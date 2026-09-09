O anúncio da primeira convocação da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo de 2026, realizado nesta quarta-feira (9) pelo técnico Carlo Ancelotti na sede da CBF, gerou grande insatisfação entre os torcedores do Flamengo. A ausência de nomes de peso identificados com o clube rubro-negro provocou uma onda de críticas e protestos nas redes sociais.

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Entre as principais queixas da torcida estão a não inclusão do zagueiro Léo Pereira e do meio-campista Lucas Paquetá. Vivendo grande fase no setor defensivo rubro-negro e em alta na temporada, Léo Pereira ficou de fora da lista com 26 atletas, mesmo após ter integrado o grupo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.

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Em alta na temporada, Léo Pereira ficou fora da primeira lista de Carlo Ancelotti para o novo ciclo da Seleção (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

A mesma situação envolveu o meia Lucas Paquetá, revelado pelo clube carioca e que também esteve presente na última Copa do Mundo. A decisão de Ancelotti em deixar ambos de fora dos primeiros testes do novo ciclo rumo ao Mundial de 2030 — que inclui dois jogos contra a Austrália e um duelo inédito com a Índia — foi amplamente contestada pelos internautas, que consideraram as escolhas do comandante injustas diante do momento dos atletas.

Presente na Copa do Mundo de 2026, Lucas Paquetá não foi lembrado pelo técnico italiano para os próximos amistosos (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Veja a repercussão:

porque não convocou o paquetá? #Amistoso — Gabrielle Cristina (@GabrielleCrisss) September 9, 2026

não existe não levar Paquetá, mas pode deixar descansando mesmo e focado exclusivamente no Flamengo. https://t.co/U2YSaDlJI3 — bibia (@biasantos_crf) September 9, 2026

Pra mim, a lista do Ancelotti está ok, no caso do Flamengo, Lino e Pedro merecem MUITO. Mas não deixaria Leo Pereira de fora. É hoje TOP 3 (brigando na primeira posição) melhores zagueiros da América do Sul! — George Bruno (@G_Bru_) September 9, 2026

Não entendi o Léo Pereira não estar — rodrigo (@rwellersonn) September 9, 2026

e o melhor zagueiro do brasil vulgo leo pereira não foi convocado gente??? — tay (@mercuriotaynara) September 9, 2026

Convocação da Seleção:

1 . Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro); 2 . Defensores: Arthur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV), Vitor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma); 3 . Meio-campistas: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus) e Gabriel Bontempo (Santos); 4 . Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo) e Vini Jr (Real Madrid).

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