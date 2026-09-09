Torcida do Flamengo se revolta com ausência de destaques na convocação de Ancelotti: 'Não existe'
Rubro-negros contestam ausências de Léo Pereira e Paquetá na lista pós-Copa
O anúncio da primeira convocação da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo de 2026, realizado nesta quarta-feira (9) pelo técnico Carlo Ancelotti na sede da CBF, gerou grande insatisfação entre os torcedores do Flamengo. A ausência de nomes de peso identificados com o clube rubro-negro provocou uma onda de críticas e protestos nas redes sociais.
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Entre as principais queixas da torcida estão a não inclusão do zagueiro Léo Pereira e do meio-campista Lucas Paquetá. Vivendo grande fase no setor defensivo rubro-negro e em alta na temporada, Léo Pereira ficou de fora da lista com 26 atletas, mesmo após ter integrado o grupo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.
A mesma situação envolveu o meia Lucas Paquetá, revelado pelo clube carioca e que também esteve presente na última Copa do Mundo. A decisão de Ancelotti em deixar ambos de fora dos primeiros testes do novo ciclo rumo ao Mundial de 2030 — que inclui dois jogos contra a Austrália e um duelo inédito com a Índia — foi amplamente contestada pelos internautas, que consideraram as escolhas do comandante injustas diante do momento dos atletas.
Veja a repercussão:
porque não convocou o paquetá? #Amistoso— Gabrielle Cristina (@GabrielleCrisss) September 9, 2026
não existe não levar Paquetá, mas pode deixar descansando mesmo e focado exclusivamente no Flamengo. https://t.co/U2YSaDlJI3— bibia (@biasantos_crf) September 9, 2026
Pra mim, a lista do Ancelotti está ok, no caso do Flamengo, Lino e Pedro merecem MUITO. Mas não deixaria Leo Pereira de fora. É hoje TOP 3 (brigando na primeira posição) melhores zagueiros da América do Sul!— George Bruno (@G_Bru_) September 9, 2026
Não entendi o Léo Pereira não estar— rodrigo (@rwellersonn) September 9, 2026
e o melhor zagueiro do brasil vulgo leo pereira não foi convocado gente???— tay (@mercuriotaynara) September 9, 2026
Convocação da Seleção:
- Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro);
- Defensores: Arthur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV), Vitor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma);
- Meio-campistas: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus) e Gabriel Bontempo (Santos);
- Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo) e Vini Jr (Real Madrid).
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