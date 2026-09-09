Novidades na Seleção feminina de vôlei, Vivian e Sabrina caíram nas graças do público após a vitória sobre a Venezuela pelo Campeonato Sul-Americano, nesta terça-feira (8). As estreias da levantadora e da oposta com a Amarelinha repercutiram nas redes sociais, com torcedores destacando o potencial da dupla oriunda da Seleção B para se firmar no elenco principal.

Vivian e Sabrina começaram entre as reservas e ganharam espaço em quadra ao decorrer da partida, seja em substituições diretas ou em inversões de 5 e 1. Apesar de ter sido apenas a primeira exibição das jogadoras no time principal, há quem enxergue ambas nas convocações para o Campeonato Mundial de 2027 e para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

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E se a convocação para as principais competições deste ciclo já está no horizonte, para os "vôleifãs", é apenas questão de tempo para que a dupla alcance a titularidade sob o comando de José Roberto Guimarães.

Teve quem se arrependeu por ter "torcido o nariz" para as jogadoras e fez questão de se redimir publicamente, elogiando as atuações.

Mesmo com pouco tempo de quadra, Vivian e Sabrina deixaram suas marcas na vitória que levou o Brasil à liderança do Sul-Americano. Com vantagens consideráveis e amplo domínio da Seleção Brasileira durante o jogo, Zé Roberto aproveitou para testar novos nomes no time.

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Tanto Vivian quanto Sabrina participaram da reta final do segundo e do terceiro set. A levantadora anotou um ponto de ataque e demonstrou regularidade na distribuição, enquanto a oposta fez três pontos, sendo um deles o que fechou a segunda parcial.

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Com Gabi titular, Brasil vence no Sul-Americano

Jogadoras do Brasil comemoram ponto na vitória sobre a Venezuela (Foto: Maurício Val/FV Imagem/CBV)

A Seleção Brasileira começou o Sul-Americano com o pé direito! Na noite desta terça-feira (8), no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, o Brasil confirmou o favoritismo e venceu a Venezuela por 3 sets a 0, nas parciais de 25/14, 25/13 e 25/19. O duelo marcou o retorno da camisa 10 e capitã Gabi Guimarães, e como titular, após ficar fora da VNL por problemas físicos.

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