Gol perdido de Spinelli em Ind. Santa Fe x Vasco gera revolta
Equipes empataram sem gols no jogo de ida da Sul-Americana
O atacante Spinelli protagonizou um gol perdido no empate sem gols entre Independiente Santa Fe e Vasco, nesta terça-feira (8), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Aos dezoito minutos, o atacante faz uma ótima jogada, mas finaliza mal.
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Spinelli faz ótima jogada, dá chapéu no zagueiro do Santa Fe e sai cara a cara com Asprilla. O atacante perde a passada e finaliza em cima do goleiro. A bola ainda bate na perna do atacante antes de sair. Tiro de meta.
➡️Lance de Léo Jardim em Ind. Santa Fe x Vasco chama atenção: 'Bizarro'
Veja a repercussão:
O Spinelli é inacreditável gente— EU ODEIO O DAVID E O TCHÊ TCHÊ (@Gustavo_Leal__) September 8, 2026
Spinelli SEM DÚVIDAS, é o pior jogador que já vestiu a camisa do Vasco.— aimar (@pablolamin) September 8, 2026
não existe spinelli perder esse gol, que jogador ruim mermão— M U R I N G A (@VAraujo07) September 8, 2026
Olha esse lance desse CANELUDO do Spinelli!!!Ainda sou obrigada a ver gente aqui sendo contra a volta do Vegetti. O velho com 1 perna é MUITO mais jogador que esse He-man falsificado horroroso— gabi é lula tetra! 🌟 (@tropianogabi) September 8, 2026
Eu não consigo acreditar no que fez Cláudio Spinelli— xuliane (@SantAnnaJuliane) September 8, 2026
Nao dá, cara. O Spinelli nao serve nem pra reserva. Nao da pra perder um gol assim. É repetitivo falar isso!— Leo Bold (@LeoBold_) September 8, 2026
Como foi Ind. Santa Fe x Vasco?
Primeiro tempo movimentado
O primeiro tempo foi movimentado, mas também bastante singular. Depois do gol anulado do Santa Fe, o Vasco cresceu na partida, passou a controlar mais as ações e encontrou melhores espaços para atacar. A equipe de Pedro Emanuel, formada inteiramente por reservas — com exceção de Léo Jardim —, fez um jogo maduro fora de casa e criou as melhores oportunidades da etapa. Ainda assim, precisou manter a atenção às investidas do adversário, que levou perigo quando conseguiu acelerar as jogadas. Mesmo sendo uma equipe que não estava acostumada a atuar junta, o Vasco se entregou, competiu e buscou, na base do empenho, um bom resultado para levar de volta ao Brasil.
Inversão de papéis no segundo tempo
No segundo tempo, os papéis se inverteram um pouco. Jogando em casa, o time colombiano precisou se expor mais e passou a atacar com maior frequência, enquanto o Cruz-Maltino encontrou espaço para explorar os contra-ataques. O Santa Fe chegou a acertar o travessão com o atacante Franco Fagúndez e pressionou o Vasco na reta final. O time carioca, porém, suportou a sequência de ataques dos colombianos, contou com boas defesas de Léo Jardim e garantiu o empate sem gols fora de casa.
✅ FICHA TÉCNICA
Santa Fe 🆚 Vasco
🏆 Sul-Americana - Quartas de final (jogo de ida)
📆 Data e horário: terça-feira, 8 de setembro de 2026, 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio El Campín, Bogotá (COL)
👁️ Onde assistir: Paramount+
O Lance! acompanha a partida em tempo real.
🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: Dario Herrera (ARG)
🚩 Assistentes: Maximiliano del Yesso (ARG) e José Savorani (ARG)
📺 VAR: Hernan Mastrangelo (ARG)
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