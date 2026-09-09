Após a divulgação da lista de convocados da Seleção Brasileira para a Data Fifa de setembro, o técnico Carlo Ancelotti virou assunto nas redes sociais. O treinador mesclou atletas com bagagem em Copa do Mundo a nomes inéditos entre os chamados.

➡️Quem são as novidades na convocação da Seleção Brasileira?

Com 10 atletas atuando no futebol nacional, a lista tem o Corinthians como o clube com maior número de representantes cedidos ao italiano (3). Na sequência, o Flamengo aparece com dois convocados: Pedro e Samuel Lino.

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Veja alguns comentários:

Boa convocação, não adianta reclamar muito, na atual geração do futebol brasileiro, não tem muito o que fazer. — Braulio Bjj (@braulioti) September 9, 2026

Ancelotti é bizarro cara, ele leva o bidon na pior fase dele, bontemplo q até joga razoável mas n faz nada q justifique a convocação.



Douglas Luiz é outra convocação sem sentido algum, junto com Matheuzinho e Hugo Souza. — cainã (@ye________8) September 9, 2026

A convocação do Ancelotti é MUITO boa. — bárbara (@baguides) September 9, 2026

O Ancelotti, não errou nenhum nome para esse novo ciclo da Seleção. Convocou os melhores, está dando oportunidade pra todo mundo. — PHCZZD (@akimphczz) September 9, 2026

Zagueiro Jonathan Jesus muito promissor não ser convocando mostra que trabalho do Ancelotti ta péssimo na seleção brasileira — Carlão (@Carlosplxx) September 9, 2026

Carlo Ancelotti convoca Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Ancelotti faz 1ª convocação da Seleção pós-Copa; veja nomes

O técnico Carlo Ancelotti fez nesta quarta-feira (9) a primeira convocação da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2030. O início da nova trajetória será com dois amistosos diante da Austrália, em 25 e 29 de setembro, e um com a Índia, em 3 de outubro. Os três jogos serão nas casas dos adversários.

Convocação da Seleção:

1 . Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro); 2 . Defensores: Arthur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV), Vitor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma); 3 . Meio-campistas: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus) e Gabriel Bontempo (Santos); 4 . Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo) e Vini Jr (Real Madrid).

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Nas poucas entrevistas que concedeu após a eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo deste ano, Ancelotti declarou que quer rejuvenescer a equipe. E elogiou a quantidade de talentos à disposição, dando a entender que faria uma convocação com muitas caras novas para a Seleção nesta primeira lista. O técnico, porém, também deixou claro que deseja manter a base que construiu desde que assumiu a Seleção, em maio do ano passado.

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Os amistosos do Brasil com Austrália e Índia marcam o início da trajetória da Seleção para a Copa do Mundo de 2030, mas, até lá, o técnico Carlo Ancelotti tem outros objetivos a cumprir. Um deles é buscar o título da Copa América, que acontecerá em 2028. O outro é encerrar as Eliminatórias Sul-Americanas em primeiro lugar. O torneio classificatório deve começar no segundo semestre do próximo ano, mas ainda não tem formato definido.

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