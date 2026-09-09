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Torcida do Flamengo se revolta com ausência de destaques na convocação de Ancelotti: 'Não existe'

Rubro-negros contestam ausências de Léo Pereira e Paquetá na lista pós-Copa

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 16:10
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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Carlo Ancelotti em entrevista coletiva durante a Copa do Mundo
Carlo Ancelotti anuncia sua primeira convocação na Seleção Brasileira pós-Copa de 2026 (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo / Fotoarena / Folhapress)

O anúncio da primeira convocação da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo de 2026, realizado nesta quarta-feira (9) pelo técnico Carlo Ancelotti na sede da CBF, gerou grande insatisfação entre os torcedores do Flamengo. A ausência de nomes de peso identificados com o clube rubro-negro provocou uma onda de críticas e protestos nas redes sociais.

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Entre as principais queixas da torcida estão a não inclusão do zagueiro Léo Pereira e do meio-campista Lucas Paquetá. Vivendo grande fase no setor defensivo rubro-negro e em alta na temporada, Léo Pereira ficou de fora da lista com 26 atletas, mesmo após ter integrado o grupo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.

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Léo Pereira com a bola nos pés durante duelo entre Flamengo e Cruzeiro no Maracanã
Em alta na temporada, Léo Pereira ficou fora da primeira lista de Carlo Ancelotti para o novo ciclo da Seleção (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

A mesma situação envolveu o meia Lucas Paquetá, revelado pelo clube carioca e que também esteve presente na última Copa do Mundo. A decisão de Ancelotti em deixar ambos de fora dos primeiros testes do novo ciclo rumo ao Mundial de 2030 — que inclui dois jogos contra a Austrália e um duelo inédito com a Índia — foi amplamente contestada pelos internautas, que consideraram as escolhas do comandante injustas diante do momento dos atletas.

Comemoração de Lucas Paquetá em Flamengo x Mirassol
Presente na Copa do Mundo de 2026, Lucas Paquetá não foi lembrado pelo técnico italiano para os próximos amistosos (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Veja a repercussão:

Convocação da Seleção:

    1.
  1. Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro);
    2. 2.
  2. Defensores: Arthur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV), Vitor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma);
    3. 3.
  3. Meio-campistas: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus) e Gabriel Bontempo (Santos);
    4. 4.
  4. Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo) e Vini Jr (Real Madrid).

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