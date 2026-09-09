Hernanes destaca ponto-chave na derrota do São Paulo

Na última terça-feira (8), o São Paulo foi derrotado pelo Boca Juniors, na Bombonera, por 1 a 0, em duelo válido pela ida das quartas de final da Sul-Americana. Por meio das redes sociais, Hernanes publicou um vídeo em que destacou o fator chave da derrota paulista para os argentinos.

O Tricolor terá o jogo de volta na próxima terça-feira (15), no Morumbi, e contará com a força da sua torcida para classificar-se às semifinais. O clube argentino joga pelo empate.

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Opinião de Hernanes sobre derrota do São Paulo na Argentina

O ex-atleta e ídolo do São Paulo destacou que o primeiro tempo do Tricolor na Bombonera foi além do esperado, mas a torcida rival se sobressaiu, causando o "efeito estádio":

- O São Paulo teve muito bem o primeiro tempo, mas o Boca foi melhor na segunda etapa. Na minha opinião, o que acabou prevalecendo também foi o efeito estádio. O gol saiu justamente de uma desatençãozinha do São Paulo: bate-rebate dentro da área, a bola sobrou para o Merentiel e ele não perdoou - apontou Hernanes.

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Para completar sua análise, o ídolo são-paulino revelou que há esperanças para a classificação às semifinais e acredita em uma virada no Morumbi, na próxima terça-feira (15).

- Mas a decisão está aberta! No jogo da volta, no Morumbis, o efeito estádio estará ao nosso favor. E eu acho que o São Paulo tem totais condições de reverter esse resultado e avançar na competição - completou o ex-jogador.

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Hernanes destaca fator crucial em derrota do São Paulo para Boca Juniors (Foto: Reprodução)

Como foi o duelo Tricolor na Bombonera?

Texto de Izabella Giannola

O São Paulo começou melhor e conseguiu controlar a posse de bola nos primeiros minutos, dificultando a saída do Boca. A principal chance da equipe surgiu quando Iago cruzou para Luciano, livre na marca do pênalti, cabecear para boa defesa de Montero. O Boca respondeu na sequência e passou a chegar com mais perigo, principalmente em jogada de Velasco com Merentiel, que terminou com cabeceio de Flores e finalização de Velasco no rebote. Do lado Tricolor, a melhor chance apareceu com Luciano, que passou nas costas da marcação e acionou Iago pela linha de fundo. O lateral cruzou rasteiro na direção da marca do pênalti, Calleri apareceu para finalizar, mas pegou mal na bola e mandou para fora. O primeiro tempo terminou sem gols, mas com boas oportunidades perdidas pelo lado brasileiro.

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Se o primeiro tempo foi de gols perdidos do São Paulo, o Boca soube responder no retorno do intervalo. Após cobrança de escanteio de Paredes, a defesa do São Paulo não conseguiu afastar a jogada, e Merentiel aproveitou para colocar os argentinos em vantagem. O Boca, por sua vez, passou a explorar os espaços e chegou a recuperar bolas perigosas após erros na saída tricolor. Aos 29 minutos do segundo tempo, o clima esquentou com Domingos Duarte expulso após uma dividida com Paredes. O zagueiro do São Paulo chegou de carrinho e o argentino ficou caído no gramado.

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O árbitro foi chamado pelo VAR para revisar o lance e, após analisar as imagens, identificou que Domingos Duarte tocou primeiro na bola e que Paredes acabou acertando o marcador com o chute. Assim, o cartão vermelho foi retirado e o defensor permaneceu em campo. Em uma partida intensa até o final, o Tricolor saiu derrotado e terá de resolver no Morumbi.

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