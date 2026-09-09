Torcida manda recado a Alan Lescano, novo reforço do Vasco

Nesta quarta-feira (9), o Vasco divulgou, por meio das redes sociais, a contratação de Alan Lescano. O ex-jogador do Argentino Juniors é a quinta aposta do Gigante para esta janela de transferências. Nas redes, torcedores enviam recados e comemoram a chegada do atleta.

O jogador chegou ao Rio de Janeiro na sexta-feira (4) e foi recebido por alguns torcedores no aeroporto. A negociação foi firmada por cerca de 7 milhões de dólares (equivalente a 36 milhões de reais, na cotação atual).

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Torcedores comemoram chegada de Alan Lescano ao Vasco

Como o argentino se encaixa no time?

Texto de Fernanda Gondim

Lescano tem características de um clássico camisa 10, posição carente no Vasco atualmente. No início da carreira, porém, o argentino atuava mais recuado, como segundo homem do meio-campo, função tradicionalmente associada à camisa 8.

O próprio jogador, ao chegar ao Rio de Janeiro, destacou ser um volante mais criativo, que gosta de ter a bola e de fazer o time jogar.

— Um volante que é mais criativo, que é mais de jogar e fazer jogar. E vamos tratar de dar o melhor — destacou o meio-campista.

A versatilidade é apontada como um dos atrativos para o Vasco. Nesta janela, o clube chegou perto de contratar Nelson Deossa, que também poderia atuar nesta faixa do meio-campo. A negociação, entretanto, não foi concluída, e a diretoria passou a buscar alternativas no mercado.

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Nesse contexto, Lescano surge como um jogador capaz de exercer a função de terceiro homem do meio-campo. Uma possível formação teria Santiago Sosa, Thiago Mendes e o argentino no setor.

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