Torcida do Corinthians questiona convocação de Ancelotti: 'Merecia mais'
Treinador anuncia grupo para amistosos com Austrália e Índia
O técnico Carlo Ancelotti convocou nesta quarta-feira (9), três jogadores do Corinthians para disputar os próximos amistosos da Seleção Brasileira contra Índia e Austrália. No entanto, apesar da quantidade expressiva, os torcedores do Timão não concordaram com a ausência de Matheus Bidu.
Desabafo de Neto sobre o Corinthians na Libertadores viraliza: ‘Infelizmente’
➡️ Corinthians é o time com mais convocados na Seleção Brasileira para amistosos
Os atletas do Timão que defenderão as cores da Seleção Brasileira, são: Hugo Souza, Matheuzinho e Breno Bidon. Apesar disso, o que chamou a atenção da torcida Alvinegra foi a ausência do lateral-esquerdo do Corinthians, que segundo a torcida, tem desempenhado melhor que o Matheuzinho.
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Veja a repercussão:
Bidu merecia bem mais— void 🖤🥷🏿🫵🏿 (@IssacRodrigues6) September 9, 2026
se o ancelotti entendesse de futebol o bidu tava nessa lista— 𝖐𝖆𝖓𝖎𝖗𝖆 🦅 (@__justsom3one) September 9, 2026
tô muito feliz pelo breno bidon, mas o gustavo henrique e o matheus bidu mereciam mais a convocação que o hugo souza e o matheuzinho https://t.co/yPxI8TQ4FD— Lucy Evans (@lucyevansr) September 9, 2026
Sacanagem Matheus Bidu não ser convocado, um dos laterais esquerdo que mais tem habilidade com bola no pé, tem um nível técnico melhor que o matheuzinho— w (@Guixnyc) September 9, 2026
Bidu merecia MUITO MAIS que o Matheuzinho— egomtx (@sccpmtx) September 9, 2026
E nenhum é Matheus bidu, futebol é injusto demais https://t.co/NBJrscQfG7— Vinícius (@o_vinifel) September 9, 2026
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26 nomes convocados por Ancelotti
Goleiros
- Hugo Souza (Corinthians)
- Pedro Morisco (Coritiba)
- Otávio (Cruzeiro)
Defensores
- Arthur Dias (Athletico-PR);
- Douglas Santos (Zenit);
- Gabriel Magalhães (Arsenal);
- Jair (Nottingham Forest);
- Marquinhos (PSG);
- Matheuzinho (Corinthians);
- Mauro Júnior (PSV);
- Vitor Reis (Manchester City);
- Wesley (Roma).
Meio-campistas
- Andrey Santos (Manchester United);
- Breno Bidon (Corinthians);
- Bruno Guimarães (Arsenal);
- Danilo (Botafogo);
- Douglas Luiz (Juventus);
- Gabriel Bontempo (Santos);
Atacantes
- Endrick (Real Madrid);
- Estêvão (Chelsea);
- João Pedro (Chelsea);
- Pedro (Flamengo);
- Raphinha (Barcelona);
- Rayan (Bournemouth);
- Samuel Lino (Flamengo);
- Vini Jr (Real Madrid).
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