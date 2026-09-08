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Gol perdido de Spinelli em Ind. Santa Fe x Vasco gera revolta

Equipes empataram sem gols no jogo de ida da Sul-Americana

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 20:39
Atualizado há 10 minutos
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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Spinelli em ação com a camisa do Vasco
Spinelli em ação com a camisa do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

O atacante Spinelli protagonizou um gol perdido no empate sem gols entre Independiente Santa Fe e Vasco, nesta terça-feira (8), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Aos dezoito minutos, o atacante faz uma ótima jogada, mas finaliza mal.

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Spinelli faz ótima jogada, dá chapéu no zagueiro do Santa Fe e sai cara a cara com Asprilla. O atacante perde a passada e finaliza em cima do goleiro. A bola ainda bate na perna do atacante antes de sair. Tiro de meta.

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➡️Lance de Léo Jardim em Ind. Santa Fe x Vasco chama atenção: 'Bizarro'

Veja a repercussão:

Como foi Ind. Santa Fe x Vasco?

Primeiro tempo movimentado

O primeiro tempo foi movimentado, mas também bastante singular. Depois do gol anulado do Santa Fe, o Vasco cresceu na partida, passou a controlar mais as ações e encontrou melhores espaços para atacar. A equipe de Pedro Emanuel, formada inteiramente por reservas — com exceção de Léo Jardim —, fez um jogo maduro fora de casa e criou as melhores oportunidades da etapa. Ainda assim, precisou manter a atenção às investidas do adversário, que levou perigo quando conseguiu acelerar as jogadas. Mesmo sendo uma equipe que não estava acostumada a atuar junta, o Vasco se entregou, competiu e buscou, na base do empenho, um bom resultado para levar de volta ao Brasil.

Spinelli em ação com a camisa do Vasco, em empate sem gols contra o Ind. Santa Fe
Spinelli em ação com a camisa do Vasco, em empate sem gols contra o Ind. Santa Fe (Foto: Raul ARBOLEDA / AFP)

Inversão de papéis no segundo tempo

No segundo tempo, os papéis se inverteram um pouco. Jogando em casa, o time colombiano precisou se expor mais e passou a atacar com maior frequência, enquanto o Cruz-Maltino encontrou espaço para explorar os contra-ataques. O Santa Fe chegou a acertar o travessão com o atacante Franco Fagúndez e pressionou o Vasco na reta final. O time carioca, porém, suportou a sequência de ataques dos colombianos, contou com boas defesas de Léo Jardim e garantiu o empate sem gols fora de casa.

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✅ FICHA TÉCNICA

Santa Fe 🆚 Vasco
🏆 Sul-Americana - Quartas de final (jogo de ida)
📆 Data e horário: terça-feira, 8 de setembro de 2026, 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio El Campín, Bogotá (COL)
👁️ Onde assistir: Paramount+

Lance! acompanha a partida em tempo real.

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Dario Herrera (ARG)
🚩 Assistentes: Maximiliano del Yesso (ARG) e José Savorani (ARG)
📺 VAR: Hernan Mastrangelo (ARG)

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