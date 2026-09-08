Gol perdido de Spinelli em Ind. Santa Fe x Vasco gera revolta

O atacante Spinelli protagonizou um gol perdido no empate sem gols entre Independiente Santa Fe e Vasco, nesta terça-feira (8), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Aos dezoito minutos, o atacante faz uma ótima jogada, mas finaliza mal.

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Spinelli faz ótima jogada, dá chapéu no zagueiro do Santa Fe e sai cara a cara com Asprilla. O atacante perde a passada e finaliza em cima do goleiro. A bola ainda bate na perna do atacante antes de sair. Tiro de meta.

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➡️Lance de Léo Jardim em Ind. Santa Fe x Vasco chama atenção: 'Bizarro'

Veja a repercussão:

O Spinelli é inacreditável gente — EU ODEIO O DAVID E O TCHÊ TCHÊ (@Gustavo_Leal__) September 8, 2026

Spinelli SEM DÚVIDAS, é o pior jogador que já vestiu a camisa do Vasco. — aimar (@pablolamin) September 8, 2026

não existe spinelli perder esse gol, que jogador ruim mermão — M U R I N G A (@VAraujo07) September 8, 2026

Olha esse lance desse CANELUDO do Spinelli!!!Ainda sou obrigada a ver gente aqui sendo contra a volta do Vegetti. O velho com 1 perna é MUITO mais jogador que esse He-man falsificado horroroso — gabi é lula tetra! 🌟 (@tropianogabi) September 8, 2026

Eu não consigo acreditar no que fez Cláudio Spinelli — xuliane (@SantAnnaJuliane) September 8, 2026

Nao dá, cara. O Spinelli nao serve nem pra reserva. Nao da pra perder um gol assim. É repetitivo falar isso! — Leo Bold (@LeoBold_) September 8, 2026

Como foi Ind. Santa Fe x Vasco?

Primeiro tempo movimentado

O primeiro tempo foi movimentado, mas também bastante singular. Depois do gol anulado do Santa Fe, o Vasco cresceu na partida, passou a controlar mais as ações e encontrou melhores espaços para atacar. A equipe de Pedro Emanuel, formada inteiramente por reservas — com exceção de Léo Jardim —, fez um jogo maduro fora de casa e criou as melhores oportunidades da etapa. Ainda assim, precisou manter a atenção às investidas do adversário, que levou perigo quando conseguiu acelerar as jogadas. Mesmo sendo uma equipe que não estava acostumada a atuar junta, o Vasco se entregou, competiu e buscou, na base do empenho, um bom resultado para levar de volta ao Brasil.

Spinelli em ação com a camisa do Vasco, em empate sem gols contra o Ind. Santa Fe (Foto: Raul ARBOLEDA / AFP)

Inversão de papéis no segundo tempo

No segundo tempo, os papéis se inverteram um pouco. Jogando em casa, o time colombiano precisou se expor mais e passou a atacar com maior frequência, enquanto o Cruz-Maltino encontrou espaço para explorar os contra-ataques. O Santa Fe chegou a acertar o travessão com o atacante Franco Fagúndez e pressionou o Vasco na reta final. O time carioca, porém, suportou a sequência de ataques dos colombianos, contou com boas defesas de Léo Jardim e garantiu o empate sem gols fora de casa.

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✅ FICHA TÉCNICA

Santa Fe 🆚 Vasco

🏆 Sul-Americana - Quartas de final (jogo de ida)

📆 Data e horário: terça-feira, 8 de setembro de 2026, 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio El Campín, Bogotá (COL)

👁️ Onde assistir: Paramount+

O Lance! acompanha a partida em tempo real.

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Dario Herrera (ARG)

🚩 Assistentes: Maximiliano del Yesso (ARG) e José Savorani (ARG)

📺 VAR: Hernan Mastrangelo (ARG)

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