Torcida do Corinthians questiona convocação de Ancelotti: 'Merecia mais'

O técnico Carlo Ancelotti convocou nesta quarta-feira (9), três jogadores do Corinthians para disputar os próximos amistosos da Seleção Brasileira contra Índia e Austrália. No entanto, apesar da quantidade expressiva, os torcedores do Timão não concordaram com a ausência de Matheus Bidu.

➡️ Corinthians é o time com mais convocados na Seleção Brasileira para amistosos

Os atletas do Timão que defenderão as cores da Seleção Brasileira, são: Hugo Souza, Matheuzinho e Breno Bidon. Apesar disso, o que chamou a atenção da torcida Alvinegra foi a ausência do lateral-esquerdo do Corinthians, que segundo a torcida, tem desempenhado melhor que o Matheuzinho.

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Veja a repercussão:

Bidu merecia bem mais — void 🖤🥷🏿🫵🏿 (@IssacRodrigues6) September 9, 2026

se o ancelotti entendesse de futebol o bidu tava nessa lista — 𝖐𝖆𝖓𝖎𝖗𝖆 🦅 (@__justsom3one) September 9, 2026

tô muito feliz pelo breno bidon, mas o gustavo henrique e o matheus bidu mereciam mais a convocação que o hugo souza e o matheuzinho https://t.co/yPxI8TQ4FD — Lucy Evans (@lucyevansr) September 9, 2026

Sacanagem Matheus Bidu não ser convocado, um dos laterais esquerdo que mais tem habilidade com bola no pé, tem um nível técnico melhor que o matheuzinho — w (@Guixnyc) September 9, 2026

Bidu merecia MUITO MAIS que o Matheuzinho — egomtx (@sccpmtx) September 9, 2026

E nenhum é Matheus bidu, futebol é injusto demais https://t.co/NBJrscQfG7 — Vinícius (@o_vinifel) September 9, 2026

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26 nomes convocados por Ancelotti

Goleiros

Hugo Souza (Corinthians)

Pedro Morisco (Coritiba)

Otávio (Cruzeiro)

Defensores

Arthur Dias (Athletico-PR);

Douglas Santos (Zenit);

Gabriel Magalhães (Arsenal);

Jair (Nottingham Forest);

Marquinhos (PSG);

Matheuzinho (Corinthians);

Mauro Júnior (PSV);

Vitor Reis (Manchester City);

Wesley (Roma).

Meio-campistas

Andrey Santos (Manchester United);

Breno Bidon (Corinthians);

Bruno Guimarães (Arsenal);

Danilo (Botafogo);

Douglas Luiz (Juventus);

Gabriel Bontempo (Santos);

Atacantes

Endrick (Real Madrid);

Estêvão (Chelsea);

João Pedro (Chelsea);

Pedro (Flamengo);

Raphinha (Barcelona);

Rayan (Bournemouth);

Samuel Lino (Flamengo);

Vini Jr (Real Madrid).

Técnico Carlo Ancelotti em pé ao lado do banco de reservas. (Foto: Danilo Fernandes /Fotoarena/Folhapress)

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