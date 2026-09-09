Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Torcida do Corinthians questiona convocação de Ancelotti: 'Merecia mais'

Treinador anuncia grupo para amistosos com Austrália e Índia

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 18:20
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Favorite o Lance! no Google
Carlo Ancelotti em convocação para os amistosos contra a Austrália e Índia
Carlo Ancelotti em convocação para os amistosos contra a Austrália e Índia (Foto: Charles Sholl/Brazil Photo Press/Folhapress)

O técnico Carlo Ancelotti convocou nesta quarta-feira (9), três jogadores do Corinthians para disputar os próximos amistosos da Seleção Brasileira contra Índia e Austrália. No entanto, apesar da quantidade expressiva, os torcedores do Timão não concordaram com a ausência de Matheus Bidu.

➡️ Corinthians é o time com mais convocados na Seleção Brasileira para amistosos

Os atletas do Timão que defenderão as cores da Seleção Brasileira, são: Hugo Souza, Matheuzinho e Breno Bidon. Apesar disso, o que chamou a atenção da torcida Alvinegra foi a ausência do lateral-esquerdo do Corinthians, que segundo a torcida, tem desempenhado melhor que o Matheuzinho.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Veja a repercussão:

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

26 nomes convocados por Ancelotti

Goleiros

  • Hugo Souza (Corinthians)
  • Pedro Morisco (Coritiba)
  • Otávio (Cruzeiro)

Defensores

  • Arthur Dias (Athletico-PR);
  • Douglas Santos (Zenit);
  • Gabriel Magalhães (Arsenal);
  • Jair (Nottingham Forest);
  • Marquinhos (PSG);
  • Matheuzinho (Corinthians);
  • Mauro Júnior (PSV);
  • Vitor Reis (Manchester City);
  • Wesley (Roma).

Meio-campistas

  • Andrey Santos (Manchester United);
  • Breno Bidon (Corinthians);
  • Bruno Guimarães (Arsenal);
  • Danilo (Botafogo);
  • Douglas Luiz (Juventus);
  • Gabriel Bontempo (Santos);

Atacantes

  • Endrick (Real Madrid);
  • Estêvão (Chelsea);
  • João Pedro (Chelsea);
  • Pedro (Flamengo);
  • Raphinha (Barcelona);
  • Rayan (Bournemouth);
  • Samuel Lino (Flamengo);
  • Vini Jr (Real Madrid).
Técnico Carlo Ancelotti em pé ao lado do banco de reservas.
Técnico Carlo Ancelotti em pé ao lado do banco de reservas. (Foto: Danilo Fernandes /Fotoarena/Folhapress)

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Neymar sorrindo com a camisa e faixa de capitão do Santos

Fora de Campo

Neymar vira assunto após convocação da Seleção Brasileira: 'Inacreditável'

Há 38 minutos
Jogadores do Flamengo comemorando

Fora de Campo

Rivais ironizam convocação de jogadores do Flamengo: 'Acabou'

Há 1 hora
Carlo Ancelotti em entrevista coletiva durante a Copa do Mundo

Fora de Campo

Torcida do Flamengo se revolta com ausência de destaques na convocação de Ancelotti: 'Não existe'

Há 2 horas
Carlo Ancelotti de terno

Fora de Campo

Ancelotti vira assunto após convocação da Seleção Brasileira: 'Não adianta'

Há 2 horas
Carlo Ancelotti convoca Seleção Brasileira

Fora de Campo

Torcedores do Fluminense detonam convocação da Seleção: 'Que bizarro'

Há 2 horas
Raphinha falando com o juiz em jogo do Barcelona

Fora de Campo

Raphinha vira assunto em jogo do Barcelona na Champions: 'Inacreditável'

Há 2 horas
Mais LANCE!
Carlo Ancelotti durante Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

Colunistas do Lance! opinam sobre convocação da Seleção Brasileira

Craque Neto opina sobre renovação de Memphis com Corinthians (Foto: Reprodução)

Desabafo de Neto sobre o Corinthians na Libertadores viraliza: 'Infelizmente'

Convocação está programada para 15h (de Brasília) (Foto: Eduardo Anizelli/Folhapress)

Plihal revela convocação ideal para Seleção Brasileira

Boca jogará no Morumbis pelo empate após vitória por 1 a 0 no jogo de ida (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)

Erro de arbitragem em São Paulo x Boca Juniors repercute

Richarlison &#8211; Seleção Brasileira

Nova postagem do Vasco acende expectativa por chegada de Richarlison

Boca jogará no Morumbis pelo empate após vitória por 1 a 0 no jogo de ida (Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress)

Hernanes destaca ponto-chave na derrota do São Paulo

Nova contratação vascaína custou cerca de 7 milhões de dólares (Foto: Divulgação/Vascodagama)

Torcida manda recado a Alan Lescano, novo reforço do Vasco

Colagem de fotos da levantadora Vivian, à esquerda, e da oposta Sabrina, à direita, em ação pela Seleção Brasileira na Copa Sul-Americana de vôlei feminino

Atuações de Vivian e Sabrina no Sul-Americano ganham a web: 'LA espera vocês'

Thiago Silva em ação na vitória do Fluminense, na Libertadores

Camisa 0? Entenda uniforme de Thiago Silva após vitória do Fluminense

Luciano perde gol em Boca Juniors e São Paulo, pela Copa Sul-Americana

Gol perdido em Boca Juniors x São Paulo irrita torcedores: 'Não pode'

Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Publicação de Leila irrita torcedores do Palmeiras: 'Não é possível'

Spinelli em ação com a camisa do Vasco

Gol perdido de Spinelli em Ind. Santa Fe x Vasco gera revolta

Léo Jardim em ação com a camisa do Vasco

Lance de Léo Jardim em Ind. Santa Fe x Vasco chama atenção: 'Bizarro'

Hamilton Rodrigues é o narrador de Fluminense e Platense, pela Libertadores

Gafe de narrador da ESPN em Fluminense x Platense irrita torcedores