dois gols e 100% de aproveitamento
    9. 9.
  9. 02/02/2026 a 14/02/2026: terceira lesão na coxa tira Raphinha de três jogos
    10. 10.
  10. Nove jogos pelo Barcelona, com seis gols, duas assistências e 81,4% de aproveitamento
    11. 11.
  11. Um jogo pela Seleção Brasileira, sem gols ou assistências, com 0% de aproveitamento
    12. 12.
  12. 28/03/2026 a 30/04/2026: quarta lesão na coxa tira Raphinha de sete jogos
    13. 13.
  13. Três jogos pelo Barcelona, com dois gols e 100% de aproveitamento
    14. 14.
  14. Quatro jogos pela Seleção Brasileira, com uma assistência e 75% de aproveitamento
    15. 15.
  15. 19/06/2026: Raphinha tem quinta lesão na coxa

Na temporada anterior, Raphinha foi considerado um dos favoritos à Bola de Ouro, vencida por Ousmane Dembelé. Em 2025/26, os números individuais não ficaram muito atrás e o aproveitamento coletivo foi ainda melhor. No entanto, as ausências em confrontos tão importantes tiraram o apelo de nova campanha para o brasileiro ser um dos melhores jogadores do planeta.

continua após a publicidade

Raphinha pelo Barcelona em 24/25:

    1.
  1. 57 jogos (53 como titular)
    2. 2.
  2. 34 gols
    3. 3.
  3. 22 assistências
    4. 4.
  4. 76% de aproveitamento

Raphinha pelo Barcelona em 25/26:

    1.
  1. 33 jogos (27 como titular)
    2. 2.
  2. 21 gols
    3. 3.
  3. 7 assistências
    4. 4.
  4. 90% de aproveitamento

Agora, o brasileiro começa 2026/27 em altíssimo nível novamente: atuando como falso 9, soma seis gols e uma assistência em quatro jogos de La Liga. Nesta quarta-feira (9), às 13h45 (de Brasília), o astro da Seleção Brasileira estreia na nova edição da Champions League, quando o Barcelona recebe o Feyenoord, da Holanda, na 1ª rodada da fase de liga.

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogadores do Flamengo comemorando

Fora de Campo

Rivais ironizam convocação de jogadores do Flamengo: 'Acabou'

Há 20 minutos
Carlo Ancelotti em entrevista coletiva durante a Copa do Mundo

Fora de Campo

Torcida do Flamengo se revolta com ausência de destaques na convocação de Ancelotti: 'Não existe'

Há 36 minutos
Carlo Ancelotti de terno

Fora de Campo

Ancelotti vira assunto após convocação da Seleção Brasileira: 'Não adianta'

Há 55 minutos
Carlo Ancelotti convoca Seleção Brasileira

Fora de Campo

Torcedores do Fluminense detonam convocação da Seleção: 'Que bizarro'

Há 1 hora
Carlo Ancelotti durante Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

Seleção Brasileira

Colunistas do Lance! opinam sobre convocação da Seleção Brasileira

Há 2 horas
Craque Neto opina sobre renovação de Memphis com Corinthians (Foto: Reprodução)

Fora de Campo

Desabafo de Neto sobre o Corinthians na Libertadores viraliza: 'Infelizmente'

Há 2 horas
Mais LANCE!
Convocação está programada para 15h (de Brasília) (Foto: Eduardo Anizelli/Folhapress)

Plihal revela convocação ideal para Seleção Brasileira

Boca jogará no Morumbis pelo empate após vitória por 1 a 0 no jogo de ida (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)

Erro de arbitragem em São Paulo x Boca Juniors repercute

Richarlison &#8211; Seleção Brasileira

Nova postagem do Vasco acende expectativa por chegada de Richarlison

Boca jogará no Morumbis pelo empate após vitória por 1 a 0 no jogo de ida (Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress)

Hernanes destaca ponto-chave na derrota do São Paulo

Nova contratação vascaína custou cerca de 7 milhões de dólares (Foto: Divulgação/Vascodagama)

Torcida manda recado a Alan Lescano, novo reforço do Vasco

Colagem de fotos da levantadora Vivian, à esquerda, e da oposta Sabrina, à direita, em ação pela Seleção Brasileira na Copa Sul-Americana de vôlei feminino

Atuações de Vivian e Sabrina no Sul-Americano ganham a web: 'LA espera vocês'

Thiago Silva em ação na vitória do Fluminense, na Libertadores

Camisa 0? Entenda uniforme de Thiago Silva após vitória do Fluminense

Luciano perde gol em Boca Juniors e São Paulo, pela Copa Sul-Americana

Gol perdido em Boca Juniors x São Paulo irrita torcedores: 'Não pode'

Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Publicação de Leila irrita torcedores do Palmeiras: 'Não é possível'

Spinelli em ação com a camisa do Vasco

Gol perdido de Spinelli em Ind. Santa Fe x Vasco gera revolta

Léo Jardim em ação com a camisa do Vasco

Lance de Léo Jardim em Ind. Santa Fe x Vasco chama atenção: 'Bizarro'

Hamilton Rodrigues é o narrador de Fluminense e Platense, pela Libertadores

Gafe de narrador da ESPN em Fluminense x Platense irrita torcedores

Vini Jr caindo com jogadores da Inter de Milão

Falha em Real Madrid x Inter de Milão viraliza: 'Inacreditável'