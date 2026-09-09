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Surpresa de Ancelotti, Jair desabafa após convocação inédita para a Seleção

Jair desabafa após surgir como surpresa na lista de Ancelotti para a Seleção

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 17:55
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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Zagueiro Jair, do Nottingham Forest, comemora convocação inédita para a Seleção Brasileira
Zagueiro Jair, do Nottingham Forest, comemora convocação inédita para a Seleção Brasileira (Foto: Reprodução / Instagram)

A primeira convocação de Carlo Ancelotti no novo ciclo da Seleção Brasileira, anunciada nesta quarta-feira (9), deu o pontapé inicial em uma profunda renovação no grupo verde-amarelo. Entre os 28 atletas chamados para defender o país, o nome do zagueiro Jair, do Nottingham Forest, surgiu como uma das principais novidades. Aos 21 anos, o jovem defensor comemorou a oportunidade inédita de vestir a Amarelinha no profissional.

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Zagueiro Jair, do Nottingham Forest, comemora convocação inédita para a Seleção Brasileira
Zagueiro Jair, do Nottingham Forest, comemora convocação inédita para a Seleção Brasileira (Foto: Reprodução / Instagram)

Emocionado com a lembrança da comissão técnica, o jogador relembrou a trajetória de sacrifícios ao lado da família até alcançar o auge na carreira.

— Esse momento representa a realização de um sonho de uma vida inteira. Desde muito novo, eu e minha família nos dedicamos para viver isso que estou vivendo hoje. Foram muitas renúncias, muito trabalho, inúmeros desafios em busca do objetivo de me tornar jogador profissional e defender um dia a camisa da Seleção Brasileira. Esse sonho agora é real e espero aproveitar da melhor forma a oportunidade para que momentos como esse se repitam cada vez mais — declarou o atleta.

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O primeiro teste desta nova formação acontece na próxima Data Fifa. O Brasil disputará três partidas amistosas pelo continente oceânico e asiático: encara a Austrália nos dias 25 e 29 de setembro (em Townsville e Brisbane) e encerra a excursão contra a Índia, em Calcutá, no dia 3 de outubro.

Convocação da Seleção:

    1.
  1. Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro);
    2. 2.
  2. Defensores: Arthur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV), Vitor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma);
    3. 3.
  3. Meio-campistas: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus) e Gabriel Bontempo (Santos);
    4. 4.
  4. Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo) e Vini Jr (Real Madrid).

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