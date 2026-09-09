CazéTV contrata Felipe Meligeni e lança podcast dedicado ao tênis

A CazéTV estreia nesta quarta-feira (9), às 17h30, o podcast "Quadra Aberta", programa voltado à cobertura de tênis. O lançamento marca a contratação do tenista Felipe Meligeni, que integra a equipe de apresentadores ao lado dos jornalistas João Barretto e Lucca Bopp. A atração busca criar uma grade fixa para o acompanhamento da modalidade no país.

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O atleta disputou chaves principais de torneios do Grand Slam, como Roland Garros e Wimbledon, e é sobrinho do ex-tenista Fernando Meligeni, campeão pan-americano em 2003 e ex-número 25 do ranking da ATP.

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No ínicio do ano, a CazéTV lançou um hub de conteúdo dedicado à modalidade (Foto: Reprodução)

Saiba mais detalhes sobre o novo programa da CazéTV

Atualmente em atividade no circuito profissional, Meligeni apresentará o programa de forma remota a partir dos locais das competições. O formato prevê cobertura dos bastidores do circuito internacional, bastidores e entrevistas com convidados, com Barretto presente em etapas do calendário global.

— É incrível fazer parte desse novo projeto com a CazéTV. Já tive a oportunidade de participar do canal comentando os confrontos da Copa Davis, e agora poder estar junto da equipe é algo que me deixa muito empolgado. Acho que esse projeto vai aproximar ainda mais as pessoas do nosso esporte e, principalmente, mostrar um pouco mais do que acontece no dia a dia de quem vive o tênis profissional. Acredito que posso contribuir bastante, porque vou estar falando sobre tudo em tempo real, enquanto continuo disputando os torneios do circuito — afirmou Felipe Meligeni.

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No episódio de estreia, o trio recebe Vanessa Menga, um dos grandes nomes do tênis feminino brasileiro. Dona de uma trajetória de destaque na modalidade, a ex-tenista representou o Brasil em duas edições dos Jogos Olímpicos e conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1999.

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