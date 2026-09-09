Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Torcida manda recado a Alan Lescano, novo reforço do Vasco

Argentino chega para o restante da temporada 2026

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
09/09/2026 10:04
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Nova contratação vascaína custou cerca de 7 milhões de dólares (Foto: Divulgação/Vascodagama)
Nova contratação vascaína custou cerca de 7 milhões de dólares (Foto: Divulgação/Vascodagama)

Nesta quarta-feira (9), o Vasco divulgou, por meio das redes sociais, a contratação de Alan Lescano. O ex-jogador do Argentino Juniors é a quinta aposta do Gigante para esta janela de transferências. Nas redes, torcedores enviam recados e comemoram a chegada do atleta.

O jogador chegou ao Rio de Janeiro na sexta-feira (4) e foi recebido por alguns torcedores no aeroporto. A negociação foi firmada por cerca de 7 milhões de dólares (equivalente a 36 milhões de reais, na cotação atual).

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Torcedores comemoram chegada de Alan Lescano ao Vasco

Como o argentino se encaixa no time?

Texto de Fernanda Gondim

Lescano tem características de um clássico camisa 10, posição carente no Vasco atualmente. No início da carreira, porém, o argentino atuava mais recuado, como segundo homem do meio-campo, função tradicionalmente associada à camisa 8.

O próprio jogador, ao chegar ao Rio de Janeiro, destacou ser um volante mais criativo, que gosta de ter a bola e de fazer o time jogar.

— Um volante que é mais criativo, que é mais de jogar e fazer jogar. E vamos tratar de dar o melhor — destacou o meio-campista.

A versatilidade é apontada como um dos atrativos para o Vasco. Nesta janela, o clube chegou perto de contratar Nelson Deossa, que também poderia atuar nesta faixa do meio-campo. A negociação, entretanto, não foi concluída, e a diretoria passou a buscar alternativas no mercado.

continua após a publicidade

Nesse contexto, Lescano surge como um jogador capaz de exercer a função de terceiro homem do meio-campo. Uma possível formação teria Santiago Sosa, Thiago Mendes e o argentino no setor.

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção.
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Alan Lescano é o novo reforço do Vasco para o restante da temporada (Foto: Divulgação/Vascodagama)
Alan Lescano é o novo reforço do Vasco para o restante da temporada (Foto: Divulgação/Vascodagama)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Colagem de fotos da levantadora Vivian, à esquerda, e da oposta Sabrina, à direita, em ação pela Seleção Brasileira na Copa Sul-Americana de vôlei feminino

Vôlei

Atuações de Vivian e Sabrina no Sul-Americano ganham a web: 'LA espera vocês'

Há 10 horas
Thiago Silva em ação na vitória do Fluminense, na Libertadores

Fora de Campo

Camisa 0? Entenda uniforme de Thiago Silva após vitória do Fluminense

Há 11 horas
Luciano perde gol em Boca Juniors e São Paulo, pela Copa Sul-Americana

Fora de Campo

Gol perdido em Boca Juniors x São Paulo irrita torcedores: 'Não pode'

Há 12 horas
Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Fora de Campo

Publicação de Leila irrita torcedores do Palmeiras: 'Não é possível'

Há 13 horas
Spinelli em ação com a camisa do Vasco

Fora de Campo

Gol perdido de Spinelli em Ind. Santa Fe x Vasco gera revolta

Há 13 horas
Léo Jardim em ação com a camisa do Vasco

Fora de Campo

Lance de Léo Jardim em Ind. Santa Fe x Vasco chama atenção: 'Bizarro'

Há 14 horas
Mais LANCE!
Hamilton Rodrigues é o narrador de Fluminense e Platense, pela Libertadores

Gafe de narrador da ESPN em Fluminense x Platense irrita torcedores

Vini Jr caindo com jogadores da Inter de Milão

Falha em Real Madrid x Inter de Milão viraliza: 'Inacreditável'

Cebolinha durante amistoso do Flamengo em Portugal

Possível destino de Cebolinha, do Flamengo, repercute: 'Coisa séria'

Taça da Champions League exposta antes do sorteio dos confrontos da fase de liga da temporada 2026-2027

IA aponta favorito ao título da Champions League; veja ranking

Paulo Silas em programa da ESPN

Silas aponta problemas e projeta futuro da Seleção Brasileira: 'Nunca mais'

Savinho e Richarlison (Fotos: reprodução instagram)

Savinho tenta convencer Richarlison a jogar no Atlético, mas atacante deseja o Vasco

Raphinha com as mãos erguidas, com a camisa 10 da Seleção Brasileira

Raphinha vira assunto após divulgação dos indicados à Bola de Ouro: 'Bizarro'

Richarlison com punho erguido comemora gol pelo Tottenham contra o Auckland FC

Felipe Melo crava contratação de Richarlison pelo Vasco

Weverton, goleiro do Grêmio, com a mão esquerda na cintura

Declaração de Weverton, do Grêmio, gera revolta: 'Não esperava'

Thiago Almada coma camisa do River Plate

River provoca Flamengo com vídeo de Almada e enlouquece torcedores: 'O único'

Bolasie, da Chapecoense, sorrindo e apontando

Bolasie celebra vitória da Chapecoense sobre o Corinthians: 'Churrasquinho'

Mbappé aponta em quem votaria para Bola de Ouro (Foto: Thomas COEX / AFP)

Mbappé revela escolha para Bola de Ouro e comenta sobre Vini Jr

Protesto de torcedores do Inter em torno do Beira-Rio (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

Protesto e invasão: veja o que aconteceu após Inter x Santos