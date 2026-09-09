Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

CazéTV contrata Felipe Meligeni e lança podcast dedicado ao tênis

Programa estreia nesta quarta-feira (9)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 18:28
Favorite o Lance! no Google
Felipe Meligeni jogando tênis
Felipe Meligeni ainda atua como tenista (Foto: João Heim/Zimel Press/Folhapress)

A CazéTV estreia nesta quarta-feira (9), às 17h30, o podcast "Quadra Aberta", programa voltado à cobertura de tênis. O lançamento marca a contratação do tenista Felipe Meligeni, que integra a equipe de apresentadores ao lado dos jornalistas João Barretto e Lucca Bopp. A atração busca criar uma grade fixa para o acompanhamento da modalidade no país.

➡️CazéTV anuncia a contratação de Michelle Silva como comentarista

O atleta disputou chaves principais de torneios do Grand Slam, como Roland Garros e Wimbledon, e é sobrinho do ex-tenista Fernando Meligeni, campeão pan-americano em 2003 e ex-número 25 do ranking da ATP.

continua após a publicidade
CazéTV bate recorde histórico de simultâneos em partida do Brasil contra o Haiti. (Foto: Reprodução)
No ínicio do ano, a CazéTV lançou um hub de conteúdo dedicado à modalidade (Foto: Reprodução)

Saiba mais detalhes sobre o novo programa da CazéTV

Atualmente em atividade no circuito profissional, Meligeni apresentará o programa de forma remota a partir dos locais das competições. O formato prevê cobertura dos bastidores do circuito internacional, bastidores e entrevistas com convidados, com Barretto presente em etapas do calendário global.

— É incrível fazer parte desse novo projeto com a CazéTV. Já tive a oportunidade de participar do canal comentando os confrontos da Copa Davis, e agora poder estar junto da equipe é algo que me deixa muito empolgado. Acho que esse projeto vai aproximar ainda mais as pessoas do nosso esporte e, principalmente, mostrar um pouco mais do que acontece no dia a dia de quem vive o tênis profissional. Acredito que posso contribuir bastante, porque vou estar falando sobre tudo em tempo real, enquanto continuo disputando os torneios do circuito — afirmou Felipe Meligeni.

continua após a publicidade

No episódio de estreia, o trio recebe Vanessa Menga, um dos grandes nomes do tênis feminino brasileiro. Dona de uma trajetória de destaque na modalidade, a ex-tenista representou o Brasil em duas edições dos Jogos Olímpicos e conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1999.

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Carlo Ancelotti em convocação para os amistosos contra a Austrália e Índia

Fora de Campo

Torcida do Corinthians questiona convocação de Ancelotti: 'Merecia mais'

Há 14 minutos
Neymar sorrindo com a camisa e faixa de capitão do Santos

Fora de Campo

Neymar vira assunto após convocação da Seleção Brasileira: 'Inacreditável'

Há 51 minutos
Jogadores do Flamengo comemorando

Fora de Campo

Rivais ironizam convocação de jogadores do Flamengo: 'Acabou'

Há 2 horas
Carlo Ancelotti em entrevista coletiva durante a Copa do Mundo

Fora de Campo

Torcida do Flamengo se revolta com ausência de destaques na convocação de Ancelotti: 'Não existe'

Há 2 horas
Carlo Ancelotti de terno

Fora de Campo

Ancelotti vira assunto após convocação da Seleção Brasileira: 'Não adianta'

Há 2 horas
Carlo Ancelotti convoca Seleção Brasileira

Fora de Campo

Torcedores do Fluminense detonam convocação da Seleção: 'Que bizarro'

Há 2 horas
Mais LANCE!
Raphinha falando com o juiz em jogo do Barcelona

Raphinha vira assunto em jogo do Barcelona na Champions: 'Inacreditável'

Carlo Ancelotti durante Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

Colunistas do Lance! opinam sobre convocação da Seleção Brasileira

Craque Neto opina sobre renovação de Memphis com Corinthians (Foto: Reprodução)

Desabafo de Neto sobre o Corinthians na Libertadores viraliza: 'Infelizmente'

Convocação está programada para 15h (de Brasília) (Foto: Eduardo Anizelli/Folhapress)

Plihal revela convocação ideal para Seleção Brasileira

Boca jogará no Morumbis pelo empate após vitória por 1 a 0 no jogo de ida (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)

Erro de arbitragem em São Paulo x Boca Juniors repercute

Richarlison &#8211; Seleção Brasileira

Nova postagem do Vasco acende expectativa por chegada de Richarlison

Boca jogará no Morumbis pelo empate após vitória por 1 a 0 no jogo de ida (Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress)

Hernanes destaca ponto-chave na derrota do São Paulo

Nova contratação vascaína custou cerca de 7 milhões de dólares (Foto: Divulgação/Vascodagama)

Torcida manda recado a Alan Lescano, novo reforço do Vasco

Colagem de fotos da levantadora Vivian, à esquerda, e da oposta Sabrina, à direita, em ação pela Seleção Brasileira na Copa Sul-Americana de vôlei feminino

Atuações de Vivian e Sabrina no Sul-Americano ganham a web: 'LA espera vocês'

Thiago Silva em ação na vitória do Fluminense, na Libertadores

Camisa 0? Entenda uniforme de Thiago Silva após vitória do Fluminense

Luciano perde gol em Boca Juniors e São Paulo, pela Copa Sul-Americana

Gol perdido em Boca Juniors x São Paulo irrita torcedores: 'Não pode'

Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Publicação de Leila irrita torcedores do Palmeiras: 'Não é possível'

Spinelli em ação com a camisa do Vasco

Gol perdido de Spinelli em Ind. Santa Fe x Vasco gera revolta